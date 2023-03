It-miljonäärin ylellinen lomakylä Joroisissa lykkäytyy jo toista kertaa – sijoittajina joukko julkkiksia

Sarjayrittäjä Pekka Viljakaisen luksuslomakylä on kerännyt kuuluisia sijoittajia, mutta sen avaaminen lykkäytyy jälleen.

It-alalla miljonääriksi nousseen Pekka Viljakaisen käynnistämä ylellinen lomakylähanke PihlasResort on myöhästymässä aikataulustaan jo toista kertaa.

Tesloilla, à la carte -ravintolalla, monipuolisilla kuntoilumahdollisuuksilla, hyvin varustelluilla huviloilla ja täydellisellä palvelulla markkinoidun kalliimman hintaluokan lomakohteen oli tarkoitus avautua Viljakaisen kotikunnassa Joroisissa jo helmikuussa. Hankkeen julkistustilaisuudessa viime syyskuussa Viljakainen kertoi, että varauksia oli jo tullut, vaikka kohdetta on mainostettu lähinnä avaamalla Facebook-sivut.

Hankkeeseen ovat sijoittaneet muun muassa näyttelijä Jasper Pääkkönen, F1-kuljettaja Valtteri Bottas, hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen sekä suomalaismiljardööri Chaim ”Poju” Zabludowicz. Lisäksi sijoittajana ovat Jake Aalto Kare Groupista, sijoittaja Mikko Toivanen, sekä sijoittaja Petri Heino Heino Groupista.

Vieraiden on tarkoitus majoittua esimerkiksi kymmenessä ylellisesti varustellussa huvilassa, joita jokaista ympäröi oma puutarha.

Helmikuussa PihlasResortin verkkosivuilla kerrottiin, että luksuslomakylä avautuisikin 26. huhtikuuta. Varauskalenterin mukaan lomakylän kaikki huvilat oli täysin varattu toukokuun loppuun asti.

”We open our new luxurious eco-resort 31st of May 2023.”, todetaan PihlasResortin sivuilla nyt. Lomakylän arvioidaan nyt avautuvan siis toukokuun lopussa.

Viljakainen myöntää, että hanke on pari kuukautta myöhässä.

– Me nähtiin joulukuussa, että ravintola ei ehti valmistua. Tähän on vaikuttanut se, että talvi on ollut kova ja tuli niin aikaisin, ettei kaikkia rakennustöitä kerta kaikkiaan ehditty saada ajoissa valmiiksi, Viljakainen kertoo.

– Ravintolan lattioita on valettu viime viikolla ja siellä on nyt kauhea kiire, mutta kaiken järjen mukaan saamme sen valmiiksi ajoissa, hän sanoo.

Pekka Viljakaisen mukaan ulkomailla riittää kiinnostusta Joroisiin rakennettavaan lomakylään.

Viljakaisen mukaan ravintolan suunnitelmia on matkan varrella muutettu.

– Alkuperäisestä konseptista poiketen mehän teemme sinne siis valtavan isoa gourmet-ravintolaa, jonne voi tulla myös vieraita, jotka eivät majoitu meillä, vaan käyttävät vain ravintolapalveluita, hän kertoo.

Myöhästymisen takia muutamia aikaisin tehtyjä varauksia on Viljakaisen mukaan siirretty eteenpäin. Vaikka varauskalenterin mukaan PihlasResortissa on kesällä tilaa, on Viljakaisen mukaan varauksia jo useita satoja.

– Ulkomaalaisia on aika paljon tulossa, hän sanoo.

PihlasResortin alueeseen kuuluu myös yhteisiä tiloja, kuten kuntosali sekä sauna järvinäköalalla.

Kesällä asiakkaiksi on tulossa matkailijoita Britanniasta, Italiasta ja Yhdysvalloista.

– Mutta ei sitä täyteen ole buukattu. Mehän ei olla aloitettu markkinointia vielä ollenkaan, vaan kaikki on tullut suhdetoiminnan kautta, Viljakainen toteaa.

Kyselyitä tuli myös Bahrainissa, jossa Viljakainen oli maaliskuun alussa Bottasin kanssa F1 Grand Prix -kisoissa.

– Kyllä tämä lomakylä herättää kiinnostusta. Kun olin siellä varikolla, niin formulatähdet tulivat puhelemaan, että olet kuulemma Valtterin kanssa tekemässä tällaista, missä se on ja milloin sinne pääsee, Viljakainen kertoo.

– Sanoin, että se on Joroisissa, maailmankaikkeuden ytimessä.

PihlasResort on suunniteltu varakkaita kansainvälisiä matkailijoita ajatellen, mutta aiemmin heitä ajateltiin tulevan myös Venäjältä, jonne Viljakaisella on ollut hyvät suhteet. Hän on toiminut muun muassa entisen presidentin Dmitri Medvedevin innovaationeuvonantajana, ja oli mukana kehittämässä Venäjän Piilaaksoksi kutsuttua Skolkovoa ja useita yrityksiä. Hänelle on myös myönnetty Venäjän federaation ystävyyden kunniamerkki.

Omien sanojensa mukaan Viljakainen ei voinut uskoa etukäteen Venäjän hyökkäävän ja on jälkeenpäin tuominnut sen selvin sanoin.

Alunperin hän rikastui 1990-luvun lopulla myydessään Visual Systems -yhtiönsä 70 miljoonalla eurolla TietoEnatorille. Nykyään Viljakainen on mukana useassa yrityksessä aurinkopaneelien asennuksesta kirjolohenkasvatukseen.

PihlasResort on kuitenkin hänen ensimmäinen matkailualan yrityksensä.

Viljakainen on useaan otteeseen aiemmin todennut, että hankkeen onnistuminen riippuu paljon siitä, löydetäänkö sinne tarpeeksi ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka pystyvät viiden tähden palveluun. Viljakaisen mukaan täyttämättä on vielä 6–7 työpaikkaa.

– Ei voi kehua, mutta tilanne ei ole katastrofaalinen, hän arvioi.

– Voi sanoa, että maailmantalouden tilanne on helpottanut rekryämistä, ja sitten meidän toimitusjohtajamme Anna Grotenfelt-Paunonen on ollut tässä aktiivinen toimija.

Myöhästymisestä ja suunnitelmien muuttumisesta huolimatta hankkeen kulut eivät Viljakaisen mukaan ole karanneet käsistä, sillä urakkasopimukset ehdittiin tehdä jo ennen kustannusten nousua.

– Kuten aina rakentamisessa, niin varauduimme budjetissa sellaiseen 10 prosentin ylitykseen, Viljakainen kertoo.

– Nyt taidetaan olla noin 8,7 prosentissa. Meillä kävi hyvä tuuri, että me lyötiin kaikki rakennushankkeet kiinni kiinteällä hinnalla ennen kuin inflaatio lähti laukkaamaan.

Vaikka lomakylä ja ravintola aukeavat vasta kesäkuussa, niin ensimmäisiä vieraita on tulossa jo aiemmin.

– Toukokuussa meillä jo kokousryhmä ja minun omien yhtiöideni kokouksia, sekä ensimmäinen ulkomaalainen yritysryhmä, Viljakainen sanoo.