Credit Suisse -pankin kurssi ennätyksellisen suuressa syöksyssä – pakkasella yli 30 prosenttia

Pankin hallituksen puheenjohtaja vakuuttaa, että pankki ei tarvitse maan hallituksen apua.

Sveitsiläisen pankkijätin Credit Suissen kurssi syöksyi keskiviikkona ennätyksellisellä tavalla. Pahimmillaan pankin osakekurssi kävi iltapäivällä yli 30 prosenttia pakkasella. Se elpyi sen jälkeen hieman mutta kääntyi taas laskuun ja sulkeutui lopulta 24 prosenttia miinuksella.

Kurssi lähti syöksyyn Saudi-Arabian suurimman liikepankin Saudi National Bankin kerrottua, ettei se tarjoa enää Credit Suisselle rahoitusta. Saudi National Bank osti viime vuonna 10 prosenttia Credit Suissesta.

Saudi National Bankin hallituksen puheenjohtaja Ammar al-Khudairy on ilmoittanut, että omistusosuutta sveitsiläispankista "ei todellakaan" olla nostamassa.

Pankkisektori on muutoinkin huojunut epävarmuudessa viime päivät, kun kaksi yhdysvaltalaispankkia on kaatunut. Pelkona on ollut, että ongelmat leviävät myös Euroopan pankkeihin.

Pankin tilannetta tarkkaillaan ympäri maailman

Credit Suissen hallituksen puheenjohtaja Axel Lehmann sanoi finanssialan konferenssissa Saudi-Arabiassa keskiviikkona, että pankki ei tarvitse hallituksen apua.

Hänen mukaansa on virheellistä verrata Credit Suissea kaatuneeseen kalifornialaiseen Silicon Valley Bankiin, sillä sääntely on erilaista.

– Meillä on vahva pääomasuhde, vahva tase, hän sanoi.

Myöhemmin keskiviikkona Credit Suisse pyysi Financial Timesin mukaan Sveitsin keskuspankilta ja Sveitsin finanssiviranomaiselta julkista tuen ilmausta sen osoittamiseksi, että yhtiön tilanne on vakaa.

Ranskan pääministeri Elisabeth Borne kehotti Sveitsin viranomaisia puuttumaan tilanteeseen ja ratkaisemaan Credit Suissen aiheuttamat ongelmat. Myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi tarkkailevansa Credit Suissen tilannetta ja olevansa yhteydessä muihin ministeriöihin ympäri maailman.

Credit Suisse on maailman 30 suurimman pankin joukossa, joita pidetään koko rahoitusjärjestelmän kannalta liian suurina kaatumaan.

Euroopassa pörssit reippaasti miinuksella

Credit Suissen vaikeudet ovat heijastuneet markkinoille laajemminkin. Helsingin pörssissä oli keskiviikkona reipas laskupäivä, kun yleisindeksi laski 3,45 prosenttia. Yksi päivän suurimmista laskijoista oli Nordea, jonka osake sukelsi 7,5 prosenttia.

Myös muualla Euroopassa osakkeet halpenivat. Lontoossa laskua tuli 3,8, Pariisissa 3,6 ja Frankfurtissa 3,3 prosenttia.

Laskijoiden joukossa korostuivat pankit, joista monilla kurssilasku oli 10 prosentin luokkaa.