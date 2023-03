Ikea, Barbie ja Tommy Hilfiger... venäläiset hamuavat länsibrändejä – uusi konsti mahdollistaa maahantuonnin

Muun muassa Ikea, Barbie ja Tommy Hilfiger joutuvat listalle, jolla Venäjä sallii harmaatuonnin.

Ikea on yksi länsiyhtiöistä, jotka ovat ilmoittaneet jättävänsä Venäjän aikakin toistaiseksi.

Venäjä on laajentamassa listaansa tavaramerkeistä, joita maahan saa tuoda niin sanottuna rinnakkaistuontina, venäläislehti Izvestija kertoo.

Rinnakkaistuonti tarkoittaa tavaroiden tuontia maahan ilman niiden tavaramerkin haltijan suostumusta ja ohi valtuutetun jakelijan, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit kertoi viikkokatsauksessaan viime keväänä. Kyse on siis harmaatuonnista.

Tässä yhteydessä tarkoitetaan tuotemerkkejä, jotka niiden valmistajat ovat vetäneet pois Venäjän markkinoilta. Kyseessä eivät siis ole pakotteiden alaiset tuotteet, joiden viennin Venäjälle länsimaat ovat kieltäneet.

Aloitettuaan laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan ja jouduttuaan sen vuoksi lännen pakotteiden kohteeksi Venäjä on laillistanut monien tavaroiden rinnakkaistuonnin. Siten kauppaministeriön erikseen listaamien tavaramerkkien harmaatuonnista ei aiheudu sanktioita tuojalle tai jälleenmyyjälle.

Nyt Venäjän kauppaministeriön rinnakkaistuontilista laajenee ja Izvestijan mukaan listalle ovat joutumassa muun muassa Ikea, Hasbro ja Barbie-nukeistaan tunnettu Mattel sekä Lancome, Giorgio Armani ja Yves Saint Laurent.

Lisäksi mukaan on tulossa sellaisia tuotemerkkejä kuin Shell Helix, Rimula, Zanussi, Wahl, Kerastase, Caterpillar, Bauer Kompressoren, Logitech ja Nintendo.

Tuotemerkit ovat enimmäkseen kuluttajatavaraa ja erityisesti niin sanottuja merkkituotteita, joita merkkitietoiset kuluttajat kaipaavat. Venäjän talouden kannalta tuotteiden merkitys tai arvo eivät ole suuria. Sen sijaan niiden saatavuudella voi olla vaikutusta kaupunkien keskiluokan mielialoihin.

Bofitin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko sanoo Taloussanomille, että rinnakkaistuonnin arvoa on vaikea arvioida. Näin ennen kaikkea siksi, että Venäjä on käytännössä lähes lopettanut ulkomaankauppatietojensa julkaisemisen.

– Täsmällistä tietoa ei ole. Venäjän viranomaisten omista arvioista päätellen volyymit eivät hirveän isoja olisi suhteessa koko tuontiin, Solanko sanoo.

Venäjällä rinnakkaistuonti on edelleen sanktioitua ja tuoja joutuu periaatteessa maksamaan korvauksia tavaramerkin haltijalle, minkä lisäksi tuodut tuotteet on tuhottava. Kauppaministeriön listaamat merkit on kuitenkin vapautettu rinnakkaistuonnille eikä sanktioita tarvitse pelätä.

Tuontiketju tosin on mutkikas. Välissä on yksi tai useampi välittäjämaa ja sekä maksu- että kuljetusjärjestelyt ovat monimutkaisia, jotta tuotemerkin haltijalle ei kantautuisi tietoa epämieluisasta viennistä.

Mutkikkaiden järjestelyjen vuoksi kustannukset kohoavat ja sen myötä myös venäläisen kuluttajan maksama hinta. Ja koska tuotemerkin haltija on todennäköisesti lopettanut takuuhuoltojen ja päivitysten tarjoamisen Venäjällä, ei tuotekaan ole laadultaan entisenkaltainen.

– Ei se tuote ihan sama ole. Tavallaan se on laadultaan aiempaa heikompi ja aivan varmasti maksaa paljon aiempaa enemmän, Solanko sanoo.