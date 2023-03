Verottaja: Älä unohda tätä ilmoitusta – viime vuonna yli puoli miljoonaa myöhästyi

Kiinteistöveropäätökset ovat nyt saapuneet. Yksityishenkilöiden pitää tarkistaa verotuspäätös 9. toukokuuta mennessä, Verohallinto muistuttaa. Monelta veronmaksu unohtuu.

Kiinteistövero on syytä aina tarkistaa, muistuttaa verottaja.

Suurimmalla osalla kiinteistönomistajista kiinteistövero nousee tänä vuonna viime vuodesta, Verohallinto muistuttaa. Suuri syy tähän on se, että rakentamisen kustannukset ovat nousseet.

Rakennusten kiinteistövero ja verotusarvo perustuvat jälleenhankinta-arvoihin, jotka valtiovarainministeriö (VM) määrittelee vuosittain. Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa sitä, kuinka paljon vastaavan uuden rakennuksen rakentaminen maksaisi.

Rakennuskustannusindeksin mukaisesti tarkistettava indeksi on noussut edellisvuodesta 9,4 prosenttia.

– Rakennuskustannusindeksi on noussut poikkeuksellisen paljon, ja se näkyy monille kiinteistönomistajille verojen nousuna. Aikaisemmin indeksin muutokset ovat olleet selvästi maltillisempia, sanoo ylitarkastaja Jukka Backlund Verohallinnosta tiedotteessa.

Kiinteistön verotusarvon lisäksi vero riippuu kunnan määrittelemistä kiinteistöveroprosenteista. Verohallinto tilittää kiinteistöveron kunnille.

– Kiinteistöveron määrä muuttuu eri veronmaksajilla eri verran. Muutos riippuu muun muassa siitä, miten suuri osuus kiinteistöverosta määräytyy maapohjista ja kuinka suuri rakennuksista. Lisäksi erilaisista rakennuksista tehdään eri suuruisia ikäalennuksia, Backlund sanoo.

Kiinteistövero voi myös nousta, jos kunta on korottanut kiinteistöveroprosenttiaan, tai se on voinut tarkistaa ja korjata kuntalaisten rakennusten tietoja ja ilmoittaa muutoksista Verohallinnolle.

Verohallinto on voinut myös tarkistaa ja korjata tontin kaavatietoja tai muita ominaisuuksia.

Kiinteistövero muuttuu myös silloin, jos kiinteistönomistaja ilmoittaa Verohallinnolle rakennuksen perusparannuksista tai käyttötarkoituksen muuttumisesta.

− Jos kiinteistöllä on tehty suuria parannuksia, kuten lisätty vesijohto, viemäri tai koneellinen ilmastointi, ne pitää ilmoittaa. Myös silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut eli esimerkiksi kesämökin on muuttanut vakituiseksi asunnoksi, muutokset pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella, Backlund sanoo.

Yksityishenkilöiden pitää tarkistaa ja täydentää kiinteistöverotuspäätös 9. toukokuuta mennessä. Yritysten ja yhteisöiden pitää tehdä se 2. toukokuuta mennessä.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat yleisimmin elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi, jos kiinteistövero on 170 euroa tai enemmän.

Viime vuonna yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi kiinteistöveron myöhässä. Tällöin joutuu maksamaan viivästyskorkoa.

