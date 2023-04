Budjetilla on väliä mökki­kaupoilla – 100 000 euron ja 200 000 euron mökeissä yksi ratkaiseva ero

Millaisen mökin saa 100 000 euron budjetilla? Entä jos käytössä on kaksi kertaa se summa, tai peräti miljoona?

On vissi ero sillä, sijaitseeko mökki pienen vai ison järven rannalla – ainakin jos katsoo paikan arvoa.

100 000 eurolla voi löytää siistin ja idyllisen vapaa-ajan paikan kuivalta maalta, tai pienen keskisuomalaisen järven rannalta. Jos saariasuminen kiinnostaa, kannattaa tähyillä myös suurten järvien saarikohteita, sillä sieltä saattaa hyvinkin löytyä kelpo kohde sadan tonnin budjetilla.

Paljon on kiinni sijainnista, mitä sadalla tonnilla saa.

Keski-Suomessa kiinteistökauppaa tekevä Jere Savolin kertoo, että 100 000 euroa riittää hyvinkin sähköistettyyn, siistiin ja idylliseen talviasuttavaan mökkiin, joka sijaitsee pienen järven rannalla.

– Sillä saa myös vapaa-ajan asunnon ison vesistön saaresta. Toki saaressa ei sitten ole sähköä eikä samanlaisia mukavuuksia kuin mantereella, ja pitää olla valmis näkemään vaivaa, Savolin sanoo.

Kun mökkitontti esimerkiksi Päijänteellä maksaa yli 100 000 euroa, saaritontteja myydään noin puolet halvemmalla. Välittäjä kuitenkin muistuttaa saaressa rakentamisen ja remontoinnin olevan kalliimpaa kuin mantereella.

– Ihminen, joka haluaa saareen, yleensä arvostaa rauhaa. Saaressa kun on monesti vähemmän naapureita ja tulee harvemmin kutsumattomia vieraita.

Keski-Suomen mökki- ja huvilatarjonnasta lähes kaikki ovat rantakohteita, sillä järviä on tuhansia.

200 000 eurolla saa oman rannan

Koska isojen järvien rantatontit ovat kalliita, 200 000 euroa on pieni raha, jos etsii hyväkuntoista ja talviasuttavaa kohdetta.

200 000 eurolla kuitenkin saa ainakin Keski-Suomesta oman rannan sekä vesien ja sähköjen lisäksi vähän jopa luksustakin, jos tyytyy pieneen järveen.

Jyväskylän Moksissa on maaliskuun alussa myynnissä hirsirunkoinen loma-asunto järven rannalla. Hinta on 190 000 euroa.

Tuvassa on sekä leivinuuni että puuhella.

Omaa rantaviivaa on 70 metriä.

LKV Savolinilla oli maaliskuun alkupuolella myynnissä esimerkiksi Jyväskylän Moksissa 190 000 euron järvenrantapaikka ja siellä kaksikerroksinen hirsirunkoinen loma-asunto, jonka pihapiiristä löytyy sauna- ja nukkuma-aitta sekä ulkovarasto ja autokatos.

– Kohde on perinteisen keskisuomalaisen, puhdasvetisen järven rannalla. Paikka on hyvä ihmiselle, joka hakee rauhaa, sillä tällaisessa pienemmässä järvessä ei suositella vesijettejä tai muita moottorikäyttöisiä laitteita. Naapuritkaan eivät ole ihan lähellä.

Jere Savolin kertoo myyneensä järvimaisemista useita kohteita pääkaupunkiseudun asukkaille koronapandemian aikaan.

– Saman tasoinen mökki, jonka täällä saa noin 250 000 eurolla, maksaa Uudellamaalla vähintään 400 000.

100 000 eurolla saa kuivan maan mökin

Kiinteistönvälittäjä Tero Honkanen Koti ja Kontu LKV Oy:stä kertoo 100 000 euron kohteen sijaitsevan usein kuivalla maalla.

– Jos hakee järvenrantamökkiä ja käytössä on 100 000 tai alle, saa yleensä pienen tontin ja pienen 1960- tai 70-luvun lautamökin, jossa ei ole mukavuuksia. Useimmat ihmiset lähtökohtaisesti haluavat enemmän mukavuuksia kuin on vanhoissa lautamökeissä.

