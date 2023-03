Jos haluat nyt vaihtaa vuoden euriborin lyhyempään, näin paljon se maksaa

Viime aikojen voimakkaat korkoliikkeet ovat innostaneet asuntovelallisia pohtimaan viitekoron vaihtamista.

Asuntovelalliset ovat viime aikoina kiinnostuneet viitekorkojensa vaihtamisesta, pankeista kerrotaan Taloussanomille. Pontimena on ollut yleisen korkotason ja sitä myötä myös asuntolainojen viitekorkona yleisimmin käytetyn 12 kuukauden euriborin nopea nousu, joka viime päivien myllerryksessä on tosin taittunut suhteellisen reippaasti.

– Asiakkaiden kiinnostus keskustella eri viitekorkovaihtoehdoista on kasvanut. Osittain tämä on myös realisoitunut viitekorkojen vaihtona, Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoo Taloussanomille.

Uusissa asuntolainoissa 12 kuukauden euribor on edelleen suosituin vaihtoehto, hän kertoo. Samaa sanotaan Danske Bankista ja OP:stä.

Tosin lyhyiden viitekorkojen suosio on syksyn ja alkuvuoden aikana kasvanut tasaisesti, OP-ryhmän henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi kertoo Taloussanomille.

– Pidemmät euriborit ovat asiakkaan näkökulmasta vakaampia ja mahdollistavat oman talouden paremman ennakoinnin, mikä on etu tämänhetkisessä taloustilanteessa, Nurmi sanoo.

Lyhyempien korkojen etuna on se, että ne ovat alempia kuin pidemmät. Esimerkiksi torstaina vuoden euribor oli 3,36 prosenttia ja kolmen kuukauden euribor 2,65 prosenttia. Ero oli siis 0,71 prosenttiyksikköä. Niiden välissä kuuden kuukauden euribor oli 2,99 prosenttia.

Toisaalta lyhyempi viitekorko merkitsee asuntolainan koron vaihtumista lyhyemmin aikavälein, mikä taas vaikeuttaa tulevien menojen ennakointia.

Nordeassa uusista asuntolainoista 30 prosenttia sidotaan kolmen tai kuuden kuukauden euriboriin. Sen sijaan kiinteän koron suosio ei Pajalan mukaan ole merkittävästi kasvanut.

– Koronvaihtotilanteissa kysytään eniten lyhyempää viitekorkoa kolmen kuukauden euriborin ollessa suosituin, Pajala sanoo.

Viitekoron vaihto onnistuu ottamalla yhteyttä omaan pankkiin. Vaihdosta veloitetaan palveluhinnaston mukainen maksu, joka pankkien hinnastoissa on tyypillisesti noin 200 euroa. Koron voi vaihtaa myös muulloin kuin korontarkistuspäivänä.

Kuitenkin esimerkiksi OP:n Nurmi sanoo, että lähtökohtaisesti viitekoron vaihto tehdään korontarkistuksen yhteydessä, koska vaihto synnyttää pankille jälleenrahoituskuluja, jotka voidaan periä asiakkaalta. Korontarkistuksen yhteydessäkin viitekoron vaihdosta peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Danske Bankin henkilöasiakasrahoituksesta vastaava johtaja Sari Takala huomauttaa, että lyhyisiin viitekorkoihin vaihtaessa on hyvä ottaa huomioon mahdollisen palkkion lisäksi myös mahdollinen marginaalin korotus, sillä rahoitus on pankille kalliimpaa.

– Kyseessä on muutos lainaehtoihin, jolloin lainaehdot tarkennetaan muutoksen yhteydessä, Takala sanoo.

Hän kertoo, että korkojen nousu on saanut osan asiakkaista suojaamaan lainansa jälkikäteen. Toisin sanoen, he ovat liittäneet lainaansa jonkin korkosuojaustuotteen, joka takaa tietyllä aikavälillä koron pysyvän tietyntasoisena.

– Suurin kiinnostus lainanmuutoshakemusten suhteen näyttää olevan kuitenkin takanapäin, Takala sanoo.

Uusissa lainoissa 12 kuukauden euriborin rinnalle on Takalan mukaan viime kuukausina vahvaksi kilpailijaksi tullut korkoputki eli suojaus, jossa laina on sidottu kuuden kuukauden euriboriin ja korolle on asetettu alin ja ylin taso.

Tällä viikolla nähty pitkien korkojen aleneminen on herättänyt keskustelua lainaneuvotteluissa, ja kiinnostus viiden ja kymmenenkin vuoden kiinteään korkoon on kasvanut, Takala kertoo.

