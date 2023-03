Huutamista, ahdistelua, nöyryytyksiä. Työpaikan saaminen ei ole aina pelkästään hyvä asia nuorelle ihmiselle, sillä työssä voidaan joskus myös huonosti. Kolme nuorta kertoo kokemuksistaan Taloussanomille.

Työ kaupan kassalla tai pikaruokaketjun tiskillä luo nuorelle ensimmäiset mielikuvat työelämästä ja omasta työidentiteetistä. Hampurilaisketjun mainos kääntää hilpeästi työssä tapahtuneet mokat ja kurjuudet tilanteiksi, joille voidaan päivän päätteeksi nauraa yhdessä. ”Nuoruus kultaa muistot.”

Hugo Paanaselle, 22, ensimmäinen työ eräässä pikaruokaketjussa ei jättänyt hauskoja muistoja vaan ison haavan, jonka parantuminen on vienyt aikaa.

Paananen haki töitä ketjusta, koska oli muuttanut omilleen ja tarvitsi rahaa.

– Pääsin haastatteluun ja ilokseni töihin. Siitä alkoi perehdyttäminen. Se oli tekemispainotteista, mikä oli sinänsä ihan ok, mutta olisin kaivannut vähän enemmän ohjaamista.

Paananen koki, että kun hän yritti saada tukea ja kysyä apua, häneen suhtauduttiin alentuvasti, jopa peitellyn vihamielisesti.

– Tuli tyhmä olo. Oletusarvona oli, että asioita olisi pitänyt tietää valmiiksi. Mitä enemmän tuli virheitä, sitä pahemmin katsottiin ja oli fiilistä, että jos ei hommat rupea sujumaan, niin lennät pois.

Eräässä asiakasperehdytyksen tilanteessa Paananen koki olonsa niin epävarmaksi, että pyysi perehdyttäjää tekemään tehtävän yhdessä.

– Hän katsoi suoraan silmiin ja sanoi, että ”ei tämä ollut mikään kysymys” (vaan käsky).

Asiakkaat saattoivat olla hyvinkin inhottavia ja pahinta oli, ettei tilanteita voinut purkaa työkavereiden ja esihenkilön kanssa.

– Nuoret ylipäätään kokevat paljon häirintää, ja niin minäkin. Eräskin päivä, kun oli tosi kiire ja muutenkin ahdistunut oli, yksi asiakas alkoi kysellä, että ”oletkohan sinä tyttö vai poika, kun on tissit, mutta aika möreä ääni”.

– Tai pyydettiin, että laita kuittiin puhelinnumero. Eivät ne asiakkaat ainakaan parantaneet oloa.

Paananen on transihminen.

Hugo Paananen sanoo oman kokemuksensa perusteella, että erityisesti vähemmistöihin kuuluvat ja nuoret naiset kokevat herkästi häirintää.

Työ alkoi ahdistaa. Paanaselle saatettiin soittaa pitkin päivää, pääseekö hän tuuraamaan lyhyellä varoajalla. Kun Paananen, joka oli vielä lukiossa tuolloin, kieltäytyi, hän koki syyllistämistä.

Lopulta ahdistus kasvoi niin suureksi, että Paananen oli burnoutissa, työn ja koulu-uupumuksen takia, vasta 18-vuotiaana.

– Makasin sängyssä ja tuijotin kattoon, en pystynyt tekemään yhtään mitään. Jonkun neljä viikkoa sain sairauslomaa ja rupesin pikkuhiljaa keräilemään itseäni.

Paananen puhui äitinsä kanssa, joka tuki häntä päätöksessä irtisanoutua työstä. Palkkojenkin kanssa oli ollut ongelmia, ja loppupalkan saamiseksi tarvittiin yrittäjä-isänkin apua.

Kauhukokemus opetti, että Paananen ei jäänyt enää töihin, joissa ei voinut henkisesti hyvin.

– Olen nykyään todella allerginen kaikenlaiselle toksiselle ilmapiirille. Mikään rahamäärä ei korvaa sitä, että pää pysyy kasassa. Välillä edelleen huomaa jos tekee jonkun virheen, että ne vanhat möröt kurkistavat sieltä.

Hän puhuu vahvasti sen puolesta, että huonon esihenkilötyön kierre saadaan katki ja että nuoret muutoinkin saisivat paremmin tietoa työehtosopimuksiin kirjatuista oikeuksistaan.

Nykyään Paananen on töissä Suomen lukiolaisten liitossa. Työntekijöiden hyvinvointiin ja avoimeen keskustelukulttuuriin panostetaan.

– On helppo viihtyä ja kokea onnistuvansa.

” Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta.

Palveluala, monien nuorten kauttakulkuala, työllistää valtavan määrän nuoria. Osa selviää ikävistä kokemuksista paremmin kuin toiset. Ne joilla on selvä suunnitelma koulutuksesta ja työ nähdään vain askeleena kohti omaa alaa, selviävät paremmin kolhuista.

Jos taas työhön yhdistyy yleistä näköalattomuutta ja muutakin pahoinvointia opinnoissa tai elämässä, se voi olla viimeinen niitti ongelmissa ja johtaa syrjäytymiseen ja jopa putoamiseen työmarkkinoilta.

– Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta, varsinkaan sen takia että ei osata ottaa tukea ja ottaa nuoria mukaan työyhteisöön, Paananen sanoo.

