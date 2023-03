Junalakon sovittelu jatkuu keskiviikkona

Veturinkuljettajien lakon sovittelu jatkuu keskiviikkoiltapäivänä, mutta sitä ennen riitaan etsitään ratkaisua osapuolten välisissä keskusteluissa, valtakunnansovittelija kertoo Twitterissä.

Veturinkuljettajia koskevan työriidan sovittelu jatkuu keskiviikkona iltapäivällä, valtakunnansovittelijan toimisto kertoo Twitterissä. Toimiston mukaan ennen sovitteluiden jatkoa työriitaan etsitään ratkaisua osapuolten välisissä keskusteluissa. Tilanteessa tähdätään nopeaan ratkaisuun.

Työriidan osapuolina ovat veturinkuljettajia edustava Rautatiealan Unioni (RAU) sekä työnantajia edustava Palvelualojen työnantajat Palta.

Tänään alkanut veturinkuljettajien lakko on aiheuttanut paikoin ruuhkia bussiliikenteessä. Maanteiden ja lentoliikenteen liikennemäärissä lakko sen sijaan ei ainakaan maanantaina aamupäivästä vielä huomattavasti näkynyt.

Rautatieyhtiö VR pyrkii palauttamaan junat takaisin liikenteeseen heti, kun veturinkuljettajien työriitaan on saatu sopu, yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle.

Junavuoroissa voi kuitenkin olla joitain peruutuksia ja muutoksia sovun syntymistä seuraavan vuorokauden aikana. VR kertoo päivittävänsä tarkat tiedot junien kulusta ajantasaisesti verkkosivuilleen.

Veturinkuljettajien uudesta työehtosopimuksesta haettiin sopua viimeksi sunnuntaina valtakunnansovittelijan johdolla mutta tuloksetta. Sen seurauksena veturinkuljettajat menivät lakkoon heti puolenyön jälkeen maanantaina.

Lakko tarkoittaa käytännössä sitä, että koko Suomen kauko- ja lähijunaliikenne on pysähtynyt. Lakko on voimassa toistaiseksi, koska sille ei ole ilmoitettu päättymispäivää. Se loppuu vasta sitten, kun työriidan osapuolet pääsevät sopuun.

Junaliikenteen palautuminen normaaliksi vie vuorokauden

Lakon aikana VR sulkee junavuorot pois myynnistä päivä kerrallaan. Maanantain junavuorot peruttiin sunnuntaina.

VR:n viestinnästä kerrotaan, että seuraavan päivän junavuorot poistetaan myynnistä edeltävän iltapäivän aikana, jos työriitaan ei ole syntynyt siihen mennessä sopua.

– Jos sopu syntyy myöhemmin illan aikana, palautamme junat heti liikenteeseen mahdollisuuksien mukaan, Julia Stolp yhtiön viestinnästä kirjoittaa STT:lle sähköpostitse.

Hänen mukaansa junaliikenteen palautuminen normaaliksi kestää noin vuorokauden.

– Lakon päättymispäivällä ei ole vaikutusta liikenteen käynnistymisen nopeuteen, Stolp sanoo.

Tavallista enemmän yhteydenottoja asiakkailta

Stolpin mukaan VR:n asiakaspalveluun on tullut tavallista enemmän yhteydenottoja lakon vuoksi.

– Asiakaspalvelu ei ole kuitenkaan ruuhkautunut. Eniten kysymyksiä on tullut lakon kestosta, loppuviikon junien kulkemisesta ja loppuviikolle varattujen junalippujen peruutuksesta, Stolp kertoo.

VR on kertonut, että se palauttaa lakon ajalle ostettujen kauko- ja lähiliikenteen kertalippujen hinnan automaattisesti asiakkailleen noin viikon kuluessa. Lipun muuttaminen toiseen ajankohtaan onnistuu ilman muutosmaksua VR Matkalla -sovelluksessa tai soittamalla asiakaspalveluun.

VR hyvittää myös sarjalippujen paikanvaraukset asiakkaille sekä pidentää kauko- ja lähiliikenteen kausilippujen voimassaoloaikaa lakkopäivien verran.

