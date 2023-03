Näin kauan korot vielä nousevat, jos markkinat ovat oikeassa

Korkojen nousu jatkunee ainakin kesään saakka.

EKP:n korkokokous on taas ensi viikolla. Luvassa on koronnostoja.

Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko eli 12 kuukauden euribor on viime aikoina noussut vauhdikkaasti ja liikkuu jo yli 3,9 prosentissa.

Inflaatio laukkaa kiivaana, Euroopan keskuspankki (EKP) on nostanut korkojaan ja viestinyt lisää olevan luvassa. Tämä tietää myös euriboreille nousua, mutta kuinka pitkään.

EKP kokoontuu ensi viikolla korkokokoukseensa, ja markkinoilla odotetaan yleisesti puolen prosenttiyksikön koronnostoa. Samansuuntaisia vihjeitä on kuulunut keskuspankin johtajistosta.

– Suurin yllätys olisi, jos ensi viikolla tuli jotain muuta kuin puolikkaan koronnosto, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo Taloussanomille.

Ohjauskorko olisi siten ensi viikon jälkeen 3,50 prosenttia. Markkinat eivät usko nostojen jäävän vielä tähän. Erilaisten korkoinstrumenttien perusteella voidaan päätellä, että markkinoilla hinnoitellaan koronnostoja heinäkuulle saakka ja sen jälkeen vielä riskiä vielä vähän pidempäänkin jatkuville nostoille.

– Oma odotukseni on, että toukokuun kokouksessa tulee vielä vähintään puolikkaan nosto, von Gerich sanoo.

Silloin ohjauskorko olisi neljässä prosentissa jo kesään mennessä. Vauhdikas inflaatio ja odotukset keskuspankin koronnostoista ajavat myös euribor-korkoja ylös.

Markkinat povaavat vuoden euriborin saavuttavan huippunsa kevään aikana olevan kolmen kuukauden päästä vajaassa 4,2 prosentissa. Kuinka ylös korko sitten soikaan nousta?

– Nousu on ollut kohtalaisen nopeaa ja nyt nähdyllä vauhdilla neljä prosenttia voisi mennä jo viikossakin rikki, von Gerich sanoo.

Vuoden euriborissa on jo niin sanotusti sisään leivottuna oletus, että EKP nostaa ohjauskorkonsa neljään prosenttiin tai hiukan yli. EKP on kuitenkin linjannut, että kattoa ei ole ja että se nostaa korkoja niin paljon kuin on tarpeen.

Von Gerich muistuttaa, markkinapovaukset perustuvat aina kulloisen hetken arvioihin ja että toteutuva kehitys voi yllättää sekä ylös että alas.

– Eikä tarvitse mennä kuin finanssikriisiä edeltäviin huippuihin, kun oltiin selvästi yli viidessä prosentissa. Ei meidän perusnäkemyksemme nyt ole, että mentäisiin viiteen prosenttiin, mutta ei se neljäkään prosenttia ollut perusnäkemys puoli vuotta sitten, joten nöyränä täytyy olla.

EKP julkistaa rahapoliittiset päätöksensä kokouksensa päätteeksi ensi viikon torstaina. Sitä seuraava korkopäätös on luvassa 4. toukokuuta.