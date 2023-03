Tällaisia koteja voi nyt saada alle 100 000 eurolla

Yksiön seiniä koristavat hempeän keltaiset kukkatapetit, ja pieneen keittokomeroon mahtuu kahdella levyllä varustettu liesi. 22 neliömetriä kätkevät sisäänsä käyttöesineistä tarpeellisimmat sohvasta ruokapöytään.

Toinen asunto muistuttaa vaalealta värimaailmaltaan ensimmäistä, mutta asuintilaa on lähes 40 neliömetriä enemmän. Olohuoneeseen mahtuu oleskelualueen lisäksi myös ruokailutila, ja kulku reilut kymmenen vuotta sitten kunnostetulle lasitetulle parvekkeelle käy tilavan makuuhuoneen kautta.

Asuntoja yhdistää se, että ne vaihtavat omistajaa alle 100 000 eurolla.

Oikotie-sivustoa selailemalla voi nähdä, että alle sadallatuhannella eurolla myytävien asuntojen joukkoon mahtuu varsin monenlaisia asumisratkaisuja. Mukana on niin kerrostalojen yksiöitä kuin omakotitalojakin.

OP-ryhmän ekonomistit arvioivat helmikuun asuntomarkkinakatsauksessaan, että asuntojen hinnat jatkavat tänä vuonna laskuaan. Hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 4–6 prosenttia.

Asuntojen hintojen laskusta huolimatta inflaatio ja asuntolainojen nousevat viitekorot voivat vaikuttaa merkittävästi asunnonostajan budjettiin. Tästä syystä kokosimme tähän juttuun kymmenen erihintaista ja -kokoista alle 100 000 euron asuntoa eri puolilta Suomea.

Tämä 122 neliön viiden huoneen asunto sijaitsee Riihimäellä historiaa huokuvalla varuskunta-alueella muutaman kilometrin päässä keskustasta. Siitä pyydetään 90 000 euroa.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen toteaa, että alle sadantuhannen euron pyyntihintaisten omistuskotien ostajakunta on laaja: koteja ostavat niin perheet, pariskunnat kuin yksinasuvatkin.

– Alle sadantuhannen euron asunnoissa laadun odotustaso on matalampi kuin kalliimmissa, eivätkä ostajat odota, että asunto on välttämättä uusi ja viimeisen päälle remontoitu. Ostajat tarvitsevat asunnon, johon he tai heidän perheensä mahtuvat asumaan, ja se toimii heillä jokapäiväisessä käytössä, Rantanen sanoo.

Hän toteaa kuitenkin, että halvemman asunnon ostossa ostaja joutuu usein tarkastelemaan prioriteettejaan ja jostain on tingittävä, kuten asunnon koosta, kunnosta tai sijainnista.

– Kun mennään Kehä III:n ulkopuolelle, sadallatuhannella alkaa saada jo hyvin eri tyyppisiä asuntoja. Kaikki asunnot eivät ole myöskään missään nimessä huonoissa yhtiöissä, vaan hyvin hoidetuissa yhtiöissä, joissa ei ole paljoa korjausvelkaa.

Toisinaan kuitenkin halvempi asunnon hinta selittyy juuri esimerkiksi taloyhtiön remonttitarpeilla. Vaikka siis ostohinnassa voittaisikin, taloyhtiöllä voi olla edessä olevia korjaustarpeita, joista tulee vielä lisäkustannuksia.

Rantanen kertoo, että alle sadantuhannen euron asuntojen myyntiaika vaihtelee samoin kuin muidenkin kohteiden.

Jokaisella paikkakunnalla on oma hintaportaansa, jonka ylittyessä kysyntä vähenee ja myyntiaika pitenee.

– Esimerkiksi Helsingissä viiteensataantuhanteen asti kysyntää löytyy asunnoille ihan hyvin, sen yli mentäessä kysyntä leikkaantuu merkittävästi.

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Ristö Kyhälä sanoo, että Etelä-Suomen suurimpien kaupunkien ydinalueilta ei löydy omistusasuntoja alle sadallatuhannella eurolla, mutta sellaisia löytyy kyllä niiden reuna-alueilta.

– Jos ajattelee meidän koko myyntikenttää, Suomessa on myynnissä viisikymmentätuhatta asuntoa, ja niistä parikymmentä prosenttia maksaa alle satatuhatta. Niitä ostavat kaikenlaiset ihmiset, niin yksineläjät kuin perheellisetkin.

Kyhälän mukaan näitä alle sadantuhannen euron asuntoja yhdistää isoissa Etelä-Suomen kaupungeissa korkeintaan tyydyttävä kunto, mikä voi koskea myös taloyhtiöitä.

– Toki pieni kahdenkymmenen neliön asunto jossain voi olla paremmassakin kunnossa, mutta sen neliöhinta 100 000:sta on jo viisi tonnia neliö. Neliöhinta paljastaa jo todella paljon asunnon kunnosta ja haluttavuudesta.

