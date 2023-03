Kasvikset kortilla Britanniassa – osassa kaupoista asiakas saa ostaa joitakin tuotteita vain kolme kerrallaan

Kylmä sää Espanjassa ja Pohjois-Afrikassa on tyhjentänyt vihannestiskejä tuonnista riippuvaisessa maassa.

Britanniassa supermarkettien tyhjenevät hedelmä- ja vihannestiskit kuumentavat tunteita ja ovat johtaneet kiihkeään väittelyyn siitä, kenen syytä puutteet ovat. Pulaa on viime aikoina ollut niin parsakaalista, kurkusta, salaatista, tomaateista, paprikasta kuin vadelmista ja monista muista tuotteista.

Tilanne on joidenkin mielestä ilmiselvästi seurausta brexitistä ja sen aiheuttamista kaupan esteistä, toiset syyttävät Espanjan kylmiä säitä, kallista energiaa ja supermarkettien äärimmäistä hintakilpailua. Myös Britannian hallitus on nähty syypäänä.

Monet ruokakaupat, kuten Tesco, Asda, Morrison's ja Lidl ovat alkaneet säännöstellä tuotteiden myyntimääriä ja sallivat asiakkaiden ostaa joistakin tuotteista enintään kolme kappaletta kerrallaan. Tilanteen ei odoteta hellittävän vielä viikkoihin.

Lisäksi munia on ollut vaikea löytää, kun lintuinfluenssa on painanut tuotantoa.

Britannian hallitus on selittänyt toimitusvaikeuksia kylmällä säällä eteläisessä Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa, joista suurin osa tuoreista tuotteista tuodaan. Samalla hallitus on ehdottomasti kiistänyt, että ongelmat olisivat seurauksia brexitistä.

Myös Espanjan maatalousministeri Luis Planas sanoi äskettäin Financial Timesille, että ongelmat eivät johdu brexitistä. Monet pienemmät maataloustuotteiden tuottajat ovat tosin luopuneet viennistä Britanniaan, koska kustannukset ovat brexitin myötä nousseet. Tilastojen mukaan Espanjan vihannesvienti Britanniaan on noussut arvoltaan, mutta pienentynyt määrältään, eli Britanniaan viedään vähemmän tavaraa mutta kalliimpaan hintaan.

"Syökää nauriita"

Elintarvikkeista vastaava ministeri Mark Spencer on kehottanut kauppaketjujen johtajia kertomaan, mitä he tekevät hyllyjen täyttämiseksi. Ympäristöministeri Therese Coffey neuvoi brittejä arvostamaan kotimaisia tuotteita ja erikoisuuksia, jotka ovat kulloinkin saatavilla.

– Monet ihmiset söisivät juuri nyt nauriita, sen sijaan että ajattelisivat välttämättä lehtisalaattia ja tomaatteja ja sellaisia. Mutta olen tietoinen, että kuluttajat haluavat tuotteita vuoden ympäri, Coffey sanoi parlamentissa.

Ministerin naurissuositus ei herättänyt briteissä kovin suurta innostusta.

Brexit-syyttelyn, eteläisten maiden sääolojen ja nauriiden lisäksi keskusteluun on noussut myös Britannian ruokahuolto.

– Nykyinen systeemimme on täysin rikki, sanoi kokki Thomasina Miers BBC:lle.

Tuotannossa käytetään valtavia määriä fossiilisia polttoaineita ja se on myös maaperällä tuhoisaa, Miers varoitti.

Britannian tuottajajärjestö NFU:n puheenjohtaja Minette Batters sanoi Britannian järjestelmän tuottavan halpaa ruokaa, mutta kohtaavan nyt suuria ongelmia nousevien kustannusten muodossa, kun rehu, energia ja lannoitteet kallistuvat selvästi. Viime kesän ennätyskuumuus nosti myös kustannuksia ja rajoitti tuotantoa.

Nousu on jatkunut talvellakin. Britannian ruuan hinnat nousivat helmikuussa 17 prosentin tahtia.

Guardianin ruokakriitikon Jay Raynerin mukaan ongelmat ovat merkki toimimattomasta ruokajärjestelmästä. Maan suuret supermarket-ketjut ovat taistelleet asiakkaista raivokkaalla hintakilpailulla.

– Vuosikymmenien ajan kauppaketjut ovat saaneet mellastaa vapaasti ruokahuoltomme kimpussa riippumatta siitä, ovatko vallassa konservatiivit vai työväenpuolue, Rayner kirjoitti.

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten viljely Britanniassa on käynyt taloudellisesti mahdottomaksi, kun energia on kallistunut ja brexit aiheuttanut työvoimapulaa. Brittien tulisi Raynerin mukaan hyväksyä, että he joutuvat maksamaan ruuasta enemmän kuin nykyisin.