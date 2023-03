Lukijat paljastavat, millaista on duunari­köyhyys – ”Ei tällä palkalla saa kaikkia laskuja maksettua”

Suomessa on paljon ihmisiä, jotka tekevät töitä mutta kärsivät niin sanotusta duunariköyhyydestä. Käteen jää pahimmillaan vain 1 200–1 600 euroa.

Keskustelu pienillä palkoilla elämisen vaikeudesta on syttynyt jälleen siivoojien työtaistelun tiimoilta. Taloussanomat kysyi pienipalkkaisilta lukijoilta, paljonko he tienaavat ja miten rahalla pärjää.

Vastauksia tuli yli 300. Keittiötyöntekijöitä, lastenhoitajia, lähi- ja sairaanhoitajia, siivoojia, kokkeja, opettajia, koulunkäyntiavustajia, postilaisia, taksinkuljettajia.

Kirjo on laaja, mutta painottuu selvästi sote-töihin ja kunta-aloille. Monet kertoivat, että tulot olivat nettona jopa vain 1 500–1 600 euroa kuukaudessa, tai vähemmänkin.

– Käteen jää verojen jälkeen 1 500 euroa kuukaudessa, ja viimeisiä euroja pitää venyttää että pärjää seuraavaan palkkapäivään. -- Taloa ei saa myytyä kun kylältä kaikki palvelut poistuneet, eräs naislukija kertoo.

– Rahat eivät kerta kaikkiaan riitä elämiseen, vaikka teen raskasta kokopäivätyötä. Onneksi perheidemme luokse pääsee välillä syömään, kertoo nuori perheenisä, joka tienaa 1 700 euroa nettona.

Asuntolaina on 630 euroa kuukaudessa, autolaina 300 euroa.

Toinen naislukija oli pääkaupunkiseudulla kokkina päiväkodissa, jossa oli 150 lasta. Nykyään hän kertoo olevansa varhaiskasvatuksen hoitajana.

– Hurja määrä erikoisruokavalioita ja kaiken tein itse. Kokki on vastuussa todella monesta jutusta. Voit vaikka tappaa jonkun, jos laitat väärää ruokaa. On tosi allergisia lapsia.

– Kauhea vastuu ja palkka 20 vuoden kokemuslisineen 2 060 euroa kuukaudessa. Siitä on maksettu asunto- ja autolaina ja kasvatettu lapset.

Kolmas lukija, hänkin nainen, sanoo tienaavansa 1 500 euroa nettona koulunkäynninohjaajana.

– Rahat eivät riitä kuin juuri ja juuri pakollisiin menoihin.-- Mitään ylimääräistä ei voi ostaa. Ei tilata lehtiä, suoratoistopalveluita, ei kampaajakäyntejä eikä syödä ulkona koskaan.

– Jos ei olisi puolisoa jakamassa asumismenoja olisin varmasti asumis- ja toimeentulotuen piirissä.

Moni siivooja kertoo talousahdingosta.

– Olen myös siivooja ja saan verojen jälkeen 1 200 euroa käteen. Kahdeksan tunnin työpäivä sisältää ainoastaan 20 minuutin ruokatauon. Ei tällä palkalla saa kaikkia laskuja maksettua saatikka autoa tankattua. Pieni lapsi elätettävänä ja asuntolaina maksettavana. Olen kerran ollut burnoutissa juurikin siivoustyön takia.

” Lisäpalkkana on asiakkaiden v..lu ja työnantajan epäinhimillinen kohtelu.

Yksi lukija purkaa turhautumistaan Kelan töissä. ”V..taa maksaa” kotona oleville enemmän kun mitä ”itselle jää käteen rahaa kuussa”, pitkään Kelalla työskennellyt lukija lataa.

Lisäpotutuksena on asiakkailta tuleva haljuilu.

Postin työntekijä kertoo, että työsuhde osa-aikaistettiin ja toistamiseen vähennettiin tunteja 36:n työvuoden jälkeen. Tällä hetkellä hän saa käteen 1 200 euroa ja 70 euroa asumistukea.

Yksinasuvana voitte kuvitella, mihin palkka riittää pääkaupunkiseudun vuokratasoilla, hän kirjoittaa. Toista tai lisätyötä ei ole viisikymppiselle miehelle löytynyt, kun hänellä ei ole ajokorttia.

Sairaanhoitaja työssään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa 31. maaliskuuta 2022.

Eräs lukija on vihainen vaimonsa puolesta. Tämä on anestesiasairaanhoitaja ja usein työpäivän jälkeen ”henkisesti aika loppu”, koska työ on välillä todella vaativaa.

– Tästä todella vaativasta työstä jää hänellä käteen 1 900 euroa kuukaudessa. Tekee töitä kolmessa vuorossa eikä niissä ole edes mitään selvää rytmiä.

– Itse olen koodari ja käteen jää 3 200 euroa työstä, jonka voi opetella googlailemalla melkein jokainen, jos on vain viitsii. Jos teen virheitä, niin yleensä ne vain maksaa rahaa, ei elämiä. Systeemi on aika perseestä. Meidän palkat pitäisi olla toisin päin.

Lastentarhanopettaja muistuttaa, että saa käteen 1 800 euroa kuukaudessa, lastenhoitaja 1 700 euroa. Tällä rahalla on kasvatettu yhteiskunnalle neljä veronmaksajaa.

– Kaikki kunnia sairaanhoitajille, mutta missä on Liisa lastenhoitaja, Lauri lastentarhanopettaja ja Siiri Siistijä?

Yksi lukija kertoo tienaavansa 1 600–1 800 euroa kuussa koulukyytien kuljettajana.

– 1 000 euroa kuukaudessa asumismenoihin, rivitalokolmio, osake. Kaksi lasta omillaan ja yksi teini kotona. Auton kulut ja syöminen. Eipä jää mitään säästöön. Koululaisten loma-ajat lomautettuna.

– Ei reissuja eikä lomia. Ei ulkona syömisiä, ei harrastuksia. Yh-äitinä jo 15 vuotta.

– Elintarviketeollisuudessa pelkkää aamuvuoroa tehdessä, toiseksi korkeimmassa palkkaryhmässä, käteen jää alle 1 500 euroa kuukaudessa. Ei sillä mitenkään makseta kaikkia menoja, yksityisellä puolella työskentelevä lukija kertoo.

Vuonna 2021 köyhyys- ja syrjäytymisriskissä oli 894 000 henkilöä, eli 16,3 prosenttia kotitalousväestöstä. Tämä oli 117 000 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020.