Baltic Princess viimein korjattu

Turku–Kapellskär-reitillä liikennöivä Baltic Princess palaa liikenteenseen keskiviikkona.

Tallink Siljan Turku–Kapellskär-reitillä liikennöivän Baltic Princessin tekninen vika on saatu korjattua ja laiva palaa liikenteeseen tänään keskiviikkona iltalähdöllä Turusta kello 18.30.

Laiva oli palaamassa takaisin Turkuun suunnitellun telakoinnin jälkeen, kun sen automaatiojärjestelmän päivityksessä ilmeni ongelmia. Vikaa on korjattu sunnuntaista asti. Sunnuntain, maanantain ja tiistain lähdöt jouduttiin perumaan.

Tallink Siljan tiedotteen mukaan tekninen vika on nyt saatu korjattua ja laiva on käynyt läpi tarvittavat meritestit, joilla on varmistettu, että laiva pystyy jälleen liikennöimään normaalisti.

Yhtiö kertoo olleensa yhteydessä peruuntuneiden lähtöjen matkustajiin. Heille on tarjottu mahdollisuutta saada rahansa takaisin tai siirtää matkavarausta kuluitta uuteen ajankohtaan.