Kyhälä toteaa, että keskikokoisissa noin 30–50 tuhannen asukkaan kaupungeissa taas alle sadallatuhannella saa jo selkeästi suuremman asunnon, tosin nekään eivät ole uusia vaan usein vanhempia kohteita.

– Kolmas luokka meillä ovat pienet 5–10 tuhannen asukkaan kunnat, joissa alle satatuhatta euroa on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Riihimäen Varuskunta, 90 000 €

Mikäli historiaa henkivä koti kiinnostaa, niin Riihimäellä olisi saatavana asunto tästä kerrostalosta, joka on rakennettu vuonna 1912.

Asunto myydään vuokrattuna.

Alle sadallatuhannella eurolla saisi esimerkiksi tämän ilmoituksen mukaan historiaa henkivän omistusasunnon Riihimäeltä. Vuonna 1912 rakennettu kerrostalo sijaitsee muutaman kilometrin päässä keskustan palveluista. Myytävässä asunnossa on viisi huonetta ja pinta-alaa yhteensä 122 neliötä.

Myynti-ilmoituksessa kerrotaan asunnon kunnon olevan tyydyttävä. Taloyhtiöön on tulossa jonkun verran remontteja. Asunto myydään vuokrattuna.

Kodin kuvataan sopivan neljän makuuhuoneen ansiosta isommallekin perheelle.

Evijärven keskusta, 60 000 €

Tässä Evijärven keskustassa sijaitsevassa asunnossa on neljä huonetta ja pinta-alaa 98 neliötä.

Evijärven keskustaan vuonna 1953 rakennettuun kerrostaloon vapautuu kauttaaltaan pintaremontoitu 98 neliön kokoinen kerrostaloasunto. Kauppaan kuuluvat myös alakerran vuokrattu liiketila ja autotalli, jota asunnon nykyinen omistaja käyttää harrastetilana.

Asunto on pintaremontoitu vuonna 2009, ja sen kaikki kodinkoneet on uusittu vuonna 2021, jolloin sinne asennettiin myös ilmalämpöpumppu.

Myynti-ilmoituksessa kuvataan, että huoneistoon kohdistuva yhtiövastike, 300 euroa kuukaudessa, sisältää lämmityksen lisäksi sähkön ja veden.

Asunto on pintaremontoitu vuonna 2009 ja sen kaikki kodinkoneet on uusittu vuonna 2021.

Kauppaan kuuluvat myös alakerran vuokrattu liiketila ja autotalli, josta voi halutessaan tehdä itselleen vaikka harrastetilan.

Helsingin Jakomäki, 99 000 €

Asunnon kuvaillaan sijaitsevan hyvien kulkuyhteyksien päässä. Esimerkiksi juuri valmistunut uusi koulu, päiväkodit ja leikkipuistot ovat kävelymatkan päässä asunnolta. Lisäksi linja-auton päätepysäkki sijaitsee taloyhtiön vieressä.

Tämä Helsingin Jakomäessä sijaitseva vuonna 1973 rakennettu asunto on myynnissä 99 000 eurolla.

Vaikka asunto on kaksio, myynti-ilmoituksessa kuvataan, että asunnossa tilavaa pohjaratkaisua on hyödynnetty toisen makuuhuoneen muodostamiseen, joten tarjolla ovat lähes kolmiota vastaavat tilat. Asunnossa on 63 neliötä.

Asunnossa on olohuone ja sen molemmin puolin sijaitsevat kaappitiloilla varustetut makuuhuoneet sekä keittiö. Kylpyhuoneeseen mahtuu pesukone. Lisäksi asunnossa on parveke.

Taloyhtiöön on tehty julkisivu- ja ikkunaremontti, ja maalämpöön siirtyminen on käynnissä. Huoneisto myydään vuokrattuna.

Vaikka asunto on kaksio, myynti-ilmoituksessa kuvataan, että asunnossa tilavaa pohjaratkaisua on hyödynnetty toisen makuuhuoneen muodostamiseen, joten tarjolla ovat lähes kolmiota vastaavat tilat.

Asunnon ikkunaton olohuone toimii kodin viihdekeskuksena

Keittiö on erillisessä huoneessa.

Miehikkälän Muurola, 80 000 €

Tämä Miehikkälän Muurolassa sijaitseva omakotitalo sijaitsee maalaismaisemassa kauniilla ja avaralla paikalla, ilmoituksessa kuvataan.

Huoneita siinä on viisi ja pinta-alaa 156 neliötä.

Tästä Miehikkälän Muurolassa sijaitsevasta viiden huoneen omakotitalosta pyydetään 80 000 euroa. Huoneita siinä on viisi ja pinta-alaa 156 neliötä.