Tämä 2008 valmistunut siistikuntoinen mökki sijaitsee Hankasalmen Häkärinteiden juurella. Pyyntihinta on 99 000 euroa. Mökki oli myynnissä maaliskuun alussa.

Mökissä on neljä huonetta.

Asuintiloja on yhteensä 97 neliötä.

Kohteeseen kuuluu myös reilun kokoinen terassi.

Honkanen muistuttaa myös, että vesistöissä on eroja. Ostajat kiinnittävätkin nykypäivänä paljon huomiota veden laatuun ja puhtauteen.

Monet 100 000 euron mökit vaativat remontointia, joten Honkanen neuvoo myös arvioimaan omia remontointitaitoja.

– Usein tämän hintaluokan mökit on niin sanotusti mökkeilty tiensä päähän. Tarvitaan uudistuksia, ja niille tulee hintaa. Ennen kuin paikka on valmis ja halutussa kuosissa, remontin jälkeen lopullinen hinta on jotakin aivan muuta kuin satatuhatta euroa.

Hänellä oli maaliskuussa myynnissä ympärivuotiseen käyttöön soveltuva 99 000 euron kohde Hankasalmen Häkärinteillä.

– Täysin varusteltu mökki on rakennettu vuonna 2008 ja on todella hyvässä kunnossa. Omaa rantaa ei ole, mutta yhteinen uimaranta on vain 200 metrin päässä.

Omakotitalokin soveltuu vapaa-aikaan

Uudessakaupungissa taas oli maaliskuussa tarjolla ”aistikas mökki luonnon helmassa”, jonka pyyntihinta on 108 000 euroa. Nuorekkaasti saneerattu höylähirsimökki sijaitsee kuivalla maalla, mutta uimaranta löytyy 350 metrin päästä.

Kohdetta myyvä Rainer Nilovaara Remaxista sanoo niin ikään, ettei tämän hintaluokan mökeissä yleensä ole omaa rantaviivaa.

– Se on yksi merkittävä tekijä kun määritellään hintaa. Kalliimpaan mökkiin saa tietysti myös tilaa isommallekin perheelle. Varustetaso kasvaa aina hintalapun mukana.

Tero Honkanen arvioi, että jos ostaja on valmis sijoittamaan mökkikauppaan parisataa tuhatta, tarjolla on jo hulppeita kohteita Sisä-Suomessa.

Uudestakaupungista löytyi hirsimökki reilulla sadalla tonnilla.

Hirret ovat kauniisti näkyvillä myös sisätiloissa.

Takka tuo tunnelmaa syysiltoihin.

Paljukin löytyy.

– Kyllä sillä saa aivan varmasti jo ihan oikeaa luksusta, jopa mökkeilyyn soveltuvan omakotitalon rantatontilla. Ihmiset eivät oikein aina ajattele, että moni omakotitalo käy hyvin mökkeilyyn.

– Jos pystyy, talon voi ostaa vähän yli oman tarpeen ja laittaa vuokralle niiksi ajoiksi, jolloin sille ei ole omaa käyttöä. Jos mahdollista, kannattaa harkita vuokraamista sen sijaan että pitää mökkiä tyhjillään, Honkanen vinkkaa.

Hän muistuttaa, että mökistä, kuten muistakin rakennuksista on pidettävä huolta, vaikka ne jäisivät vähälle käytölle.

– Mökki rapistuu todella nopeasti, jos siellä ei olla eikä siitä pidetä huolta. Ja jos sen päästää rapistumaan, työmäärä kasvaa ja sitä on yhtäkkiä liikaa. Myynnin kanssa ei kannata odotella viittä vuotta, sillä jos kokonaisuus pääsee nuhjuisen näköiseksi ja tontti pusikoituu, se vaikuttaa myyntihintaan. Hyvännäköisestä mökistä saa aina paremman hinnan.

Talviasuttavia mökkejä kysellään

Jämsässä kiinteistönvälittäjänä toimiva Tanja Heinonen sanoo, että 200 000 eurolla saa lähes mitä vaan ainakin Jämsän seudulta. Mökeillä onkin hänen mukaansa nyt kovasti kysyntää.

– Tuntuu, ettei mökin ostamista enää odoteta kevääseen, vaan kysyntä alkoi yllättäen jo aikaisessa vaiheessa kevättalvella. Todella kysyttyjä ovat hyvin varustellut talviasuttavat mökit omassa rauhassa.

