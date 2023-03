Kahta miljoonaa suomalaista uhkaa ikävä yllätys – verottajalle satelee kysymyksiä

Verottajalta kysytään paljon, miksi kiinteistövero on noussut. Suomessa on yli kaksi miljoonaa kiinteistöverovelvollista.

Kiinteistövero on Suomen Omakotiliiton tiedotteen mukaan noussut keskimäärin 6,3 prosenttia viime vuodesta. Lukuisat kiinteistöjen omistajat ovat kummastelleet asiaa.

– Meiltä kysytään nyt paljon, miksi kiinteistöveron määrä on noussut, Verohallinto kirjoitti tiistaina Twitterissä.

Asiasta kertoi ensin Talouselämä.

Vero.fi-sivulla selitetään syitä muutokseen.

Kiinteistövero menee kunnalle. Kunnanvaltuusto päättää vuosittain kiinteistöveroprosenteista, mutta laki asettaa vaihteluvälin, jossa veron pitää olla. Vero voi siis nousta kunnan päätöksen vuoksi.

Verottaja kertoo, että nousun syynä voi olla esimerkiksi se, että kunta on tarkistanut ja korjannut alueellaan olevien rakennusten tietoja ja ilmoittanut muutoksista Verohallinnolle.

Toisaalta Verohallintokin on saattanut korjata maapohjan virheellisiä tietoja, esimerkiksi tontin kaavatietoja tai muita ominaisuuksia.

Yksi keskeinen syy on rakentamisen kallistuminen. Rakennuskustannusindeksin nousu nostaa rakennusten jälleenhankinta-arvoja, joihin kiinteistövero perustuu.

Tänä vuonna kiinteistöverotuksessa käytettävät arvot ovat nousseet 9,4 prosenttia viime vuodesta.

Verohallinnon elokuisen tiedotteen perusteella Suomessa on noin 2,2 miljoonaa kiinteistönomistajaa, jotka maksoivat viime vuonna kiinteistöveroa. Rahaa kertyi 2 miljardia euroa.

Twitterissä verottaja vastaa kysymykseen, mitä kiinteistön omistajan pitää tehdä:

– Tarkista päätös. Jos tiedot ovat oikein, ajasta vero verkkopankkiisi jo nyt tai tilaa e-lasku, niin asia ei unohdu.

– Jos tiedoissa on korjattavaa, ilmoita muutokset kiinteistöveroilmoituksella viimeistään 9.5. OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista kiinteistöveron maksupäivät ovat elokuussa ja lokakuussa.

Kiinteistöveron suuruus vaihtelee paljon. Verohallinnon sivulla on taulukko, josta voit tarkistaa veroprosentin kunnassasi.

Taulukon perusteella yleinen kiinteistöveroprosentti on suurin Imatralla, jossa se on 1,9 prosenttia. Useissa Ahvenanmaan kunnissa se on pienin. Kolmessa saaristokunnassa sitä ei makseta ollenkaan.

Helsingissä on yksi manner-Suomen edullisimmista yleisistä kiinteistöveroista.