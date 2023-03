Nelipäiväinen työviikko täydellä palkalla? "Julkinen sektori voisi näyttää esimerkkiä"

Britanniassa lyhennetystä työviikosta saadut hyvät kokemukset ovat saaneet myös muut Euroopan maat harkitsemaan työajan lyhentämistä.

Tutkimusjohtaja Will Strongen mukaan lyhennetyn työviikon tuottamat hyödyt ovat kiistämättömät.

Keskustelu nelipäiväisestä työviikosta on käynyt viime aikoina Suomessa vilkkaana.

Aihetta pohdittiin keskiviikkona myös ammattijärjestö SAK:n järjestämässä seminaarissa. Laajaa julkisuutta saaneen Britannian työviikkokokeilun tuloksia esitteli ajatuspaja Autonomyn tutkimusjohtaja Will Stronge.

Britanniassa kokeiluun osallistui vapaaehtoisesti 61 erisuuruista ja eri aloilla toimivaa yritystä. Yhteistä oli se, että työaikaa vähennettiin 10–20 prosenttia ilman, että se alensi työntekijöiden palkkaa.

Kuusikuukautinen kokeilu toteutettiin viime vuoden jälkipuoliskolla. Strongen mukaan kokeilun tulokset olivat voittopuolisesti myönteisiä ja ne ovat herättäneet Euroopassa laajaa kiinnostusta. Hän ei näe estettä sille, etteikö nelipäiväistä työviikkoa voitaisi kokeilla myös Suomessa.

– Lyhyempi työviikko voisi toimia myös Pohjoismaissa, vaikka jokainen kokeilu on tietysti lähtökohdiltaan erilainen, Stronge sanoi.

Hänen mukaansa kokeilun työntekijöille tuottamat tulokset puhuvat puolestaan.

– Uskomme myönteisten vaikutusten olevan pysyviä. Loppuunpalamiset vähenevät, vapaa-ajasta tulee rentouttavampaa ja lasten päivähoitokustannukset alenevat.

Noin 70 prosenttia yritysten henkilöstöstä kertoi loppuunpalamisen vaaran vähentyneen ja 39 prosenttia ilmoitti stressin helpottaneen. Kielteisiä vaikutuksia oli Strongen mukaan huomattavan vähän.

– Jotkut kertoivat stressin lisääntymisestä, mutta ei ollut selvää johtuiko tämä nelipäiväisestä viikosta vai jostain muusta tekijästä.

Myös yritysten kannalta tulokset olivat positiivisia. Tutkimuksen lopussa yhdenkään yrityksen liikevaihto ei ollut pienentynyt, vaan osalla se oli jopa kasvanut.

Osalla yrityksistä lyhyempi työaika toteutui myös viisipäiväisenä viikkona, jossa päivittäistä työaikaa lyhennettiin. 91 prosenttia osallistuneista yrityksestä ilmoitti kokeilun jälkeen jatkavansa neljän päivän työviikkoa jossain muodossa.

Strongen mukaan esiin nousee kysymys, pitäisikö nelipäiväiseen työviikkoon ohjata jatkossa lainsäädännöllä vai pitäisikö osallistumisen olla edelleen vapaaehtoista.

– Hallitukset voivat edistää nelipäiväiseen viikkoon siirtymistä, mutta en näkisi lainsäädäntöä ensisijaisena keinona, Stronge sanoi.

Hänen mukaansa hallitus voisi sen sijaan kannustaa yrityksiä lyhentämään työaikaa eri keinoilla, muun muassa verotuksella. Myös ammattiliittojen panos on tärkeää.

– Julkinen sektori voisi näyttää tässä suhteessa esimerkkiä ja lyhentää työviikkoa, vaikka ei ensimmäisenä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Strongen mukaan eri sektoreilla siirtyminen nelipäiväiseen viikkoon voisi olla eriaikaistakin. Tästä on historiassa esimerkkejä, kun työaikaa on lyhennetty esimerkiksi kaivosteollisuudessa.

Muualla maailmassa nelipäivästä työviikkoa on kokeiltu esimerkiksi Islannissa ja myös Belgiassa lainsäädäntö sallii nykyisin nelipäiväisen viikon. Työtunnit eivät siellä kuitenkaan vähene, vaan samat työtunnit tehdään neljässä päivässä.

Suomessakin nelipäiväistä työviikkoa on kokeiltu 1990-luvulla. Hyvistä tuloksista huolimatta nelipäiväiseen työviikkoon ei ole laajemmin siirrytty, vaikka ajatus on jäänyt itämään. Puolueista Sdp:n ja vasemmistoliiton ohella sitä on pitänyt esillä myös esimerkiksi ammattijärjestö STTK.

Seminaarissa esiintyneen työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan lyhennetty työaika voisi auttaa työelämää nykyisin vaivaaviin ongelmiin, kuten työuupumukseen.

SAK on esittänyt nelipäiväistä työviikkoa seuraavan hallituksen ohjelmaan. Puheenjohtaja Jarkko Eloranta painotti, että edellisen kerran työaikaa lyhennettiin laajemmin 1980-luvulla niin sanottujen pekkaspäivien myötä.

Nyt tehdyn haastattelututkimuksen mukaan enemmistö palkansaajista suhtautuisi myönteisesti työajan lyhentämiseen.

– Kaikista palkansaajista 64 prosenttia sanoo, että se on tavoite, jota kannattaa pidemmällä aikavälillä tavoitella. Kovin vähän sitä vastustetaan.

Työnantajien EK on suhtautunut nelipäiväiseen työviikkoon nyreämmin. Myös yrittäjät ovat suhtautuneet asiaan nihkeästi, ellei lyhyempi työaika näkyisi myös työntekijän palkassa.

Arvostelijoiden mukaan nelipäiväisen viikon vaatima tehokkuuden nostaminen ei kaikilta onnistuisi, kuten hoitajilta taikka kaupan myyjiltä tai rekkakuskeilta. Näiltä viiden päivän työn tekeminen neljässä päivässä olisi vaikeaa.

EK on painottanut, että työaikakokeiluista voidaan sopia yrityskohtaisesti jo nyt paikallisen sopimisen kautta.

