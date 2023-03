Keskituloinen palkansaaja, olet tienannut tänään pörssiyhtiön toimitusjohtajan yhden päivän palkan – siihen meni 44 päivää

STTK:n laskelmien mukaan palkansaajan päiväpalkka on 174 euroa ja pörssiyhtiön toimitusjohtajan päiväpalkka 7835 euroa.

Palkansaaja on tienannut vuoden alusta tähän päivään mennessä saman verran kuin suuren pörssiyhtiön toimitusjohtaja tienaa yhden päivän aikana, kertoo ammattiliittojen keskusjärjestö STTK.

STTK on huolissaan suurituloisten palkkojen erkaantumisesta palkansaajien palkoista. Se laskee vuosittain niin sanotun fat cat dayn. Laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen yksityisen sektorin mediaanipalkkaan, jota on verrattu pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien mediaanipalkkoihin. Toimitusjohtajien palkkatiedot on saatu yhtiöiden palkitsemisraporteista.

Tällä kertaa STTK tarkasteli Helsingin pörssin OMX Helsinki 25 -listan yhtiöiden toimitusjohtajien palkkoja. Ne ovat yhtiöitä, joiden osakkeilla on käyty eniten kauppaa. Aiemmin STTK on tarkastellut 30:tä suurinta pörssiyhtiötä. Tästä syystä kuluvan vuoden luku ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

Kuluvan vuoden vertailu osoittaa, että palkansaaja tienaa pörssiyhtiön toimitusjohtajan palkan 44 päivässä. Viime vuonna vastaava luku oli 37 päivää ja sitä edellisenä 39 päivää.

Vertailussa huomioidaan sekä varsinaiset palkat että palkitsemisjärjestelyt sekä johtajien palkansaajaa pidempi työaika.