Palvelualoilla koetaan paljon häirintää asiakkaiden suunnalta. Erityisesti nuoret kärsivät tästä.

Pääkaupunkiseudulla asuva 17-vuotias lukiolainen Ana on ollut jo pitkään töissä koulun ohella, pääosin etnisessä ravintolassa tarjoilijana.

Hän on kokenut ongelmia nimenomaan asiakkaiden suunnalta. Työkavereiden tai esimiehen kanssa ei ole ollut ongelmia.

– Annoin vahingossa väärän annoksen asiakkaalle, kun olin kuullut tilauksen väärin. Pahoittelin ja sanoin että voin tuoda uuden annoksen ja antaa alennusta.

– Se ei kiinnostanut vaan asiakas huusi ihan suoraa huutoa kaikkien asiakkaiden edessä. ’Olenko kuuro, enkö ymmärrä suomea, miksi olen töissä jos en ymmärrä kieltä’. Kyseessä oli vanhempi nainen.

Kerran miesasiakas katsoi ruokapöydässä nettipornoa koneelta kovalla äänellä. Kun Ana meni sanomaan asiasta, hän alkoi ahdistella seksuaalissävytteisillä puheilla Anaa, joka oli tuolloin vasta 15.

– Jos on vanhempia asiakkaita, he eivät luota meihin tai ota tosissaan. Kun on ulkomaalaistaustainen, oletetaan että en puhu suomea ja aletaan puhua englantia.

Ikävät kokemukset jäävät mieleen pitkäksi aikaa.

– Pelottaa että tapahtuu uudestaan jotakin. Tekee jonkun virheen ja joutuu nolatuksi kaikkien edessä.

Ana kertoo, että pääosin työ silti kivaa, ja ravintolassa on saanut tehdä monipuolisesti erilaisia hommia. Työssäkäynti on opettanut omatoimisuutta, ottamaan huomioon kollegoita ja tuonut lisää itsevarmuutta, kun on puhuttava ja hymyiltävä vieraille ihmisille.

Ana haluaisi päästä opiskelemaan lääketieteitä.

Nuorten työhyvinvointi on heikentynyt

Työuria pitäisi saada pidennettyä joka suuntaan. Tätä taustaa vasten Työterveyslaitoksen (TTL) vasta julkaistu seurantatutkimus Miten Suomi voi? maalaa huolestuttavaa kuvaa työssä jaksamisesta.

Suomalaisten työkyvyn kokemukset ovat edelleen heikentyneet. Perus- ja toisen asteen suorittaneista riski uupua on joka kolmannella.

Mitä nuorempi ikä, sitä heikompi työhyvinvointi.

Yleisesti töihin pääsy on hyvä asia nuorelle. Se on askel kohti toisia töitä ja oman osaamisen kehittämistä hyödyllisillä työelämätiedoilla. Työssä käyvät voivat tilastollisesti paremmin kuin ne jotka eivät ole töissä.

Manta, 17, tekee hänkin töitä pikaruokapaikassa. Hän oli vasta aloittanut työssä, kun toinen työntekijä alkoi ilkeillä hänelle.

– Hän valitti minulle koko ajan jostain ja huusi asiakkaiden edessä. Aluksi siedin sitä, mutta jossain vaiheessa oli pakko mennä puhumaan esihenkilölle. Se auttoi, mutta emme puhu edelleenkään jos ei ole pakko.

– Kerran asiakas, vanhempi nainen, kysyi, myydäänkö meillä mitään proteiinitonta. Sanoin, että kysyn esimieheltä, mutta hän alkoi vain huutaa ja käytti n-sanaa. Sen asiakkaan jälkeen itsetunto kyllä vähän laski. En uskaltanut pyytää apua enkä ole kertonut tilanteesta töissä.

Perehdyttäminen ja tuen antaminen on erityisen tärkeää ensimmäisissä töissä

Työsarkaa on paljon työpaikoilla, mutta myös asiakkailla. Palvelualojen Pamin kysely osoittaa, että ala on raskas, vaikka ei kuuluisi vähemmistöihin. Yli puolet palvelualojen työntekijöistä kokee väkivaltaa tai sen uhkaa työssään, vuoden 2020 kysely osoitti. Vielä useampi kokee seksuaalista häirintää. Tukalin tilanne oli nuorilla ja ravintola-alan työntekijöillä.

TTL:n tutkimusprofessori Ari Väänänen huomauttaa, että jokaisen asiakkaan olisi syytä miettiä, miten antaa palautetta rakentavasti asiakastyötä tekevälle. Kunnioitus työssä olijaa kohtaan on tärkeää, olipa kyse minkäikäisestä tahansa.

Väänänen huomauttaa, että nuorella on vielä vähemmän valmiuksia käsitellä ongelmatilanteita. Vanhemmat työntekijät pystyvät jo kokemuksensa kautta suhteuttamaan tilanteita niin, etteivät ne vaurioita mieltä niin helposti.

– Jos ikäviä tilanteita tapahtuu, niistä pitäisi työpaikalla pystyä keskustelemaan ja käsittelemään. Että olisi matala kynnys puhua esimiehelle ja valmiit käytännöt tilanteille, Väänänen huomauttaa.

Anan ja Mantan nimet on muutettu siksi, ettei heille koituisi ongelmia kokemusten kertomisesta.