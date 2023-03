Venäläinen kala näyttää pysyvän kauppojen pakastealtaissa. Paljon on kiinni Finduksesta ja kaupoista itsestään. Apetitin valikoimissa on myös kotimaan järvien ja Itämeren kalasta valmistettuja tuotteita.

Osa kalapuikkojen kalasta on venäläistä alkuperää.

Suurten kauppaketjujen myymissä kalapuikoissa näyttää jatkossakin olevan venäläistä kalaa, vaikka ketjut sanovatkin pyrkivänsä venäläiskalasta eroon. Suomen ruokakaupan kolmesta suuresta vain S-ryhmä viestii voivansa poistaa valikoimistaan jonkin tuotteen, jos sitä ei pystyisi valmistamaan ilman venäläistä raaka-ainetta.

Sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan viime vuoden helmikuussa, S-ryhmä, Kesko ja Lidl ovat poistaneet venäläisiä ja Venäjällä valmistettuja tuotteita myynnistä.

Helsingin Sanomien julkaiseman selvityksen mukaan monissa Suomessa myytävissä kalapuikoissa kuitenkin on venäläistä kalaa.

Lidl vastaa Taloussanomille, ettei myy Venäjällä valmistettuja tuotteita ja ettei sillä ole myynnissä tuotteita, joiden tavarantoimittaja olisi venäläinen. Samansuuntaisesti ovat linjanneet S-ryhmä ja Kesko.

Lidlin mukaan sen Ocean sea -kalapuikot tulevat saksalaiselta toimittajalta, joka käyttää alaskanseitiä eri alkuperämaista.

– Suurin osa näiden kalapuikkojen alaskanseitistä tulee kalastusvyöhykkeeltä 61, joka sisältää myös Venäjän vesiä. Jäljelle jäävä tarve katetaan kalastusvyöhykkeen 67 avulla Alaskan rannikolla, Yhdysvalloissa, Lidlin viestinnästä kerrotaan Taloussanomille.

Kalastusvyöhyke 61 kattaa Tyynenmeren luoteisosan eli merialueet itäisen Venäjän ja Kiinan rannikolta itään. Kalastusvyöhyke 67 taas on Tyynenmeren koillisosa eli Alaskan ja Kanadan rannikolta länteen.

Lidlin mukaan tilanne on sama kaikkien vastaavien tuotteiden kohdalla. Lähes kaikki maailmassa käytettävä alaskanseiti tulee kalastusvyöhykkeiltä 61 ja 67.

– Näillä alueilla on keskeinen rooli maailmanlaajuiseen kalankysyntään vastaamisessa. Tämän takia suuri osa eurooppalaisista valmistajista hankkii alaskanseitinsä kalastusvyöhykkeeltä 61.

Lidl sanoo ”parhaillaan kartoittavansa vaihtoehtoja”, mutta että välittömiä muutoksia sen valikoimiin ei ole tulossa.

Allaolevaan karttaan merkityiltä pohjoisilta kalastusalueilta tulee kalapuikkojen ja -pihvien raaka-aineita.

Keskolla omien merkkien kalapuikoissa on vielä yksi tuote, jonka raaka-aine tulee Venäjän lähellä olevilta kalastusalueilta, ja siinäkin muutos on jo työn alla, Keskon päivittäistavaratoimialan tavarakaupan johtaja Harri Hovi kertoo Taloussanomille.

– Tarkkaa muutosaikataulua on vaikea arvioida, mutta mahdollisimman pian, Hovi sanoo.

Venäläiskalasta on hankala irtautua, sillä Helsingin Sanomien selvityksen mukaan suuri osa suomalaistenkin syömistä kalapuikoista tulee ruotsalaislähtöiseltä Findukselta, joka nykyään on osa Euroopan suurinta pakasteruuan valmistajaa, yhdysvaltalais-brittiläistä Nomad Foodsia.

Helsingin Sanomat yritti selvitystään varten saada kommenttia Finduksen Suomen-maajohtajalta, mutta tämä ei vastannut lehden haastattelupyyntöihin.

