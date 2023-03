Asiantuntijoiden mukaan tilanne saattaa vielä muuttua. Lisäksi terminaalin hankintaa puoltaa huoltovarmuus.

Kaasulaiva Exemplar on vuokrattu Suomeen kymmeneksi vuodeksi.

Joulukuun lopussa saatiin odotettuja uutisia: Inkoon satamaan oli saapunut LNG-laiva Exemplar. Laivasta alkaisi virrata nesteytettyä maakaasua Suomeen ja myös Baltiaan Baltic Connector -putken kautta.

Syynä laivan tuloon oli Venäjän kaasutoimitusten tyrehtyminen, joka uhkasi jättää Suomen kaasunkäyttäjät pulaan.

LNG-terminaali oli tammikuun puolivälissä käyttövalmis eli valmiina aloittamaan kaasun toimitukset. Terminaalin käyttöönottojuhlaa pidetään perjantaina Helsingissä.

– LNG-terminaalin saaminen Inkooseen näin nopeasti on ollut suuri onnistuminen tämän energiakriisin keskellä, totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tiedotteessa.

291-metriseen terminaaliin mahtuu noin 68 000 tonnia nesteytettyä maakaasua. Määrä tarkoittaa peräti 1 050 gigawattituntia energiaa.

Nesteytetty maakaasu höyrystetään laivassa uudelleen kaasuksi. Tämän jälkeen kaasu siirretään lastausvarren ja 2,2 kilometriä pitkän yhdysputken kautta Gasgridin kaasuverkkoon asiakkaille.

Hankkeen taustalla on valtionyhtiö Gasgrid Finland, joka perusti terminaalia varten oman tytäryhtiön, jonka nimi on Gasgrid Floating LNG Terminal Finland.

Kysyntää piti riittää. Ylen haastatteleman Gasgrid Floating LNG Terminal Finlandin toimitusjohtaja Satu Mattilan mukaan alkuvuodelle ei ole kuitenkaan ilmoittautunut yhtään asiakasta. Ensimmäinen kaupallinen kaasutoimitus laivaan olisi tulossa vasta huhtikuussa.

– Tällä hetkellä ei ole varauksia toimituksille tammi-maaliskuun osalta, Mattila sanoi Ylen haastattelussa.

Alhainen käyttöaste voi jatkuessaan vaikuttaa hankkeen kaupalliseen kannattavuuteen. Terminaalin käytöstä veloitetaan volyymiin pohjautuva maksu, jolla on tarkoitus rahoittaa toimintaa.

Valtiovarainministeriö pääomitti viime vuoden lopussa Gasgrid Finlandia 105 miljoonalla eurolla. Tällä katetaan terminaalin alkuvuosien kuluja.

LNG-terminaalilaivan vuokraus kymmeneksi vuodeksi maksaa paljon eli arvion mukaan noin 460 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön antaman arvion mukaan hankkeen kaupallisen kysynnän käynnistymiseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Suomen suurimman kaasun vähittäismyyjän Auris Kaasuenergian toimitusjohtaja Anni Sarvaranta uskoo, että terminaalin toistaiseksi vähäisiin tilauksiin vaikuttaa hankkeen toteutuksen nopea aikataulu.

– Tätä isoa investointia on tehty todella tiukalla aikataululla. Kaasun hankkijan näkökulmasta tähän sisältyy tiettyä riskiä ennen kuin laitos on paikallaan ja kaasu siirtyy eteenpäin verkkoon, Sarvaranta sanoo.

” Tätä isoa investointia on tehty todella tiukalla aikataululla.

– En uskalla vielä arvioida tilannetta vuoden päähän, mutta ensimmäisen neljänneksen pohjalta ei kannata tehdä vielä johtopäätöksiä. Vaikka tilauksia ei olisikaan, on hanke tärkeä myös huoltovarmuussyistä.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtajan Riku Huttusen mukaan huoltovarmuustekijät puoltavat edelleen hanketta, vaikka alkuvaiheen kysyntä näyttää jäävän ennakoidusta.

Hän ei ota sinänsä kantaa terminaalin tilauskantaan, mutta kiistää, että kyse olisi virheinvestoinnista.

– Ei missään tapauksessa. Terminaalihan on hankittu sen takia, että me varmistamme suomalaisen teollisuuden kaasunsaannin. Kun päätöstä vuosi sitten keväällä tehtiin. tämä oli lähtökohta, Huttunen sanoo.

– Sitten kun on kylmä talvi ja kysyntähuiput, ei Baltic Connectorkaan riitä suomalaista kaasuntarvetta. Baltiasta tuleva kaasu tulee myös Liettuasta asti ja meidän on syytä varmistaa, että kaasua meillä riittää.

Huttusen mukaan kaasun vähyys aiheuttaisi suuria ongelmia suomalaiselle teollisuudelle ja näkyisi myös sähköntuotannossa.

– Siinä mielessä tämä oli ehdottoman tarpeellinen investointi. Kyse on rauhanajan toimitusvarmuudesta ja kriisiajan huoltovarmuudesta.

Kaasun tarpeeseen on vaikuttanut kuluvan talven leuto sää ja myös teollisuuslaitokset ovat viime aikoina vähentäneet kaasunkulutusta.

Vähentynyt kysyntä on näkynyt myös nesteytetyn maakaasun hinnassa, joka laski jo helmikuun puolivälissä alimmilleen puoleentoista vuoteen. Kaasu on halventunut, kun Euroopassa varastot on saatu täytettyä ja tarjontanäkymät ovat hyvät.

Energiateollisuuden kaasumarkkina-asiantuntija Heikki Lindforsin mukaan terminaalin puolentoista kuukauden kysynnän perusteella ei voi vetää vielä lopullisia johtopäätöksiä.

Viime vuoden aikana Suomen kaasunkysyntä laski lähes puoleen, mutta tähän on syynsä.

– Kaikilla sektoreilla on ollut nyt energiansäästöä, sekä kotitalouksissa, palveluissa ja teollisuudessa. Myös uusiutuvaa energiaa, kuten tuulivoimaa on otettu viimeisen vuoden aikana nopeasti käyttöön, Lindfors sanoo.

– Myös teollisuudessa ja jossain määrin myös kaukolämmön tuotannossa on vaihdettu kaasua muihin polttoaineisiin, kuten öljyyn, hiileen ja bioenergiaan.

Lindfors arvioi, että kaasun hinnan laskiessa öljyä vaihdetaan taas kaasuun ja tämä lisää kysyntää.

Yksi merkittävä asia ovat kaasun päästövaikutukset. BBC uutisoi taannoin norjalaistutkimuksesta, jonka mukaan LNG-kaasun valmistus ja toimitus sitoo paljon energiaa, koska kaasu pitää jäähdyttää -160 asteeseen.

Tämä ja kaasun kuljettaminen aiheuttaa selvästi enemmän metaanipäästöjä kuin putkikaasu.

Lindforsin mukaan tämä on kuitenkin tapauskohtaista. Norjasta tuotu LNG-kaasu aiheuttaa vähemmän päästöjä kuin algerialainen. Myös venäläisen putkikaasun päästöjä on vaikea arvioida.

– Kaiken kaikkiaan nyt on kyse vielä siirtymävaiheesta, mikä vaikuttaa asian arviointiin, hän tähdentää.