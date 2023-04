Katso, millaiset kesämökit käyvät nyt kaupaksi

Hinnoissa tullaan alas, ja toistaiseksi kesäkausi näyttää viimevuotista hiljaisemmalta.

Oikea hinnoittelu on vaikeassa mökkikaupan hiljennyttyä tärkeämpää kuin koskaan.

Loma-asuntokauppa lähtee käyntiin maalis–huhtikuussa, kun lumet alkavat sulaa. Lapin hiihtokeskuksissa aktiivisin myyntikausi on talvella.

Millaisia kesämökkejä kysytään eniten juuri nyt? Entä millaisiin kohteisiin ostajan löytäminen on vaikeampaa?

Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius kertoo tuoreimmista kyselyhavainnoista välittäjiltä.

– Harkitsevaisuus sekä varovaisuus kautta linjan näyttäisivät olevan trendeinä. Mietitään tosi tarkasti, mitä ollaan ostamassa, mistä ja millä varustelutasolla. Myös käyttökustannusten arvioiminen näkyy.

Yksi haluttu ominaisuus on ja pysyy.

– Suhteessa koko kaupankäyntiin rantakohteet ovat niitä haluttavimpia.

Aina suosittuja ovat Saimaan alueen kesämökit.

– Pitää olla sähköt ja nettiyhteys ja remonttivapaus, Salenius kertoo.

Sulkavalla oli maaliskuun alussa myynnissä tyypillinen ”perinteinen” kesämökki, joka miellyttää välittäjien mukaan monia suomalaisia. Halutulla Saimaan alueella sijaitsevaa mökkiä kaupiteltiin noin sadalla tuhannella eurolla. Mökissä on ripaus vanhaa ja uutta.

Kemiönsaarella kaupiteltiin modernia ja varusteltua mökkiä ja halutulta alueelta.

– Ajomatkat ovat myös nousseet selkeästi arviointikohteeksi eli 100–200 kilometriä pk-seudulta sekä ylipäätänsä helppo tavoitettavuus myös etätöitä ajatellen, Huoneistokeskuksesta kerrotaan.

– Pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, ne ovat halutuimpia.

Moderni pieni 30 neliön huvila sijaitsee tunnelmallisessa saaristolaiskylässä Kemiönsaaressa kiinnostaa, koska siellä pääsee täydellisesti rentoutumaan ja kohde sopii myös sijoittamiseen. Hintapyyntö 149 000 euroa.

Ruotsinkielisellä rannikkoalueella ja saaristossa hinnat ovat keskimääräistä kalliimpia. Myös mökkien omistajat ja ostajat ovat keskimääräistä varakkaampia. 200 000 euron torppa Raaseporissa tuli myyntiin maaliskuun alkupuolella. Kyselyjä oli tullut jo muutamassa tunnissa myynti-ilmoituksesta.

– Ollaan puhtaan, ison järven omalla rannalla, ilta-aurinko, kaikki rakennukset hyvässä kunnossa. Autolla pääsee pihaan ja 1,5 tuntia Helsingistä. Tämä on just, mitä halutaan, kiinteistönvälittäjä Jeanette Mäkinen-Malmberg SP-Kodista sanoo.

– Joillekin ehkä vähän pieni, mutta kaikki mukavuudet.

Inkoon saaristoalueella myytiin kaikki kohteet viime vuonna käytännössä heti, osa jopa yli pyyntihinnan.

– Alle 200 000 euron kesämökit ja huvilat liikkuvat tosi nopeasti.

Fakta Näitä etsitään Loma-asuntojen suosituimmat hakusanat kertovat paljon ostajien mieltymyksistä: Saimaa Siirtolapuutarha Ranta Hirsi Saari Uusimaa Levi Ruka Tie perille Järvi Sivukatseluiden perusteella top 10 -alueet loma-asunnoissa vuoden sisään: Levi, Kittilä Lammi, Hämeenlinna Ruka, Kuusamo Kouvola, Jaala Tahkovuori, Kuopio Parainen, Korppoo Haukivuori, Mikkeli Nauvo, Korppoo Vierumäki Lohja Lähde: Oikotie

Tahkon lähialueilla Kuopion suunnalla on myös kysyntää. Hiihtokeskusten tai muutoin hyvien palveluiden ja aktiviteettien lähellä olevat mökit käyvät kaupaksi, myös sijoitusmielessä.

Liki miljoonan euron hulppea huvilakokonaisuus kiinnostaa ostajia hinnasta huolimatta.

Saleniuksen mukaan kysyntä ei ole siirtynyt näkyvästi aiempaa halvempiin mökkeihin. Ne ostavat, joilla on ylipäätään varaa. Jos elinkustannusten nousu kiristää taloutta, ei mökkikaupoille edes mennä. Sitä katsotaan tarkasti, että talviasuttavassa mökissä on myös vaihtoehtoinen lämmitys sähkölle.

Mökiltä ei haluta enää sitä kuuluisaa työleirimäisyyttä vaan kakkoskotia muistuttava kunto ja varustelu. Tämä pidempi trendi näkyy kysynnässä edelleen.

Jos mökki on vaatimaton ja vaatii työtä, sen pitää todella näkyä hinnassa.

– 1960–1970-luvun vaatimattomat saaripaikat, joihin ei ole satsattu, kuolinpesä ehkä myy, niiden eteen saa tehdä enemmän myyntitöitä, Mäkinen-Malmberg sanoo.

Tällaisia paikkoja on nytkin myynnissä.

Lisäksi pankit ovat alkaneet katsoa kieroon tiettyjä kesämökkikohteita samaan tapaan kuin vanhoja omakotitaloja.

– Isoimpien järvien rannalla sijaitsevat kesämökit säilyttävät arvonsa, ja vakuusarvo pysyy kohtuullisena. Kuivan maan ja pienten järvien paikat, niissä tahtoo olla, että pankki ei ole kovin innokas rahoittamaan kauppaa, kiinteistöalan yrittäjä Juuso Lahtinen sanoo.

– Moni pitkään myynnissä oleva mökki on sellainen, jonka vanhemmat ovat rakkaudella rakentaneet ja jossa on vietetty lapsuuden ikimuistoisia kesiä. Luopumisen tuska näkyy hinnassa ja myyntiajassa, Lahtinen sanoo.

Savonlinnassa oli maaliskuun alussa myynnissä huvila, joka on kaukana työleiristä ja sinänsä varmasti monien unelmapaikka. Iso rantakiinteistö sijaitsee Saimaan Puruvedellä. Hoidetulle piha-alueelle paistaa kokopäiväaurinko ja hiekkaranta sopii pikkulapsille.

Kauan myynnissä ollutta mökkiä kaupiteltiin 649 000 eurolla, joka rajaa ostajakuntaa. Aiemmin kohde oli Huutonetissä ja sai 500 000 euron tarjouksen.

Savonlinnassa myytiin kesäpaikkaa lähes 650 000 eurolla.

Myyjä Juha-Pekka Naukkarinen arveli, että suora sähkölämmitys mietityttää myös näinä aikoina ostajia. Hän sanoi olevansa valmis asennuttamaan paikkaan maalämmön. Naukkarisella ei ollut kiirettä myydä paikkaa, jonka hän rakennutti aikoinaan perheelle, mutta joka jäi Espanjan-vuosina vähälle käytölle.

Hankalasti myytävissä kohteissa yleensä eniten pielessä on hinnoittelu. Myös hoitamaton piha-alue, asumattomuus ja sotkuisuus karkottavat ostajia. Vaikeasti myytävissä mökeissä tyypillistä on, että kuvista näkyy paikan päällä odottava työmäärä, usein myös syrjäinen sijainti.

Tätä on vaikea peitellä kuvilla, mitä ei pidäkään tehdä koska silloin pettymys on iso ostajaehdokkaalla paikan päällä.

Viitasaarella myynnissä on ollut pitkään 64 500 eurolla 45 neliön mökki. Läheltä piti -tilanteita on ollut, mutta toistaiseksi vaatimattomampaa päätä edustava kesämökki odottaa vielä oikeaa ihmistä.

Mökki on Kolkku-järven rannalla. Päärakennuksen lisäksi tontilla on erillinen hirsinen rantasaunarakennus ja varasto.

Hyviä ominaisuuksiakin on, mutta myyntiä rajoittava tekijä on sijainti ja pieni, sinänsä laadukas, järvi. Rakennukset kaipaavat hoitoa ja huolenpitoa, kuten maalausta, ja piha-alue on luonnontilassa.

Kaupankäynti kesämökeistä on paljolti myös psykologiaa. Kauppa tehdään pitkälti sillä perusteella mikä fiilis tulee paikasta. Se laskee, jos ympäristö ei muistutakaan unelmien mökkipaikkaa, laituria ja veden kimaltelua vaan kuusen oksien välistä joutuu puikkelehtimaan rantaan.

– Tässä kohteessa on väistämättä edessä tekemistä. Ei voi vain ottaa makkaraa ja petivaatteet mukaan.

Pitkään myynnissä olevien mökkien myyjinä on usein omistaja itse. Osa ostajista saattaa vieroksua näitä kesämökkejä tai sitten niitä ei myydä yhtä aktiivisesti kuin kiinteistönvälittäjällä olevia.

Voi olla, että omistajalla on hinta pahastikin pielessä, koska mökillä on tunnearvoa ja kuvitellaan, että oma mökki vastaa vastarannalta myytyä mökkiä. Kiinteistön kauppa on aina myös merkittävä ja pelottavakin asia ja moni kaipaa ammattilaisen apua.

” Hinnoissa tullaan alas.

Kiinteistönvälittäjät odottavat jännittyneinä, millaiseksi alkava mökkikausi muodostuu.

Selkeästi hiljaisempaa on ollut alkuvuosi, Huoneistokeskuksen Salenius sanoo.

Kysyntä on hiljentynyt koronavuosien buumin jäljiltä ja korkojen noustua.

– Hinnoissa tullaan alas. Suosituin mökki on oikein hinnoiteltu suhteessa varustelutasoonsa, sijaintiin ja kuntoon. Ihmisillä on aika lyhyt muisti, ja parin aiemman vuoden korkeasuhdanne voi hämätä.

Vuokrattavia loma-asuntoja on julkaistu tänä vuonna Oikotiellä tammi–helmikuussa 47 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan.

Myytäviä loma-asuntoja sen sijaan on julkaistu viisi prosenttia viime vuotta vähemmän. Koronabuumin aikaan ostettua mökkejä laitetaan todennäköisesti vuokralle parempaa kysyntää odotellessa.