Liki kaksikymmentä vuotta siivoojana työskennellyt Auli Jääskö on lopen kyllästynyt siivousalan matalaan palkkatasoon.

Kaduilla ja julkisissa tiloissa kannattaa torstaina varautua poikkeukselliseen sotkuun.

Syynä on kiinteistöpalvelualan kaksipäiväinen lakko, jonka seurauksena siivoojat lakkoilevat eri puolilla Suomea.

Lakko alkaa torstaina ja kestää perjantaihin asti ja sen piirissä on noin 25 000 työntekijää.

Auli Jääskö on työskennellyt siivoojana lähes kaksikymmentä vuotta.

– Juhla­puheissa aina kehutaan kuinka me siivoojat teemme tärkeätä työtä, eikä ilman meitä yhteis­kunta pyörisi, mutta ne ovat vain juhlapuhetta.

– Juhla­puheissa aina kehutaan kuinka me siivoojat teemme tärkeätä työtä, eikä ilman meitä yhteis­kunta pyörisi, mutta ne ovat vain juhlapuhetta.

Jääskön mielestä palkan­korotuksiin on nyt korkea aika.

– Nyt on hirveän kallista kaikki. Jos ei ole puolisoa, jonka kanssa kuluja jakaa, niin ei siivoojan palkalla näillä elin­kustannuksilla pärjää, Jääskö sanoo.

Tehdas­siivoojana työskentelevä Jääskö kertoo kuukausipalkakseen 1 800 euroa bruttona.

Jääskö siivoaa muun muassa toimisto- ja saniteetti­tiloja.

Työnhakupalvelu Oikotien mukaan siivoojien keskipalkka on 1 900 euroa kuukaudessa.

Siivoojien työehtosopimusten mukaiset vähimmäispalkat vaihtelevat noin 1 800 euron ja vajaa 2 600 euron välillä. Ylimmät palkkaluokat koskevat vain erikoissiivoojia.

Jääskö toivoo, että työtaistelutoimet nostaisivat siivoojan vähimmäispalkan vähintään 2 000 euroon.

– Euromääräisiä korotuksia saisi tulla, hän vaatii.

Työntekijöitä siivoojien palkkakiistassa edustavan Palvelualan ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo liiton tavoittelevan nyt noin 100 euron euromääräistä kuukausikorotusta palkkasopimuskauden ensimmäiselle vuodelle.

– Tietysti kokonaisuus ratkaisee, mikä on koko sopimuskauden korotus, Rönni-Sällinen sanoo.

Palvelualan ammattiliitto PAM tavoittelee noin 100 euron euromääräistä kuukausikorotusta palkkasopimuskauden ensimmäiselle vuodelle.

Siivoojan työ on Jääskön mielestä Suomessa aliarvostettu, eikä hän ymmärrä miksi.

– Meillä on kunnon välineet ja tämä on ihan tosi hyvä työ. Ala on vain huonosti palkattu ja kärsii työvoimapulasta.

Jääskö sanoo pohtineensa alan vaihtoa moneen otteeseen, mutta mukavat asiakkaat ovat saaneet hänet alalla jäämään.

– Jotakin on leipänsä eteen tehtävä, enkä minä millään tuilla halua elää, hän lisää.

Jääskö kertoo ajatelleensa, että koronapandemia osoittaisi yhteiskunnalle siivoustyön merkityksen.

– Korona-aikana teimme töitä maskit naamalla ja desinfioimme paikkoja, jotta ihmiset pysyisivät terveinä, mutta silti tuntuu, ettei kukaan haluaisi maksaa meille kunnollista palkkaa.

Jääskön mukaan siivoojan työ jää usein ”näkymättömäksi”.

– Ei tätä työtä kukaan huomaa ennen kuin sitä ei kukaan ole tekemässä, Jääskö sanoo.

PAMin Rönni-Sällinen arvioi, että lakon vaikutukset näkyvät torstaina ja perjantaina esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä ja hotelleissa, joita siivotaan tavallisesti tiuhaan tahtiin.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajien välisen työriidan sovittelu jatkuu maanantaina.