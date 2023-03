Terveysteknologian vienti paisui uuteen ennätykseen viime vuonna

”Ilman koronaa sekä komponentti- ja osaajapulaa juhlisimme nyt 3 miljardin euron rajapyykin ohittamista.”

Terveysteknologian vienti ylsi viime vuonna uuteen ennätykseen, kertoo Terveysteknologia ry.

Alan tuotevienti oli viime vuonna 2,65 miljardia euroa, ja kasvua kertyi edellisvuodesta 6 prosenttia.

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen arvioi, että vuonna 2022 päästiin normaaliin kasvuun.

– Koronavuodet verottivat terveysteknologian tuotevientiä, vaikka vienti on joka vuosi ollut edellistä vuotta suurempaa. Pahimpana vuonna 2020 koronatestien vienti korvasi muiden osa-alueiden viennin laskun, Hassinen sanoo tiedotteessa.

Hassisen mukaan koronan lisäksi yritysten toimintaa on vaikeuttanut pula komponenteista ja osaavasta työvoimasta.

– Ilman koronaa sekä komponentti- ja osaajapulaa juhlisimme nyt 3 miljardin euron rajapyykin ohittamista. Sen verran kasvua edellisinä vuosina menetettiin.

Hassinen kertoo, että komponenttipula on jo helpottunut, mutta osaajapula on kroonistunut. Hänen mukaansa kansainvälisten rekrytointien tarve on alalla kova, kuten muuallakin teknologiateollisuudessa.

Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista.