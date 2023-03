Terrafamen akkukemikaalitoiminta kovassa kasvussa

Liikevaihto ylitti viime vuonna puolen miljardin rajan ja koko vuosi sujui plussalla.

Terrafame teki loka–joulukuussa jo neljännen voitollisen neljännestuloksen peräkkäin. Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä nousi 44,5 miljoonaan euroon ja liikevaihto kasvoi 59 prosenttia 186 miljoonaan euroon.

Akkukemikaalien liikevaihto nousi vuoden loppuneljänneksellä 38 prosenttiin yhtiön koko liikevaihdosta. Vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto yli nelinkertaistui, kun akkukemikaalitehtaan ylösajo eteni.

Koko yhtiön liikevaihto nousi viime vuoden aikana 54 prosenttia yltäen reiluun 580 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen mukaan viime vuosi oli Terrafamelle käänteentekevä ja taloudellisen tuloksen näkökulmasta ennätyksellinen.

Kasvun takana oli Lukkaroisen mukaan niin akkukemikaalituotannon ylösajo, vahvasti sujunut perustuotanto kuin vertailuvuoteen nähden kohonneet metallin hinnat. Nikkelissä Terrafame saavutti viime vuonna uuden vuosituotantoennätyksen 31 550 tonnilla ja teki joulukuussa suurimman kuukausitason tuotantonsa 3 270 tonnilla.

Ukrainan sodan jälkeen nikkelin hinta on viime vuonna noussut 38 prosenttia korkeammaksi kuin edellisvuonna.

Sähköautomarkkina vetää

Terrafame on solminut monivuotisia sopimuksia sähköautojen akuissa käytettävän nikkelisulfaatin toimittamisesta kahdelle eurooppalaiselle autojätille. Sopimus Renault-konsernin kanssa tehtiin viime vuoden lopulla ja Stellantis-konsernin kanssa tämän vuoden alussa. Lisäksi Terrafame on tänä vuonna sopinut nikkelisulfaatin toimituksista metallinkierrättäjä Umicoren kanssa.

Lukkaroisen mukaan sopimukset osoittavat, että Terrafamen strategia panostaa sähköistyvän liikenteen tarpeisiin on ollut oikea valinta, mistä kertoo sähköautojen maailmanlaajuisen myynnin kasvu yli puolella viime vuoden aikana. Maailmassa myytiin yli 10 miljoonaa sähköautoa, kun myynti vuonna 2021 oli 6,6 miljoonaa.

– Eurooppalainen ja vastuullinen akkukemikaalituotanto on entistäkin tärkeämmässä roolissa autoteollisuuden pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta, Lukkaroinen sanoi tiedotteessa.

Terrafamella on työn alla myös uraanin talteenotto ensi vuoden kesään mennessä. Malmissa pieninä pitoisuuksia olevaa uraania on mahdollista hyödyntää sivutuotteena. Talteenoton on määrä toimia täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä.

Tänä vuonna Terrafame jatkaa edelleen akkukemikaalitehtaansa ylösajoa.