Kim, 24, ponkaisi amispohjalta yliopistoon – antaa nyt vinkit, miten se voi onnistua

Kun jotain tahtoo, muiden kommentteja ei kannata kuunnella. Näin arvioi kolme yritystä perustanut Kim Riuttamäki, joka ponnisti ammattikoulupohjalta yliopistoon.

Opiskelija, sarjayrittäjä Kim Riuttamäki, 24, haki Nelosen Diili-ohjelmaan, mutta häntä ei valittu. Ideansa hän päätti silti toteuttaa.

– Ensi viikon torstaina päästään juhlimaan, hän sanoo.

Käytännössä muut pääsevät juhlimaan. Riuttamäki kumppaneineen on työn touhussa, sillä he järjestävät kaksipäiväiset Alppi-tyyliset talvifestivaalit Himoksen hiihtokeskuksessa Jämsässä.

Diilin työhakemuksessa kysyttiin, millaisen tapahtuman Riuttamäki haluaisi järjestää.

– Mietin, millaisia ongelmia tapahtumilla pystyy ratkaisemaan ja mitä Suomesta puuttuu.

Riuttamäki havaitsi selkeän epäkohdan: Kesällä Suomi on pullollaan festareita ja tapahtumia, mutta talvella on hiljaista. Tuolloin suomalaiset ovat enimmäkseen kotona, eivätkä tapaamassa vanhoja ja uusia kavereita.

Muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa talvifestarit ovat melko yleisiä. Riuttamäki mietti, että miksipä ne eivät toimisi Suomessakin.

Syksyllä Riuttamäki perusti Vola Eventsin. Sen tuotantotiimiin kuuluu seitsemän henkilöä sekä joukko yhteistyökumppaneita. Tuo porukka järjestää 23.–24. maaliskuuta alppityyliset festivaalit.

Riuttamäki lupaa lukuisia esiintyjiä kärkinimistä nouseviin tähtiin, afterski-tunnelmaa, kilpailuja, hyvää ruokaa ja juomaa. Yksi erikoisuus on reivi-iglu.

– Olemme halunneet panostaa siihen, että ohjelmaa ja tapahtumia on riittävästi sekä luoda mahdollisimman paljon mahdollisuuksia kohdata uusia ihmisiä.

Järjestäjät ovat keksineet esimerkiksi festarihaasteita, joista voi saada palkintoja. Niitä ei juuri julkisteta ennakkoon, mutta Riuttamäki paljastaa muutaman.

– Halaa bodaria, käy naapurimökissä saunomassa – ja oma lempparini, herää Mikkelistä.

Mikkeli on Riuttamäelle tärkeä paikka. Hän on Juvalta kotoisin, ja aloitti yrittäjänuransa Mikkelin torilla vuonna 2020.

Ensimmäinen yritys oli Rullis. Riuttamäki myi aasialaistyylistä rullattua jäätelöä kioskista ja työllisti samalla siskonsa.

Kesä sujui mukavasti, ja seuraavaksi kesäksi Riuttamäki hankki pari uutta kioskia, jotka sijoitettiin Helsinkiin ja Jyväskylään. Viime kesänä rullajäätelöä myytiin myös Turussa ja Seinäjoella. Yksi kioski kiersi festareita.

– Jäätelön myynti on mukavaa hommaa. Asiakkaat ja työntekijät pääsääntöisesti iloisia ainakin silloin, kun aurinko paistaa, hän kuvaa.

Kim Riuttamäki aloitti yrittäjäuransa Mikkelissä vuonna 2020.

Jäätelöiden rullaaminen on kaukana siitä, mitä Riuttamäki oli opiskellut. Hän oli peruskoulun jälkeen valmistunut talonrakentajaksi ammattikoulusta. Yrittäjyys kiinnosti kuitenkin paljon, ja hän oli itsekseen opiskellut sitä ja markkinointia.

Yhtä haavettaan Riuttamäki on pitkään pyöritellyt päässään.

