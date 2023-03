FT: UBS on tehnyt ostotarjouksen Credit Suissesta

Tarjous on enintään miljardin Yhdysvaltain dollarin eli noin 930 miljoonan euron suuruinen.

Sveitsiläispankki UBS on tehnyt ostotarjouksen vaikeuksiin joutuneesta pankkijättiläisestä Credit Suissesta, uutisoi Financial Times nimettöminä pysyviin lähteisiin viitaten.

Tarjous on enintään miljardin Yhdysvaltain dollarin eli noin 930 miljoonan euron suuruinen. Financial Timesin mukaan tarjous on hinnoiteltu murto-osaan Credit Suissen perjantain päätöskurssista.

UBS:n on viikonloppuna kerrottu käyvän pitkälle edenneitä neuvotteluja toisen sveitsiläispankin Credit Suissen ostamisesta. Financial Timesin mukaan kauppa halutaan lyödä lukkoon tänä iltana ennen kuin markkinat avautuvat maanantaina.