Kuhmoisissa kauniilla rinnetontilla sijaitseva mökki herätti runsaasti kiinnostusta ostajaehdokkaissa. Hiljattain myydyn mökin pyyntihinta oli 199 000 euroa.

Mökin terassilta avautuu kaunis näkymä järvelle.

Heinonen teki hiljattain kaupat Kuhmoisissa rinnetontilla, puhdasvetisen järven rannalla sijaitsevasta kauniista huvilasta, jonka pyyntihinta oli 199 000. Uudehko, perinteisestä kesämökistä poikkeava kohde kuului sarjaan ”harvoin tarjolla” ja herätti kovasti kiinnostusta.

Oma linna miljoonalla

Ne, joilla on mahdollisuus sijoittaa huvilan hankintaan miljoona euroa, etsivät yleensä mieluisan tontin ja rakennuttavat sinne oman linnansa. Valmiitakin vaihtoehtoja kuitenkin löytyy.

Esimerkiksi Nilsiässä Nurmesjärven rannalla oli maaliskuussa myynnissä hulppea talviasuttava vapaa-ajanpaikka 950 000 eurolla. Läpi niemen ulottuvalla, yli kolmen hehtaarin tontilla on omaa rantaviivaa yli puoli kilometriä, ja tiluksilta löytyy kaksi päärakennusta, saunarakennus sekä autotalli. Toinen päärakennuksista on tehty omakotitaloksi ja toinen on vapaa-ajanasunto.

Nilsiän Nurmesjärven rannalla olevan vapaa-ajanpaikan pyyntihinta oli 950 000 euroa.

Luonto näkyy sisätilojen materiaaleissa.

Rautaportaat johtavat toiseen kerrokseen.

Lasiteltulta terassilta avautuu näköala järvelle.

Tiloissa on kuntoiluhuone, useita takkoja, näyttäviä ja laadukkaita pintamateriaaleja sekä paljon persoonallisia yksityiskohtia.

Ei-suomalaisomistuksessa oleva kohde tuli myyntiin viime vuonna.

– Aika näyttää, miten lähes miljoonan euron kauppa toteutuu. Vielä toistaiseksi ei ole tullut varteenotettavaa ostotarjousta. Kyllähän hinta kuitenkin pitää sisällään aika paljon kaikenlaista ja sijaintikin on hyvä, sillä Tahkolle ei ole pitkä matka, kiinteistönvälittäjä Jukka Leskinen Huoneistokeskuksesta kertoili maaliskuussa.

Levi houkuttelee varakkaita

Levillä tuli maaliskuussa myyntiin tyylikäs, vuonna 2010 rakennettu miljoonahuvila, joka sijaitsee arvopaikalla South ja West Pointin välissä. Talon varustuksiin kuuluu vuonna 2022 rakennettu moderni kuntoiluhuone, poreammeellinen kylpyhuone ja komea saunaosasto.

– Tässä tekee vaikutuksen valoisuus, avaruus ja tilantuntu: isot ikkunat ovat etelän suuntaan. Tilaa on isollekin porukalle ja sijainti on aivan loistava, esittelee kohdetta myyvä kiinteistönvälittäjä Jenni Hällfors Habitasta.

Hänen mukaansa suurin osa myynnissä olevista loma-asunnoista myydään täysin kalustettuina ja varusteltuina, sillä sisustus on yleensä suunniteltu kyseiseen tilaan ja paikkaan.

Levi on varakkaiden suosiossa.

Miljoonahuvila tulvii valoa.

Poreammeestakin näkee ulos.

Kunnostaan voi huolehtia omalla mökillään.

Hällfors kertoo kohteen soveltuvan sekä omaan että vuokrakäyttöön.

– Levin alueella luksusmatkailu kasvaa koko ajan ja isoimmille huviloille löytyy käyttäjäkuntaa viikkovuokrausmarkkinoilta. Usein tällaiset kohteet ostetaan kyllä pelkästään omaan käyttöön eikä huvilaan haluta vuokralaisia.

Kyselyiden perusteella Hällfors pitää mahdollisena, että loma-asunnolle löytyy ostaja Suomen ulkopuolelta.

– Levi vetää keskieurooppalaisia. Tämä on turvallinen ja lumivarma kohde, ja Levin saavutettavuus on suorien lentojen takia erittäin hyvä. Se avaa yhä enemmän meille myös ulkomaan markkinoita.