Taloussanomien tavoittama Finduksen työntekijä kertoo puhelimitse, että tiedotus on keskitetty yhtiön pohjoismaiselle markkinointi- ja vastuullisuusjohtajalle Henrik von Lowzowille.

Ruotsalaiselle Dagens Nyheterille toimittamassaan sähköpostikommentissa Lowzow sanoo, että jopa kolme neljännestä suosituimmista kalalajeista tulee venäläisiltä vesiltä.

– Siksi tämä on valtava haaste koko alalle, ei pelkästään meille, hän sanoo.

Lowzowin mukaan yhtiö yrittää löytää vaihtoehtoja venäläisvesien ulkopuolelta.

Sekä Kesko että S-ryhmä kertovat pyytäneensä Findukselta selvitystä venäläiskalan käytöstä.

– Olemme keskustelleet vaihtoehtoisista raaka-ainelähteistä, ja he työstävät ratkaisujaan, joiden pohjalta teemme päätöksiä jatkosta, S-ryhmän marketkaupan laadunvarmistuksen ja vastuullisuuden ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi sanoo Taloussanomille.

Sekä Ristaniemi että Hovi linjaavat, että ensisijaisesti he tavoittelevat muutosta tavarantoimittajan toimintaan eli tässä tapauksessa muutosta kalan alkuperään.

Lidl tai Kesko eivät ainakaan vielä sano, että venäläistä kalaa sisältävät Finduksen tuotteet voisivat jäädä pois valikoimista. S-ryhmästä kommentti on muutokselle avoimempi.

– Sellaisessa tilanteessa, ettei jotakin tuotetta pystyisi valmistamaan ilman venäläistä alkuperää olevia raaka-aineita niin kyllä, on mahdollista, että poistaisimme tuotteen valikoimistamme, Ristaniemi sanoo Taloussanomille.

Kotimaisen pakasteruokayhtiön Apetititin järvikalatuotteiden kala on kotimaista ja peräisin Säkylän Pyhäjärvestä ja Kuusamon vesistä.

– Itämeren kalapihveissä ja kalapuikoissa käytettävä raaka-aine on Suomen aluevesiltä pyydettyä nahatonta MSC-sertifioitua silakkafileetä. Näiden tuotteiden kala on siis täysin kotimaista, Apetitin viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö Miika Kemilä kertoo Taloussanomille.

Lohimurekepihvien lohi on norjalaista viljeltyä lohta. Tuotteen seitiä sen sijaan pyydetään laajalta alueelta. Tuoteselosteen mukaan se on pyydetty Koillis-Atlantilta eli kalastusalueelta 27, joka ulottuu Barentsinmeren yli Novaja Zemljalle asti.

– Raaka-aineen eurooppalaiselle toimittajalle on ilmoitettu, että emme hyväksy Venäjän aluevesiltä pyydettyä seitiä. Seiti on MSC-sertifioitua, joten alkuperä on myös saatu varmennettua vaatimuksemme mukaiseksi, Kemilä sanoo.

Koska pakasteilla on pitkä myyntiaika, markkinoilla voi vielä olla venäläistä kalaa sisältäviä tuotteita. Venäjän kalastuslaivaston saaliita käytetään myös Rapeissa kalafileissä. Näiden alaskanseiti tulee kalastusalueelta 67.

– Sopimus raaka-aineen hankinnasta ja tuotteen valmistuksesta eurooppalaisen toimittajan kanssa on tehty ennen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan alkamista, Kemilä sanoo.

Hänen mukaansa Apetit on tarkastellut raaka-aineen alkuperän vaihtamista, mutta yhdysvaltalaisen alaskanseitin saatavuus on rajallinen. Ammattikeittiöille toimitettavissa vastaavissa tuotteissa raaka-aine tosin on jo vaihdettu yhdysvaltalaiseen alaskanseitiin.

– Myös Rapeissa kalafileissä tahtotilanamme on tehdä muutos raaka-aineen osalta, mutta emme pysty vielä varmistamaan aikataulua tuotemuutokselle tai tuotteen jatkolle, Kemilä sanoo.