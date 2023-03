Siivooja Auli paljastaa, miten 1 600 euron nettopalkka riittää elämiseen

Jos palkka on pieni, käteen ei jää montaa sataa enemmän kuin työttömyys- ja sosiaalituilla elävällä.

Siivoojana työskentelevä Auli Jääskö on tehnyt työtään lähes kaksikymmentä vuotta. Siitä kiitoksena hän saa käteen noin 1 600 euroa kuukaudessa.

Jääskö kertoi maanantaina, että on lopen kyllästynyt siivousalan matalaan palkkatasoon ja toivoi, että työtaistelutoimet nostaisivat siivoojan vähimmäispalkan vähintään 2 000 euroon.

Lue lisää: Kokeneen siivoojan Auli Jääskön mitta tuli täyteen – moppi jää nyt sankoon ensimmäistä kertaa: ”Euro­määräisiä korotuksia saisi tulla”

Miten Jääskö sitten tulee toimeen palkallaan? Hyvin – siinä mielessä että kun lähes kaikki ylimääräiset menot on karsittu pois, palkka riittää juuri ja juuri. Elämistä helpottaa, että Jääsköllä on puoliso, jonka kanssa jakaa pienet kuukausimenot. Lapsetkin ovat jo aikuisia.

Siivoojien työtaisteluun osallistuva Auli Jääskö teki lakkovahdin töitä.

Huonosti, vastaus kuuluu, jos ajattelee että parin kymmenen vuoden työstä soisi käteen jäävän hieman säästöjäkin ja iloa elämään.

– Tarkoin katsotaan mitä kaupasta ostetaan. Vaatteet kirpputoreilta. Ulkomaanmatkoja ei tehdä. Työmatka pyörällä. Onneksi on kaksi maksajaa laskuille.

– Emme syö oikeastaan lihaa, paitsi isäntä syö makkaraa. Itse olen pitkälti kasvissyöjä.

Ravintolassa Jääskö ei syö juuri koskaan, paitsi joulukuussa pariskunta hemmotteli itseään ystävien järjestämällä Helsingin-hotellireissulla ja ravintolaillallisella.

Perheeseen kuuluu Romaniasta tullut rescue-koira, jonka kanssa lenkkeily on ilmaista.

+ Jääskön nettopalkka n 1600 e / kk – Menot, asuminen Vuokra 710 euroa kuussa Vakuutukset 42 e / 3 kk välein (henkivakuutus ja koti) Puhelin, laajakaista ja neljä liittymää (myös lasten) 150 e / kk Sähkön siirto 60 e / kk Sähköenergia 20 e / kk – Menot, liikkuminen (lähinnä pyörä) Auto kasko 154 e / 3 kk välein Autovero 172 e / 3 kk välein – Ruoka Ruokalasku noin 500 e / kk – Muuta Kuntosalimaksut 27 e / kk Spotify (perhe)18 e / kk Lehti 38,90 3 kk välein Auton huolto: tankki 610 e, tuulilasi 300 e, akku 130 e, lämmityslaite 70 e Silmälasitilit molemmilla, maksut noin 100 e / kk yhteensä (lasien uusiminen)

Jos Jääskö ei siivoaisi vaan nauttisi pelkkää työmarkkinatukea, asumistukea ja toimeentulotukea, hän saisi noin 1 200 euroa kuussa käteen yksinasuvana. Se on vain 400 euroa vähemmän kuin kokopäiväisestä raskaasta työstä.

Siivoojien työehtosopimusten mukaiset vähimmäispalkat vaihtelevat noin 1 800 euron ja vajaan 2 600 euron välillä. Ylimmät palkkaluokat koskevat vain erikoissiivoojia.

” Mikä on se eläkkeeni näistä tuloista?

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen huomauttaa, että tulojen ja tukien arviointiin vaikuttaa, keitä kotitalouteen kuuluu missäpäin asuu ja millaisia ovat asumiskustannukset.

Jääskö on tässä mielessä vielä pienipalkkaisten ”hyväosaisia”. Asunto on noin 54 neliötä, sijaitsee Oulussa ja puoliso jakaa kulut. Lapset ovat aikuisia.

– Sitäpä tässä mietin, että miten ihmeessä ne ihmiset pärjäävät jotka asuvat yksin tai joilla on lapsia. Tai että asuisin pääkaupunkiseudulla vuokralla, herran jestas.

– Ja sitäkin olen alkanut miettiä, että mikä on se eläkkeeni näistä tuloista, kun se on 60 prosenttia palkasta. Se on jäätävän vähän. Olenko sitten se mummo, joka kerää tuolla pulloja?

Pienet palkat heijastuvat paitsi elämisen laatuun myös laajemmin yhteiskuntaan ja sosiaaliturvamenoihin. Pienituloiset työssä kävijät hakevat pääsääntöisesti Kelan yleistä asumistukea, jos palkka ei riitä välttämättömiin kuluihin.

Joukossa on erityisesti yksinhuoltajia.

Sosiaaliturvan ja työnteon yhdistäminen on lisääntynyt, mutta ihan suoraan ei asumistukitilastoista voi päätellä, onko syynä pienipalkkaisten työssä kävijöiden köyhyyden tai toimeentulovaikeuksien kasvu.

Se on selvää, että pienestä palkasta ei ole tuomaan turvapuskuria poikkeusoloissa kuten korona- tai energia- ja ruuan hintakriisien varalle.

Työssä olevia ruokakuntia, jotka saivat yleistä asumistukea, oli viime vuoden lopussa vajaat 69 000. Vuonna 2015 niitä oli noin 48 000. Työllisiksi asumistuen saajiksi lasketaan sellaiset ruokakunnat, joissa yli puolet tuloista on työtuloja.

Asumistuen saajien määrän kehitys seuraa yleistä työllisyyskehitystä. Asumis- ja toimeentulotukien saajien määrä on ollut laskussa. Työssä kävijöiden osuus tuen saajista on sen sijaan nousussa.

– Vetäisin johtopäätöksen että kun on paljon töitä tarjolla, on myös osa-aikatyötä, jonka rinnalle tarvitaan tukea, Jauhiainen sanoo.