– Haluan olla startup-liiketoiminnassa tai mahdollisesti johtamassa kansainvälistä yritystä.

– Ajattelin, että kauppakorkeakoulu olisi varmasti hyvä tapa lähteä kasvattamaan valmiuksia tähän.

Riuttamäki alkoi selvittää mahdollisuuksiaan. Hänelle selvisi, että kauppakorkeakoulun pääsykokeessa moni asia oli tuttua jo ennestään ja että kuka tahansa pystyy opettelemaan kokeessa tarvittavat tiedot.

– Lukion käyneillä oli etumatka, mutta ajattelin, että kovalla työllä pääsen rinnalle ja voin mennä ohi. Pääsykoe on kilpailu, jossa eniten pisteitä saanut pärjää.

Opiskelusta tuli Riuttamäen ykkösjuttu. Hän teki itselleen tiukan aikataulun ja piti ajastimen avulla kiinni lukuajoista.

Riuttamäki kertoo, että hänellä on diagnosoitu ADHD.

– Ajatukseni lähtevät helposti harhailemaan.

Jotta näin ei kävisi, hän karsi ärsykkeet minimiin minimiin esimerkiksi muokkaamalla unirytmiä ja siirtämällä puhelimen pois lähettyviltä.

– Silloin kun opiskellaan, kannattaa keskittyä täysillä siihen ja selata TikTokia tauoilla.

Uurastus kannatti. Tampereen yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan ovet avautuivat hänelle syksyllä 2021.

” Kun pääset sisään, sinua ei harmita, että olet jättänyt väliin illanistujaiset tai salitreenin.

Yrittäjyydestä on koulussa ollut hyötyä.

– Uskon, että työelämästä saa paremmat valmiudet ymmärtää, miten teoriat käytännössä toimivat.

Tutkinto on laaja kokonaisuus ja Riuttamäki arvioi, että osassa opintoja lukiosta olisi ollut varmasti hyötyä.

Yrittäjyyttä ja työskentelyä opintojen rinnalla pitäisi hänestä tukea enemmän.

– Liian usein yritystoiminta ja opiskelu asetetaan vastakkain, Riuttamäki sanoo, mutta arvioi, että yrittäjämyönteisyys vaihtelee kouluittain.

Yrittäjyys on hänelle luontevaa. Rulliksen ja Vola Eventsin lisäksi hän on mukana kolmannessakin yrityksessä. Se on vaaleahiuksisille tarkoitettu kampaamo Vimma, jonka hän on perustanut Helsinkiin tyttöystävänsä kanssa.

Vaikka toimialat ovat erilaisia, yksi asia yhdistää yrityksiä. Ne kaikki on suunnattu kuluttaja-asiakkaille.

Yksi Kim Riuttamäen perustamista yrityksistä on Helsingin Sompasaaressa kampaamo Vimma.

Työnteko vie aikaa.

– Aina, kun teen jotain projektia, teen sitä täysillä.

Himoksen talvifestivaalit ovat nyt Riuttamäen ykkösprojekti. Talven ja kevään aikana opiskelu on ollut toissijaista. Hän huomauttaa, että pystyy jatkamaan opiskelua pian, kunhan festarit on saatu ”nätisti finaaliin”.

Ylioppilaskirjoitukset ovat meneillään ja yhteishaut alkavat pian. Niihin osallistuville Riuttamäki toivottaa tsemppiä. Tulevaisuuttaan pähkäileviä hän kehottaa jättämään vanhemmilta tai ulkopuolisilta tulevat paineet omaan arvoonsa.

– Älä kuuntele muita kuin itseäsi. Hae sinne, mihin haluat.

Pääsykokeisiin valmistautumisen Riuttamäki suosittelee tekemään kerralla täysillä, koska paikoista on järkyttävän kova kilpailu.

– Jos pääset sisään, se fiilis on varmasti niin hyvä, että yksikään väliin jätetty illanistujainen tai salitreeni ei enää harmita.