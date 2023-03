Koronan kurittama risteilijä saavutti tärkeän virstanpylvään – jää viimeiseksi Turun telakalla

Mein Schiff 7 -aluksen rungon koonti alkoi juhlavalla seremonialla. Alusprojekti alkoi, kun koronapandemia oli pahimmillaan, mikä aiheutti pulmia matkan varrelle.

Meyerin Turun telakalla rakennettava Mein Schiff 7 on edennyt rungonkoontivaiheeseen, ja telakalla juhlistettiin tiistaina aluksen kölinlaskua perinteisine kolikkoseremonioineen.

Ennen numeroa seitsemän Turussa ovat valmistuneet Mein Schiff 3, 4, 5 ja 6, sekä sen jälkeen vielä 1 ja 2, jotka korvasivat aiemmat 1:n ja 2:n. Numero 7 on näiden uusien 1:n ja 2:n sisaralus.

Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer vitsailikin numeroilla puheessaan.

– Näiden seuraaminen ei ole ihan helppoa, mutta onnistuimme siinä, hän sanoi.

Mein Schiff 7:n havainnekuva.

Mein Schiff 7:n tuotanto aloitettiin Turussa kesäkuussa 2022, ja se on tarkoitus luovuttaa asiakkaalle eli TUI Cruisesille keväällä 2024. Sen hinta on alkuperäisten arvioiden mukaan noin 500 miljoonaa euroa.

Kölinlaskulla ja siihen liittyvällä seremonialla on pitkät perinteet. Tilaajan TUI Cruisesin ja Meyer Turun edustajat asettivat rakennusaltaan pohjalla olevien pukkien päälle kolikoita. Nosturi laski sen jälkeen aluksen massiivisen teräslohkon pukkien varaan, mikä on merkki aluksen rungon koonnin aloittamisesta.

Nämä ns. onnenkolikot seilaavat laivojen mukana ja tuovat niille suojelusta. Tapa juontaa juurensa Antiikin Rooman ajoista.

Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer (oik) ja TUI Cruisesin toimitusjohtaja Wybcke Meier pitivät puheet tilaisuudessa.

Mein Schiffin projektipäällikkö Noora Maunila paljastaa, että hän sai päättää, ketkä kolikot tällä kertaa asettivat ja että ne olivat tilaisuutta varten tilattuja suomalaisia euroja.

Turun telakalla rakennetaan tällä hetkellä muun muassa maailman suurinta risteilyalusta, jolle Mein Schiff ei vedä koossa vertoja. Maunilan mukaan erityiseksi sen tekee kuitenkin pyrkimys entistä ympäristöystävällisempään toimintaan.

Alus tulee käyttämään vähäpäästöistä meridieselöljyä, ja se on varustettu sekä katalysaattoreilla, jotka vähentävät typpioksidin määrää noin 75 prosenttia, että maasähköliitännällä. Alus voi toimia metanolilla ja tulevaisuudessa vihreällä metanolilla.

– Jo tuotannonaloituksessa tuli ilmi, että tilaaja on lähtenyt panostamaan tulevaisuuden polttoaineisiin. Metanolivalmius on ehdottomasti mainitsemisen arvoinen asia. Toki on muitakin hienoja yksityiskohtia, mutta tämä on suunta, johon risteilyteollisuutta halutaan viedä, Maunila sanoo.

Projektipäällikkö Noora Maunila on tyytyväinen projektin etenemiseen koronapandemian ja sodan aiheuttamista haasteista huolimatta.

Sekä Tim Meyer että TUI Cruisesin toimitusjohtaja Wybcke Meier sivusivat puheissaan viime vuosien haasteita. Mainila allekirjoittaa, että aluksen alkutahdit olisivat voineet olla helpommatkin.

– Tätä projektia tehtiin jo silloin, kun koronapandemia oli pahimmillaan, ja sitten tuli Ukrainan sota. Nämä yhdessä ovat aiheuttaneet materiaalihaasteita, ei pelkästään meille vaan myös toimittajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

– Olemme yllättävän hyvin päässeet eteenpäin, mutta se on vaatinut kovasti töitä. Sitten on tietysti tämä sähkökriisi, joka vaikuttaa meidän kaikkien elämään ja varsinkin teollisuuteen, hän lisää.

Mein Schiff 7 on näillä näkymin viimeinen sarjassaan – ainakin Turussa.

– Näin on sanottu. Aina voi toivoa, että meiltä tilataan lisää. Mutta nyt ei ole sellaista tiedossa.