Talo on rakennettu vuonna 1910, ja sen asuintiloja, kuten keittiötä, huonetiloja ja saunaosastoa on uudistettu 2000-luvulla. Vuonna 2015 taloon rakennettiin myös terassi.

Ilmoituksen mukaan asumiskuluja pienentää talon varaava takka-leivinuuni sekä kaksi ilmalämpöpumppua. Säilytystilaa on yläkerran vintillä sekä ulkovarastossa.

Asunnossa on myös sauna.

Sastamalan keskusta, 53 000 €

Sastamalan vaaleansävyistä 28 neliön yksiötä myydään 53 000 eurolla.

Sastamalan keskustassa on myynnissä vaaleansävyinen 28 neliön yksiö 53 000 eurolla.

Kerrostalo on rakennettu vuonna 1971, ja siihen on tehty vuosien varrella paljon remontteja, muun muassa viemäriremontti, julkisivusaneeraus ja siirrytty maalämpöön.

Tälle vuodelle taloyhtiöön on suunniteltu autolämmityspistorasioiden lisääminen keskipihalle. Tulevien remonttien kohdalla mainitaan myös poistopuhaltimien laitto ja vuonna 2025 taloyhtiön saunan remontointi.

28 neliön yksiö sijaitsee aivan Sastamalan keskustassa.

Varkauden Kommila, 5 948 €

Tämän asunnon hinta ei päätä huimaa, asuntoa myydään 5 948 eurolla.

Pinta-alaa huoneistossa on 22,6 neliötä.

Tämän Varkauden Kommilassa sijaitsevan 22,6 neliön yksiön hinta saa hieraisemaan silmiään. Asunnosta pyydetään vain 5 948 euroa.

Ilmoituksessa kuvataan, että vuonna 1963 rakennettu asunto on siisti ja se sijaitsee lähellä palveluja.

Taloyhtiössä on tehty vuosien varrella useita remontteja, ja remontteja on ilmoituksen mukaan tulossa myös lähitulevaisuudessa. Kunnossapitotarveselvityksessä mainitaan muun muassa huoneisto-ovien uusiminen ja ulkoseinien tiiviyden tarkastukset.

Kommilan kaupunginosa on ollut viime aikoina esillä erityisen halpojen asuntojensa ja alueen lieveilmiöiden takia.

Lahden Tonttila, 50 000 €

Kerrostalo on rakennettu vuonna 1970.

Lahden Tonttilassa sijaitsevasta 59 neliön kaksiosta pyydetään 50 000 euroa. Kerrostalo on rakennettu vuonna 1970.

Ilmoituksessa kuvataan, että vaaleansävyisessä kaksiossa on loistava pohjaratkaisu, eikä hukkaneliöitä. Olohuoneeseen mahtuu niin ruokapöytä kuin oleskelualue. Makuuhuoneesta käy kulku lasitetulle parvekkeelle.

Palveluiden kuvataan olevan lähietäisyydellä, samoin kulkuyhteyksien.

Taloyhtiöön on tulossa useita remontteja. Ilmoituksessa kerrotaan, että taloon on tulossa laaja kylpyhuoneiden, viemäriputkistojen ja sähköjärjestelmien linjasaneeraus sekä julkisivujen perusbetonielementtien kunnostus ja ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen.

Valoisa kaksio sijaitsee Lahden Tonttilassa.

Riihimäen Harjukylä, 85 000 €

Kerrostalo on rakennettu vuonna 1969 ja sen kuvataan olevan hyvässä kunnossa. Sitä on myös vuosien saatossa runsaasti huollettu.

Tästä Riihimäen Harjukylässä sijaitsevasta 60,5 neliön kaksiosta pyydetään 85 000 euroa.

Kerrostalo on rakennettu vuonna 1969 ja sen kuvataan olevan hyvässä kunnossa.

Ilmoituksessa kerrotaan, että tulevaisuudessa kohteeseen on suunnitteilla vain normaalia huoltoa ja kunnossapitoa.

Ilmoituksessa kerrotaan, että tulevaisuudessa kohteeseen on suunnitteilla vain normaalia huoltoa ja kunnossapitoa.

Varkauden Leunanmäki, 11 900 €

Yksiön erillisen makuutilan rajaamiseen on rakennettu puinen tilanjakaja.

Tämä Varkauden Leunanmäessä sijaitseva 37 neliön asunto on rakennettu vuonna 1955.

Yksiön erillisen makuutilan rajaamiseen on rakennettu puinen tilanjakaja.

Keittiö yhdistyy avarasti olohuoneeseen ja siinä on riittävästi tilaa myös ruokailuryhmälle.

Ilmoituksessa mainitaan tälle vuodelle viemärisaneerauksen mahdollinen toteutus ja rannan puolen julkisivun kunnostus.