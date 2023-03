Ekonomistilta varoitus: Suomalaisten asuntolainoissa yksi ongelma

Toisin kuin Suomessa, muualla euroalueella kiinteäkorkoiset asuntolainat ovat vaihtuvakorkoisia selvästi suositumpia. Tästä saattaa aiheutua ongelmia Suomen taloudelle, jos EKP:n koronnostot jatkuvat, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Suomalaisten tapa sitoa asuntolainansa vaihtuvaan korkoon saattaa aiheuttaa ongelmia Suomen taloudelle, jos Euroopan keskuspankki jatkaa koronnostojaan, arvioi ekonomisti Juho Kostiainen Nordeasta.

– Suomessa ja Ruotsissa korkeat korkokulut kohdataan nopeammin kuin keskimäärin euroalueella, hän selittää.

Suosituin asuntolainan viitekorko Suomessa on 12 kuukauden euribor, jossa lainan korko tarkistetaan 12 kuukauden välein.

Tyypillisesti euroalueella vain 20 prosenttia asuntolainoista on viime vuosina otettu vaihtuvakorkoisena, ja suurin osa asuntolainoista on siis sidottu kiinteään korkoon. Kostiaisen mukaan esimerkiksi 10 vuoden kiinteäkorkoinen laina on Saksassa hyvin yleinen asuntolainan muoto.

EKP:n koronnostot eivät sen takia välttämättä vaikuta keskieurooppalaisiin samaan tahtiin suomalaisten kanssa ainakaan asuntolainan korkojen kautta.

– Tällä voi olla vaikutusta euroalueen rahapolitiikkaan, Kostiainen sanoo.

– Jos useampien maiden asukkaat eivät tunne korkojen nousua yhtä nopeasti, niin inflaatio ei välttämättä laske niin nopeasti kuin toivoisimme, joten korkoja on nostettava paljon enemmän. Tästä voi olla hieman haittaa Suomelle, jos nykyinen korkotaso rauhoittaa Suomen taloutta riittävästi, mutta ei euroalueen taloutta.

Ruotsissa 70 prosenttia asuntolainakannasta on sidottu vaihtuviin korkoihin. Se ei kuitenkaan tuota samanlaista ongelmaa Ruotsille, sillä maa ei ole mukana eurossa. Ruotsin keskuspankki voi siis lopettaa koronnostot heti silloin, kun se arvioi inflaation laukan hidastuneen tarpeeksi.

– Kun Suomi liittyi euroon, oli paljon puhetta asymmetrisistä shokeista. Eli jos jollakin pienellä maalla on talouskriisi, jolla ei ole vaikutusta euroalueeseen, niin silloin rahapolitiikka olisi väärä keino, Kostiainen sanoo.

Sen sijaan vähemmälle huomioille jäi se, jakautuvatko EKP:n rahapoliittisten toimien vaikutukset tasapuolisesti jäsenmaihin.

– Nyt näyttää siltä, että Suomi on paljon muita maita herkempi koronnostoille ainakin asuntolainojen suhteen, Kostiainen sanoo.

– Olisi mietittävä, onko tämä Suomen kannalta hyvä vai huono asia, vai pitäisikö nykyistä suuremmassa osuudessa lainoista olla kiinteä korko tai jonkinlainen korkokatto.