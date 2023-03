Euroopan keskuspankki ei peräänny koronnostosuunnitelmistaan, vaikka epävarmuus rahoitusmarkkinoilla on kasvanut. Näin arvioivat asiantuntijat.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoittaa tänään iltapäivällä korkopäätöksestään keskellä mahdollista orastavaa pankkikriisiä.

Amerikkalaisen SVB-pankin kaatumisen jälkeen on sveitsiläispankki Credit Suisseen kohdistunut markkinoiden epäluuloa, joka ehti eilen kasvaa hälyttäviin lukemiin.

Euroalueella vastaavanlaisia vaikeuksia ei ole vielä ilmennyt, mutta rahapolitiikan jyrkkä kiristäminen voi aiheuttaa talouden hidastumista, mikä tuottaisi ongelmia myös euroalueen pankeille.

EKP nosti viime heinäkuussa korkojaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011 jälkeen, seuraten Yhdysvaltain keskuspankkia. Tämän jälkeen rahapolitiikkaa on kiristetty rivakkaa tahtia.

EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on nyt 3,00 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 3,25 prosenttia ja talletuskorko 2,50 prosenttia.

EKP:n hankala tilanne on puhuttanut myös Twitterissä. Esimerkiksi S-Pankin päästrategi Lippo Suominen, luonnehtii EKP:n päivää tuskaiseksi.

– Teet niin tai näin, niin haukut tulee, Suominen summaa tilanteen twiitissään.

Markkinoilla ovat nyt lisääntyneet odotukset vain 0,25 prosenttiyksikön nostosta. Asiantuntijoiden mukaan EKP tulee kuitenkin todennäköisesti pitäytymään aiemmassa ohjeistuksessaan.

Sen mukaan korkoa nostetaan tänään 0,50 prosenttiyksikköä, koska kuluttajahintainflaatio on karannut kauaksi keskuspankin asettamasta noin kahden prosentin tavoitteesta.

Helmikuussa euroalueen inflaatio oli 8,5 prosentissa ja myös keskuspankin tarkkaan seuraava pohjainflaatio oli korkealla. Siitä on poistettu elintarvikkeiden ja energian vaikutus.

Markkinoilla koronnostoa ei pidetä nyt täysin varmana, mutta OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen uskoo sen toteutuvan ennakoidusti.

– Todennäköisintä on, että koronnosto tehdään ja sen jälkeen on kysymys siitä, miten näkymiä kuvaillaan. Markkinoiden odotukset ovat muuttuneet radikaalisti. Odotuksissa on enää yksi 0,25 prosenttiyksikön koronnosto tämänpäiväisen koronnoston jälkeen, Heiskanen sanoo.

Hän ei odota, että EKP tekisi tänään merkittäviä linjauksia, vaan pankki todennäköisesti korostaa jatkossa edettävän tilanteen mukaan.

Danske Bankin pääanalyytikon Minna Kuusiston mukaan markkinoilla odotukset ovat nyt kahdenlaisia. Osa odottaa uuden pankkikriisin puhkeamista, osa taasen arvioi EKP:n jatkavan edelleen rahapolitiikan kiristämistä.

– Markkina on nyt jakautunut näihin leireihin. Itse näkisin, että EKP:lta tulisi tänään edelleen 50 korkopisteen nosto, josta on jo aiemmin annettu vahva viesti, Kuusisto sanoo.

Hänen mukaansa EKP voisi antaa koronnoston sivuuttamisella tai pienemmällä koronnostolla ”paniikkisignaalin” keskellä Credit Suissen Euroopassa aiheuttamaa epävarmuutta.

– Credit Suisse ei ole euroalueen pankki, mutta myös euroalueen pankeilla on siihen kohdistuvia altistumisia, Kuusisto painottaa.

Tänään pankkiin kohdistuva epäluulo näyttää jo lieventyneen ja sen osakekurssi on ollut nousussa. Keskuspankin on tässä tilanteessa keskityttävä inflaatioon.

– Pankkisektorin ongelmat eivät vielä näyttäydy EKP:n kannalta systeemisenä kriisinä, joten ei ole mitään syytä poiketa keskuspankin inflaatiomandaatista.

Koronnoston jälkeen EKP voi kuitenkin viestittää tiedotustilaisuudessa tulevaan kohdistuvasta varovaisuudesta ja kriisivalmiudesta.

– Tulevasta tuskin annetaan varsinaista ohjeistusta, vaan painotetaan entistä enemmän sitä, että nyt on pakko edetä kokous kokoukselta.

Kuusisto korostaa, että mahdollisen uuden finanssikriisin puhjetessa suurten keskuspankkien on pakko reagoida pudottamalla korkojaan nopeasti. Tässä tilanteessa EKP:n tämänpäiväinen koronnosto jäisi pitkään aikaan viimeiseksi.

Vielä maaliskuun alussa markkinoilla arvioitiin EKP:n jatkavan koronnostoja heinäkuulle saakka.

