Taloussanomien tekemä Helsingin ja Tallinnan Prismojen hintavertailu on herättänyt huomiota myös Virossa.

Vertailun perusteella maiden välillä perinteisesti ollut hintaero on kääntynyt päälaelleen. Helsingin Itäkeskuksen Prisma paljastui Tallinnan Prisma Kristiineä halvemmaksi, kun ostoskorissa oli edullisia peruselintarvikkeita, jotka painottuivat kotimaisuuteen ja S-ryhmän omaan Kotimaista-tuotemerkkiin.

Lue lisää: Vertasimme Prisman hintoja Tallinnassa ja Helsingissä – ero hätkähdytti

Hätkähdyttävästä tuloksesta ovat uutisoineet ainakin Virossa maan yleisradio ERR sekä Postimees- sekä Ärileht-lehdet. Medioiden jutuissa on siteerattu Taloussanomien juttua pääpiirteissään sekä pyritty selittämään syytä hintojen nousuun Virossa.

ERR kertoo, että helmikuussa inflaatio oli Virossa 17,6 prosenttia, kun taas Suomessa 7,9 prosenttia. Verkkosivusto mainitsee Taloussanomien tavoin sen, että Virossa ruoan arvonlisävero on 20 prosenttia, kun taas Suomessa se on 14 prosenttia.

Johtaja Kaimo Niitaru Prisma Peremarketista pitääkin Suomen pienempää verotusta yhtenä syynä hintaeroon.

– Tietenkin hintoihin vaikuttavat myös tavaran kuljetuskustannukset Viroon, Niitaru kommentoi ERR:lle.

– Tulos riippuu tietyistä vertailuun valituista tuotteista. Jos vertailuun valittaisiin halvimmat tuotteet jokaisesta luokasta, niin Virossa koottu ostoskori olisi huomattavasti halvempi.

Aiemmin Postimees-lehdelle on selitetty ruoan hinnan nousun johtuvan tuottajien kustannusten noususta, eikä niinkään kaupan alan kuluista.

– Nykyisten ennusteiden mukaan tuotantohintojen nousu jatkuu tänä vuonna, mutta ei enää vuoden 2022 tahtiin, kommentoi Prisma Peremarketin viestintäjohtaja Kristiina Tamberg Postimees-lehdelle.

Tamberg odottaa hintojen nousun tasaantuvan loppuvuoden aikana.

Postimees-lehdessä huomautetaan, että Viron palkkataso on paljon Suomea alhaisempi, joten hintojen nousu samalle tasolle on virolaisille vakava ongelma. Lehden mukaan Viron mediaanipalkka on lähes 1 500 euroa, kun taas Suomessa se on lähes 3 400 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi kauppojen henkilöstön kuukausipalkka on lehden mukaan Virossa 1 000 euron luokkaa.

Ärileht-lehden hintavertailua käsittelevän jutun alla on 300 kommenttia.

– Tämä on Kreml-myönteinen juttu, kuuluu lehden keskustelupalstan ylivoimaisesti tykätyin kommentti.

Kommenteissa selitetään elintarvikkeiden hintojen nousua myös tuottajien, kauppojen ja hallituksen ahneudella. Myös politiikka ja Viron vaalien tulos liitetään keskusteluun.

– Onko tämä se Viro, jota halusimme?, kysytään kommentissa.

– Vaalit näyttivät, että tämä on sellainen Viro, jota halusimme, vastaa toinen keskustelija.

Lue lisää: Reformi­puolue on suurin puolue Viron parlamentti­vaaleissa

Keskustelijoita hämmentää myös Suomen ja Viron palkkaerot ja niiden vaikutus kustannuksiin.

– Mielenkiintoista... Virossa tuotteet ovat kalliimpia kuin Suomessa, koska siihen vaikuttavat palkat? Olen ehkä ymmärtänyt väärin, mutta eivätkö palkat Virossa ole monta kertaa pienempiä kuin Suomessa?, kirjoitetaan eräässä kommentissa.

Keskustelussa vertaillaankin Prisman työntekijöiden palkkoja Virossa ja Suomessa.

– En halua kuvitella, mitä tapahtuu, kun myyjien palkat nousevat esimerkiksi 2 000:een euroon. Silloin olemme luulevasti Euroopan kallein maa, pohditaan yhdessä kommentissa.

Prismojen hintaeroa Suomen hyväksi selitetään myös kuljetuskustannuksilla.

– Tässä tapauksessa on loogista, että kuljetuskustannukset Suomesta ovat mukana. Jos tuotanto tapahtuu Suomessa, me emme voi olla halvempia. Ilmeisesti paikalliset tuotteet ovat yhä hieman edullisempia.

Eräs kommentoija huomauttaa, etteivät elintarvikkeiden hinnat anna todellista kuvaa kaikista elinkustannuksista.

– Vuokrat, lämmitys, sähkö, vesi, autovero. Polttonaineet ovat 20 senttiä kalliimpia litralta ainakin vuosi sitten. Julkinen bussiliikenne ei ole ilmaista, mutta työmatkan hinta riippuu etäisyydestä, hän kirjoittaa.

Toisessa kommentissa väitetään, että Prisman kanssa kilpailevien kauppaketjujen hinnat ovat vieläkin korkeampia. Yksi kommentoijista huomauttaa myös, että Viron Prismoissa S-kortilla saa myös vähemmän bonusta kuin Suomessa.