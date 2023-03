Nelipäiväiselle työviikolle tuli kilpailija

Yhdeksänpäiväinen kaksiviikkoinen on tullut nelipäiväisen työviikon rinnalle.

Lyhennettyä työviikkoa on menestyksekkäästi kokeiltu toimisto- ja asiantuntijatyössä.

Maailmalla on saatu hyvää palautetta nelipäiväisestä työviikosta. Britanniassa tehdyssä kokeilussa esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointi parani, poissaolojen ja työpaikan vaihtaminen vähenivät ja samaan aikaan tehokkuus pysyi ennallaan.

Toisaalta viidenneksen työajanlyhennys ei välttämättä sovi kaikille työpaikoille tai kaikkiin töihin. Myös ihmisten toiveet työajan sijoittamisesta voivat vaihdella.

Nyt esille on nostettu vaihtoehto, jossa kahden viikon aikana tehdään yhdeksän työpäivää. Asiasta kertoo talouskanava CNBC.

Teknologiayhtiö Ottassa käytössä on järjestely, jossa 14 päivän jaksossa on yhdeksän työpäivää ja viisi vapaapäivää. Toisin sanoen joka toinen viikko, usein perjantaina, työntekijöillä on ylimääräinen vapaapäivä.

Ottassa kokeilun ajatuksena on, että tuntuessaan toimivalta se saattaa johtaa nelipäiväiseen työviikkoon.

Tähän asti saatujen kokemusten mukaan yhdeksänpäiväisen järjestelmän edut ovat samansuuntaiset kuin nelipäiväisen: tuottavuus, tyytyväisyys ja hyvinvointi ovat parantuneet.

Suomessa SAK toivoo, että lyhennettyä työviikkoa ainakin kokeiltaisiin myös täällä. SAK:n mukaan seuraavalla hallituskaudella voitaisiin aloittaa lyhyemmän työajan kokeilu. Samoilla linjoilla on ollut hallituspuolue Sdp.

Ensimmäinen suuri nelipäiväistä viikkoa kokeillut yhtiö oli ohjelmistojätti Microsoft viime vuosikymmenen lopulla Japanissa. Tuolloisten tulosten perusteella työntekijät olivat tyytyväisempiä ja tuottavuus parani jopa 40 prosenttia.