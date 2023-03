Olkiluoto 3 käynnistyy vihdoin huomenna – koekäytön viimeinen vaihe alkaa

Kolmosyksikön sähköntuotanto on tarkoitus nostaa täyteen tehoonsa heti huomenna keskiviikkona.

Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön käyttöönotto jatkuu jälleen keskiviikkona viimeisillä laitoksen suorituskykykokeilla, Teollisuuden Voima (TVO) kertoo. Tämän jälkeen alkaa koekäytön viimeinen vaihe TVO:n laatimalla noin 30 vuorokauden ajo-ohjelmalla.

Suorituskykykokeiden tärkein tehtävä on osoittaa laitoksen täyden tehon sähköntuotantoteho. TVO:n tuotantosuunnitelman mukaan kolmosyksikkö käynnistetään varhain keskiviikkoaamuna ja yksikön tehoa nostetaan ripeään tahtiin niin, että se saavuttaa liki täyden eli 1 590 megawatin tehon keskiviikkona illalla.

Tämän jälkeen alkaa reilun viikon kestävä testi, jossa on määrä osoittaa kolmosyksikön luotettavuus eli häiriötön, yhtäjaksoinen tuotantokyky. Demonstraatioajon viimeisessä vaiheessa testataan OL3:n säätöominaisuuksia. Siinä teho lasketaan lyhytaikaisesti useille eri tehotasoille, TVO kertoo.

Kun nämä vaiheet on saatu käytyä läpi, koekäyttö on päätöksessä. TVO:n mukaan säännöllinen sähköntuotanto alkaa 17. huhtikuuta. Aikataulu vastaa helmikuun lopussa kerrottua. Olkiluoto 3:n käynnistystä on jouduttu siirtämään lukuisia kertoja alkuvuoden aikana.

Lue lisää: Olkiluoto 3 myöhästyy jälleen – hieman lisää

Lue lisää: Olkiluoto 3:n aikataulu­rumba jatkuu viikosta toiseen – näin yhtiö kommentoi