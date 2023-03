Selvitys: Puolustusvoimien tarpeet rajoittaneet Itä-Suomen tuulivoimarakentamista

Jatkossa tarvitaan tuoreen raportin mukaan enemmän viranomaisten välistä yhteistyötä. Myös energiaministerin virka voisi vauhdittaa tuulivoimarakentamista.

Suomeen rakennetaan tuulivoimaa ripeää tahtia. Suuri osa uudesta tuulivoimasta sijoittuu Suomen länsirannikolle, missä voimaloita on runsaasti jo ennestään.

Sen sijaan Itä-Suomessa tuulimyllyt ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi. Alle neljä prosenttia Suomeen rakennetusta tuulivoimasta on valtatie 5:n itäpuolella.

Itä-Suomen voimalahankkeiden jarruna on pidetty yleisesti Puolustusvoimien aluevalvontatutkia.

Työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö ja ympäristöministeriö asettivat viime vuonna selvitysmiehen tutkimaan Itä-Suomen tuulivoimarakentamista. Selvitysmies on kenraaliluutnantti evp. Arto Räty, joka on istunut aiemmin myös energiayhtiö Fortumin johtoryhmässä.

Räty on nyt luovuttanut raporttinsa ministeriöille. Sen mukaan itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen suurimpana esteenä ovat puolustusvoimien aluevalvontajärjestelmistä johtuvat rajoitteet.

– Sotilaallinen uhkakuvamme ja opit Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan edellyttävät vahvaa aluevalvonnan kykyä itäisessä Suomessa. Samaan aikaan alueen tuulivoimarakentamisen mahdollistaminen on tärkeää Suomen energiajärjestelmän ja Itä-Suomen elinvoimain kannalta, Räty toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa tuulivoiman rakentamiselle on kuitenkin edellytyksiä. Samaa mieltä ollaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

– Arto Rädyn selvitys osoittaa, että aluevalvonnan ja tuulivoiman yhteensovittaminen Itä-Suomessa on mahdollista, mutta se vaatii entistä tiiviimpää viranomaisten ja hanketoimijoiden välistä yhteistyötä, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Rädyn esityksessä on joukko ehdotuksia.

Tuulivoimarakentamisen vauhdittamiseksi itäisessä Suomessa tulee laatia kompensaatiolaki. Sillä kompensoitaisiin tuulivoimapuistojen aluevalvontajärjestelmille aiheuttamia haittoja hankkimalla Puolustusvoimille uusia järjestelmiä ja laitteita.

Aluevalvontalakia tulee päivittää niin, että siinä säädetään tuulivoimarakentamiseen liittyvästä Puolustusvoimien lausuntomenettelystä.

Puolustusvoimien aluevalvonta on turvattava ja valvontajärjestelmät on pidettävä vähintään nykyisellä tasolla. Puolustusvoimien lausuntoprosessia on tehostettava.

Tuulivoimarakentamiseen tulee perustaa korkean tason yhteistoimintaryhmä. Energiajärjestelmän poliittista ohjausta pitäisi tehostaa perustamalla energiaministerin tehtävä.

Etujärjestöt Energiateollisuus ja Suomen Tuulivoimayhdistys painottavat kommentissaan, että Rädyn esittämät toimenpiteet tulee toteuttaa ripeästi.

– Rädyn työn tehtävänä oli katsoa Itä-Suomea, mutta mikä tärkeintä, moni ehdotuksista olisi sovellettavissa kaikkialla Suomessa, koska tuulivoiman ja puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisessa on haasteita myös muilla alueilla, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen tiedotteessa.

– Tutkien ja tuulivoiman yhteensovittaminen on olennaista Suomen kilpaillessa merkittävän kokoisista investoinneista naapurimaiden kanssa, toteaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Etujärjestöjen mukaan toimenpiteistä tulee kirjata linjaus myös seuraavan hallituksen ohjelmaan.