Matkahuollon lipunmyynti kasvoi eilen noin 10 000 lipulla

Matkahuollon lipunmyynti kasvoi eilen noin 10 000 lipulla tavalliseen sunnuntaihin verrattuna, kertoo Matkahuollon matkustaja- ja liikennöitsijäpalveluiden johtaja Anu Pekurinen. Kyseessä on noin kaksinkertaistuneesta lipunmyynnistä.

Myynti alkoi kasvaa selkeästi lakon alkamisilmoituksen jälkeen eilen.

– Joitakin vuoroja on myyty loppuun asti, mutta osa lipuista ostetaan yhä bussissa kuljettajalta, Pekurinen sanoo.

Matkahuollon alla toimivat liikennöitsijät päättävät Pekurisen mukaan itsenäisesti, lisäävätkö ne vuoroja lakon vuoksi. Esimerkiksi Vainion liikenne on lisännyt vuoroja Helsingin ja Turun väliseen liikenteeseen. Valkeakosken liikenne on lisännyt Tampereen ja Helsingin välisiä vuoroja.

Pekurinen kehottaa matkustajia varaamaan ja ostamaan bussiliput ajoissa Matkahuollon verkkosivujen tai Reitit ja Liput -sovelluksen kautta, sillä ne myydään nopeammin kuin tavallisesti.

– Toivon, että kaikki pääsevät liikkumaan mahdollisimman sujuvasti lakosta huolimatta, Pekurinen sanoo.

Matkustajamäärät muutamilla Onnibusin reiteillä ovat kaksinkertaistuneet

Kaukoliikenneyhtiö Onnibusin matkustajamäärät ovat nousseet junalakon vuoksi, kertoo Onnibusin omistavan Koiviston auton toimitusjohtaja Jyrki Vainiopää STT:lle.

– Monilla reiteillä on kuitenkin yhä hyvin tilaa lakosta huolimatta, Vainiopää sanoo.

Joillakin Onnibusin reiteillä matkustajamäärä on kaksinkertaistunut lakon vuoksi, kertoo Onnibusin kaupallinen johtaja Petteri Rantala. Esimerkiksi Helsingin ja Tampereen sekä Helsingin ja Vaasan välisillä matkoilla on ollut paljon enemmän matkustajia kuin normaalisti.

– Nämä vuorot myytiin maanantain osalta loppuun jo eilen ja lähipäivien vuorot myydään todennäköisesti myös loppuun pian. Useimmilla reiteillä myynnit ovat kasvaneet kuitenkin vähemmän, Rantala sanoo.

Rantala ja Vainiopää eivät pystyneet antamaan tarkempia lukuja myytyjen lippujen määrästä.

Onnibus pyrkii Rantalan mukaan selvittämään, olisiko perjantaille mahdollista lisätä vuoroja kiireisimmille reiteille. Suurin osa Onnibusin autoista ja kuljettajista ovat Vainiopään mukaan kuitenkin jo käytössä, eikä heillä ole isoa, erillistä reserviä. Lisävuorojen hankkimista kuitenkin pohditaan esimerkiksi alihankkijoiden kautta.

Helsingin seudun bussiliikenteessä näkyy ruuhkia, vuoromääriä ei olla lisäämässä

Helsingin seudun liikenteen (HSL) joillakin bussilinjoilla on ollut selkeästi tavallista ruuhkaisempaa, kertoo HSL:n viestintäpäällikkö Johannes Laitila STT:lle. Ruuhkaa on näkynyt etenkin junaradan varrella, esimerkiksi Keravalla, Myyrmäessä, Malmilla ja Leppävaarassa.

– Kentältä on kuulunut, että Keravalta on lähtenyt aika täynnä olevia busseja. Kyseinen alue on yleensä hyvin vahvasti junaliikenteen varassa, Laitila sanoo.

Matkustajat ovat kuitenkin mahtuneet busseihin enimmäkseen hyvin. HSL:llä ei ole Laitilan mukaan tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon bussimatkustajien määrä on lisääntynyt.

HSL ei ole lisäämässä ylimääräisiä bussivuoroja lakon aikana.

– Työtaistelutilanteissa me emme lähtökohtaisesti järjestä korjaavaa liikennettä. Ja jos ottaisimme korvaavaa liikennettä normaalistikin tällä aikataululla, ne bussit pitäisi ottaa sitten joiltakin muilta linjoilta pois, Laitila sanoo.

