TE: Ulosotto jäädytti Helsingissä rakennetun luksusristeilijän kauppasumman, rahat olivat menossa venäläisyhtiölle

Helsingin telakalla rakennetun luksusristeilijän kauppasumma on Talouselämän mukaan jäädytetty.

Helsingin telakalla on rakennettu useita Vega-risteilijöitä.

Ulosottolaitos jäädytti helmikuun puolivälissä Helsingin Telakan eli Helsinki Shipyardin rakentamaan SH Dianan 19 miljoonan euron kauppasumman. Asiasta kertoneen Talouselämä-lehden mukaan rahat olivat matkalla Venäjän valtion leasing-yhtiölle.

Laiva on kolmas Helsingin Hietalahdessa toimivan telakan rakentamista Vega-luokan aluksista, jotka on suunniteltu toimimaan ääriolosuhteissa esimerkiksi arktisilla alueilla.

Helsingin telakan omistaa kyproslainen Algador Holdings. Yhtiön pääomistaja on venäläinen liikemies Vladimir Kasyanenko, jolla on Belgian passi. Hänen on väitetty kuuluvan Kremlin lähipiiriin.

Varojen jäädytys liittyy pakotteisiin, jotka EU on asettanut Venäjälle sen hyökättyä Ukrainaan. Telakan toiminta on aiemminkin jumittunut niiden vuoksi.

Esimerkiksi lokakuussa Helsinki Shipyard tiedotti, että Suomen ulkoministeriö on antanut kielteisen päätöksen yhtiön anomaan vientilupaan. Kyse oli uudesta jäänmurtajasta, joka oli määrä rakentaa venäläiselle kaivosyhtiölle Norilsk Nickelille.