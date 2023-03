Pankkipelko käänsi euriborit laskuun – ”Aikamoinen kolaus korko-odotuksille”

Suomalaisten suosiman asuntolainan viitekoron eli kahdentoista kuukauden euriborin nousuun voi tulla pieni tauko, arvioivat asiantuntijat. Taustalla ovat amerikkalaispankkien ongelmat.

Markkinakorkojen viimeaikainen ripeä nousu tuntuu yllättäneen monet talousammattilaisetkin. Vuosikausia miinuksella kyntänyt 12 kuukauden euribor nousi lähes vuosi sitten plussalle ja sen jälkeen on menty vain ylöspäin.

Kuluvan vuoden alussa jyrkimmän korkonousun arvioitiin olevan jo takanapäin. Tällöin markkinoilla arvioitiin 12 kuukauden euriborin yltävän tänä vuonna korkeintaan neljään prosenttiin. Kyseinen korko on myös suosituin asuntolainojen viitekorko.

Koron viimeisin noteeraus on vain aavistuksen neljän prosentin alapuolella. Korkonousun taustalla on ollut yllättävän sitkeäksi osoittautunut inflaatio, joka on pakottanut keskuspankit jatkamaan ohjauskorkojensa hivuttamista ylöspäin.

Nyt markkinoille on noussut kuitenkin yksi suuri kysymysmerkki. Se on Yhdysvalloissa orastava pankkikriisi. Kalifornialaisen SVB-pankin horjuminen on lisännyt arvioita, että Yhdysvalloissa keskuspankki joutuisi pitämään koronnostoissaan taukoa. Tämä voisi heijastua myös Euroopan keskuspankin (EKP) korkopolitiikkaan, mikäli mahdollinen rahoituskriisi leviäisi myös tänne.

Hypon pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan korkojen nousussa nähdään nyt ainakin pieni tauko. On mahdollista, että markkinakorkojen nousu jatkossa hidastuu.

– Oma odotukseni on edelleen, että kahdentoista kuukauden euribor ylittää neljän prosentin tason eikä huippuja olisi vielä nähty. Yhdysvaltain pankkipelko on kuitenkin tuonut hengähdystauon korkojen kehitykseen, Brotherus sanoo.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus siirtyy huhtikuussa Suomen Yrittäjien pääekonomistiksi.

Tämä näkyy myös kahdentoista kuukauden euriborissa, jonka noteeraus on ollut tänään laskusuunnassa.

– Ei mentäisi viiteen prosenttiin asti eikä edes kovin lähelle. Uskoisin, että huiput voisivat olla 4,0–4,5 prosentin haarukassa, vaikka epävarmuus suuntaan taikka toiseen on suurta.

Brotheruksen mukaan markkinoiden korko-odotukset Euroopan keskuspankin suhteen ovat muuttuneet viime viikon jälkeen maltillisemmiksi. Taustalla ovat Yhdysvaltain tapahtumat.

– Markkinat ovat odottaneet, että EKP voisi nostaa korot neljään prosenttiin. Tänä aamuna johdannaismarkkinoiden hinnoittelu oli lähempänä kolmea ja puolta prosenttia. Tämä heijastuu myös kahdentoista kuukauden euriboriin.

EKP kokoontuu tällä viikolla korkokokoukseensa, ja markkinoilla odotetaan yleisesti puolen prosenttiyksikön koronnostoa. Tämän jälkeen pankin ohjauskorko olisi 3,5 prosentissa.

– Keskuspankki ajaa käytännössä loivaa taantumaa, jotta inflaatio- ja palkkapaineet hellittäisivät. Ei kuitenkaan niin vakavaa, että työllisyys sukeltaisi, Brotherus korostaa.

Käytännössä markkinakorkoja ohjaavat korko-odotukset, joten Euroopan keskuspankin vihjaus inflaation tasaantumisesta voisi painaa korkoja alaspäin. Viimeaikaiset viestit keskuspankista ovat kuitenkin olleet päinvastaisia: hintarallin asettumisesta ei ole merkkejä.

Myös Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin mukaan Yhdysvaltain pankkitilanne on näkynyt markkinahinnoittelussa niin, että korot kääntyvät lyhyellä aikavälillä laskuun.

– Tämä on ollut lyhyellä aikavälillä aikamoinen kolaus korko-odotuksille, jotka olivat viime viikkoina nousseet hyvinkin vahvasti. Nyt toisensuuntainen kehitys on ollut voimakasta, von Gerich sanoo.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich uskoo korkonousun euroalueella jatkuvan.

Hänen mukaansa kahdentoista kuukauden euribor tuskin ylittää neljän prosentin rajaa ainakaan lähipäivinä. Von Gerichin twiitistä selviää, että vuoden euribor laski tänään 3,86 prosenttiin.

Vielä ei voida kuitenkaan puhua siitä, että euribor-korot lähtisivät pidemmällä aikavälillä valumaan alaspäin.

– Pankkihuolet voivat jäädä Yhdysvalloissa rajoitetuiksi ja euroalueella Euroopan keskuspankilla on perusteita jatkaa koronnostoja inflaation takia, joka on edelleen päällimmäinen ongelma, von Gerich sanoo.

– En uskaltaisi vielä julistaa, että korkojen nousu olisi tässä, ellei euroalueella nähdä suurempaa vaikutusta esimerkiksi rahoituksen hinnan taikka riskipreemioiden nousuna.