OP Ryhmän mukaan taloyhtiöissä tulisi kiinnittää erityistä huomiota maksu­kykyyn. Arvion mukaan pienimmilläänkin hoitovastikkeiden korotuspaine on 50 senttiä neliöltä.

OP:n asiantuntijoiden mukaan yleisten kustannusten ja korkojen noustessa myös hoitovastikkeet ovat nousemassa keskimäärin 8–10 prosentilla. Asiantuntijat varoittavat, että välttämättömien remonttien lykkäämisellä voi olla ikäviä seurauksia.

OP Ryhmän pk-yritysasiakkaista vastaavan johtajan Heikki Peltolan mukaan oikeastaan kaikki taloyhtiöt ovat tilanteessa, jossa vastikkeita on nostettava tai niin on jo tehty. Hänen mukaansa alimmillaan hoito­vastikkeiden korotus­paine on 50 senttiä neliömetriä kohden. Yleinen vastikkeiden kustannus­tason nousu tulee olemaan keskimäärin noin 8–10 prosentin luokkaa.

Peltola muistuttaa, että tässä tilanteessa tulisi huolehtia oman talouden lisäksi taloyhtiön maksukyvystä.

– Jos taloyhtiön maksukyky heikentyy, sillä on isoja vaikutuksia muun muassa lainan saamiseen ja tulevien korjausten tekemiseen, Peltola varoittaa OP:n tiedotteessa.

Osalla taloyhtiöistä on jo paljon yhtiölainaa. OP Ryhmän tilastojen mukaan valtakunnallisesti vain noin kahdeksan prosenttia taloyhtiöistä on ottanut korkosuojan, vaikka korot ovat nousseet kovaa vauhtia. Uudellamaalla osuus on kuusi prosenttia.

OP muistuttaa, että huomattava osa suomalaisista taloyhtiöistä on yli 40 vuotta vanhoja ja iso osa kiinteistöjen teknisistä ominaisuuksista tarvitsee päivitystä 20–40 vuoden välein. Montaa taloyhtiötä lähestyy uusien korjauksien kierros.

Korjauksilla ja taloyhtiön muulla kunnossapidolla voi olla merkittävä vaikutus asunnon arvoon, kertoo OP Uudenmaan pankinjohtaja Janne Koivuniemi.

Suunnilleen samassa paikassa sijaitsevan, samanikäisten taloyhtiöiden asunto-osakkeiden arvo voi erota kymmeniäkin prosentteja riippuen siitä, onko taloyhtiötä pidetty kunnossa vai ei.

– Hyvin hoidetulle ja kunnossapidetylle yhtiölle on heikossakin markkinatilanteessa enemmän kiinnostusta kuin huonosti hoidetulle. Hoidettu yhtiö voi olla vähän kalliimpi hinnaltaan, yllätyksellisiä kuluja ei kuitenkaan ole tiedossa. Halvalla ei välttämättä saa hyvää, Koivuniemi sanoo.

Taloyhtiöiden korjaustarpeita voi olla vaikea lykätä eikä se ole tosiaan kovin kannattavaakaan.

– Karkeasti sanoen sen minkä säästää siirtämällä tarpeelliset remontit eteenpäin, sen myös menettää asuntoa myytäessä. Tärkeää onkin se, että taloyhtiötä hoidetaan haastavista ajoista huolimatta – tai oikeastaan juuri niiden vuoksi, Koivuniemi korostaa