Näin rajusti ostoskorin hinta on noussut viime keväästä

Taloussanomien vertailussa ostoskorin 26 tuotteesta 11 on kallistunut vähintään viidenneksen.

Elintarvikkeet ovat nyt roimasti kalliimpia kuin viime huhtikuussa. Tämä ilmenee ostoskorivertailusta, jota Taloussanomat on tehnyt viime vuoden huhtikuusta alkaen.

Korissa on 26 tuotetta, joiden ajantasaiset hintatiedot on kerätty K-Citymarkettien ja Prisman verkkosivuilta. Kauppojen ilmoittamista hinnoista on laskettu keskiarvo.

Koko ostoskori maksoi keskiviikkona 78,28 euroa, kun viime huhtikuun puolivälissä hinta oli 66,62 euroa. Yhdessätoista kuukaudessa se on kallistunut 17,5 prosenttia eli melkein 12 euroa.

Rajuimmin eli yli 70 prosenttia on kallistunut kotimainen kurkku. Myös tomaattien hinta on harpannut keskimääräistä selvästi enemmän.

Nämä kotimaiset vihannekset ovat kasvihuoneessa kasvatettava sesonkituotteita, jotka yleensäkin maksavat talvella enemmän kuin kesäkaudella. Hinta heijastaa myös energian kalleutta, sillä kasvihuoneet käyttävät paljon lämpöä ja valoa.

Muista kotimaisista kasviksista keltasipulin hinta on harpannut noin kolmanneksen ja porkkanat maksavat noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin huhtikuussa.

Sen sijaan ulkomaiset Royal Gala -omenat maksavat nyt hieman vähemmän kuin vajaa vuosi sitten.

Kotimaiset kurkku ja tomaatti maksavat nyt huomattavasti enemmän kuin viime huhtikuussa.

Wc-paperin hinta on noussut peräti kolmanneksen. Kun vielä vajaa vuosi sitten kahdeksan rullan Lotus Embo -paketin sai 3,60 eurolla, nyt paketti maksaa yli 1,20 euroa enemmän.

Suhteessa vielä hieman enemmän on kallistunut kilon paketti Sunnuntai-vehnäjauhoja.

Fazerin paahtoleivät ovat kallistuneet liki 30 prosenttia. Ruispalojen hinta on noussut selvästi niitä maltillisemmin.

Lihatuotteista HK:n ohuen ohut ultrakevyt meetwursti ja Kariniemen kananpojan fileesuikale -paketti ovat kallistuneet selvästi keskimääräistä hinnannousua vauhdikkaammin. Ne maksavat nyt miltei kolmanneksen enemmän kuin vajaa vuosi sitten.

Kivikylän Palvarin lihapyörykät ovat kallistuneet selvästi edellisiä maltillisemmin.

Kasvisproteiini eli Beanit Härkis -härkäpapuvalmiste on sekin yhä arvokkaampaa, mutta paketin hinta on kohonnut suhteessa huomattavasti vähemmän kuin useimpien muiden ostoskorin tuotteiden.

Saman verran kuin viime huhtikuussa maksaa yksi tuote eli litra Oatly iKaffe -kaurajuomaa.

Omenien lisäksi toinenkin tuote on halventunut. Puoli kiloa Juhla Mokkaa saa nyt kuudella eurolla. Vuosi sitten kyseisen kahvipaketin hinta oli 0,55 euroa keskiviikkoista suurempi.

Suomalaisten suosima Juhla Mokka on nyt halvempaa kuin viime huhtikuussa.

kuluttajahinnat ovat ylipäätään nousseet. Tilastokeskus kertoi tiistaina, että ne olivat helmikuussa 8,8 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin samaan aikaan.

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat kallistuivat muita tuotteita enemmän eli keskimäärin 16,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintoja nosti helmikuussa eniten sähkön hinnan, asuntolainojen keskikoron ja kulutusluottojen korkojen nousu. Inflaatiota puolestaan hillitsi etenkin ei-korvattavien reseptilääkkeiden ja omakotitalojen halpeneminen vuotta aiemmasta.

Tammikuussa vuosi-inflaatio oli 8,4 prosenttia. Tilastokeskus kertoo, että inflaation kiihtyminen tammikuusta helmikuuhun oli muun muassa asuntolainojen keskikoron ja kaukolämmön hinnan nousun syytä.