HSL ja esimerkiksi Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse ovat ilmoittaneet alueiden bussien ja raitiovaunujen liikennöivän normaalisti lakosta huolimatta. Ne ovat myös kehottaneet varautumaan ruuhkiin sekä suosimaan etätyötä, jos se on omassa työtehtävässä mahdollista.

Maanteillä liikenne sujui aamulla tavalliseen tapaan

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic on varoittanut, että etenkin työmatkaliikenteeseen kannattaa varata normaalia enemmän aikaa, sillä maanteillä saattaa junalakon takia olla normaalia enemmän liikennettä.

Veturinkuljettajien lakko ei kuitenkaan vielä maanantaiaamuna näkynyt maanteiden liikennemäärissä, Fintrafficin tieliikennekeskuksista kerrottiin STT:lle ennen aamukahdeksaa.

Keskusten mukaan aamun liikennemäärät olivat samoissa lukemissa kuin tavanomaisena arkimaanantaina.

Esimerkiksi Helsingin tieliikennekeskuksesta kerrottiin, että aamun ruuhkaisimpaan aikaan kello 6.45–7.45 ei ollut näkynyt tavallisesta poikkeavia piikkejä.

– Esimerkiksi Kolmostiellä Kivistön mittauspisteellä kulki kello 6.45 enimmillään noin 4 300 ajoneuvoa tunnissa Helsingin suuntaan, Ville Lepola tieliikennekeskuksesta kertoi.

– Viikko sitten maanantaina oli samaan aikaan noin 4 000 ajoneuvoa. Hyvin samoissa lukemissa on siis menty.

Turun ja Tampereen tieliikennekeskuksista kerrottiin niin ikään, että maantieliikenne sujui normaalin maanantaiaamun mukaisesti.

– Mitä olen katsonut kuvia ympäri Suomen, näyttäisi liikenne sujuvan valtateillä hyvin normaaliin malliin, tiivisti Kirsi Salokanto Tampereen tieliikennekeskuksesta.

Lakko ei ole suuremmin näkynyt kotimaan lentojen matkustajamäärissä

Suomen junaliikenteen pysähtyminen ei aamupäivällä ollut suuremmin näkynyt myöskään lentoyhtiö Finnairilla. Finnairin viestinnästä kerrotaan, että kotimaan lentojen varaustilanteita seurataan ja lentoja lennetään tarvittaessa tavallista suuremmilla koneilla.

– Olemme sen verran varautuneet, että yksi lento Ouluun lennetään tänään hieman suuremmalla koneella, Finnairin viestintäpäällikkö Suvi Aaltonen kertoo STT:lle.

Aaltonenuskoo lakon vaikutusten alkavan näkyä lentoliikenteen matkustajamäärissä, jos lakko pitkittyy huomattavasti.

Viimeisessä pikajunassa etelään riitti väkeä

Helsinkiläinen Erja Takala hyppäsi sunnuntai-iltana Kolarissa viimeiseen ennen lakon alkamista etelään lähteneeseen junaan. Määränpäänä oli Helsingin Pasila, jossa Takala kertoi jäävänsä kyydistä kolmen koiransa ja autonkuljetusvaunussa matkaavan autonsa kanssa.

Lakon varmistuminen ei muuttanut Takalan matkasuunnitelmia, vaan liput junaan oli hankittu ennalta.

– Nyt vain jännitetään, että ajetaanko juna Helsinkiin asti, vai ajetaanko autolla Oulusta kotiin, hän kertoi STT:lle sunnuntai-iltana.

VR oli luvannut ajaa määränpäähän ne junavuorot, jotka olivat aikataulun mukaisesti lähteneet matkaan ennen puoltayötä. Takala sanoi, että junassa oli kuulutettu, että juna ajettaisiin lakosta huolimatta normaalisti määränpäähänsä. VR:n Junat kartalla -palvelun mukaan pikajuna saavutti pääkaupunkiseudun maanantaina aamupäivällä.

Junassa oli Takalan mukaan paljon väkeä. Hän kertoi sattuneensa ravintolavaunussa samaan pöytään opiskelijan kanssa, jolla ei ollut etukäteen ostettua lippua eikä siten myöskään istumapaikkaa junassa. Takala kiitteli sitä, että hänellä oli liput hankittuna ennalta.

– Kolmen koiran kanssa en olisi mitenkään päässyt matkaamaan ilman etukäteen ostettua lippua.