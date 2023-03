Ensimmäiset saamassa sähköhyvityksensä pian – osalla venyy syksyyn asti

Hyvityksen saaminen saattaa viedä aikaa myös siksi, että joillain hyvitys on huhtikuun laskua suurempi.

Iso joukko sähköyhtiöiden asiakkaita on saamassa sähköhyvityksen ensimmäisen erän huhtikuussa erääntyvässä sähkölaskussa, kerrotaan alan etujärjestöstä Energiateollisuudesta. Hyvitysten maksaminen suomalaisille pääsee nyt alkamaan, kun EU-komissio torstaina hyväksyi takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen.

Monet joutuvat kuitenkin odottamaan pidempään niitä hyvityksiä, joihin he ovat talvikuukausien sähkönkulutuksen perusteella oikeutettuja. Hyvitysten saaminen voi venyä useista syistä.

Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa kertoo, että osalle asiakkaista on jo lähetetty huhtikuussa erääntyvä sähkölasku, johon sähköhyvitys ei ehtinyt mukaan EU-komission hyväksynnän puuttumisen vuoksi. Näin kävi muun muassa Salomaalle itselleen.

– Juuri vähän aikaa sitten tuli lasku, jossa eräpäivä oli 3. huhtikuuta. Periaatteessa se olisi ollut tämän systeemin piirissä, mutta sähköhyvitystä ei ollut mahdollista vielä toteuttaa, kun komission hyväksyntä puuttui. Eli näitä lykkäyksiä sitten tulee, Salomaa kertoo STT:lle.

Tällaisessa tilanteessa hyvityksen saaminen siirtyy alkamaan seuraavassa sähkölaskussa.

Hyvitys voi olla laskua suurempi

Asiakkaalla voi myös olla sähkölaskuissaan yhtä kuukautta pidempi laskutusväli. Jos asiakkaalle ei tule huhtikuussa erääntyvää laskua, maksetaan hyvityksen ensimmäinen erä sitä seuraavalla laskulla. Vastaavasti hyvityksen toinen erä maksetaan sen jälkeisellä laskulla.

Hyvityksen saaminen saattaa viedä aikaa myös siksi, että nyt hyvitetään marras-, joulu- ja tammikuussa kertyneitä sähkölaskuja.

– Totta kai silloin kulutus on tyypillisesti suurempi, ja osalla asiakkaista myös hinta on ollut korkeampi kuin nyt, Salomaa kertoo.

– Jos on hyvitettävää marras-joulukuulta vaikka 300 euroa ja seuraava erääntyvä lasku onkin vain 150 euroa, niin eihän siitä voi 300:aa euroa vähentää. Sekin lykkää sitä toteutusta eteenpäin.

Tekniset syyt voivat viivästyttää

Viivästystä voi aiheutua myös siitä, että kaikilla sähköyhtiöillä ei ole vielä tietojärjestelmissään teknistä valmiutta lähettää asiakkaille laskuja niin, että sähköhyvitys saataisiin näkymään vähennyksenä laskuilla.

Salomaa kertoo, että osa sähkönmyyjistä joutuu tästä syystä pyytämään lykkäystä hyvityksen maksamiseen. Mahdollista on pyytää enintään kolmen kuukauden lykkäystä.

– Kaikkinensa se voi johtaa siihen, että jos tulee kolme kuukautta lykkäystä tähän alkuun ja on vaikka kolmen kuukauden laskutusväli, niin sehän tarkoittaa, että kun laskuja ei vain yksinkertaisesti eräänny, niin viimeisiä hyvityksen toteutuksia menee syksylle väkisinkin.

Salomaan mukaan asiakkaat kyllä saavat hyvityksensä, vaikka niiden saaminen syystä tai toisesta viivästyisi. Hänen mukaansa viimeinen toivottava asia on, että kaikki rupeaisivat soittelemaan ja kyselemään, milloin oma hyvitys on tulossa.

– Sitten ovat asiakaspalvelut tukossa. Toivotaan, että kärsivällisyys riittäisi.

Enimmäismäärä 700 euroa kuussa

Sähköhyvitystä maksetaan asiakkaille, jotka ovat maksaneet sähköstä arvonlisäveroineen yli 10 senttiä kilowattitunnilta tai joilla on ollut pörssihintoihin sidottu sähkösopimus. Omavastuu on 90 euroa, ja hyvitystä maksetaan 50 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta. Tuen enimmäismäärä on 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan marras-joulukuun sähkönkulutuksen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun kulutuksen perusteella kaksinkertaisena. Näin hyvitystä maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

Sähköyhtiöt maksavat hyvityksen automaattisesti asiakkaan sähkölaskussa. Asiakkaan ei tarvitse hakea aktiivisesti hyvitystä kuin eräissä poikkeustilanteissa.