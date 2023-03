Tämä on lakkotilanne juuri nyt

Bussilakko jatkuu edelleen. Junaliikennettä koskevista lakoista JHL:n lakko on jo peruuntunut ja RAUn ja Paltan väliseen työriitaan on annettu sovintoesitys.

Bussilakko vaikeuttaa edelleen monen suomalaisen arkea, mutta ensi viikolla uhanneista rautatiealan lakoista JHL:n lakko on jo peruuntunut. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi metro ja raitiovaunut liikennöivät ensi viikollakin normaalisti.

Myös Rautatiealan unionin RAUn ja Palvelualan työantajien Paltan työriitaan on annettu tänään sovintoesitys. Vastauksia odotetaan kello 17:een mennessä. Mikäli sopua ei synny ennen ensi maanantaita, VR:n kauko- ja lähiliikenne uhkaavat pysähtyä.

Satamat pysäyttäneeseen ahtaajien lakkoon puolestaan saatiin keskiviikkona sopu. Lakko ehti kestää kaksi viikkoa.

Uusiakin lakkovaroituksia on tosin annettu: siivoojat ja kiinteistönhoitajat uhkaavat mennä lakkoon 16. maaliskuuta.

Eilen keskiviikkona alkanut bussilakko on keskeyttänyt laajasti kaupunkien julkista bussiliikennettä. Työntekijäliitto Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto (AKT) sekä Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT) jatkavat alan tes-neuvotteluja tänään. Jos sopua ei synny, lakko voi jatkua ensi viikon perjantaihin 10. maaliskuuta asti.

Useita bussivuoroja on silti pystytty ajamaan lakosta huolimatta.

Helsinki

Pääkaupunkiseudulla lakko uhkasi keskeyttää yli 90 prosenttia bussilinjoista. HSL:n mukaan jopa neljännes bussivuoroista pystyttiin keskiviikkona kuitenkin ajamaan lakosta huolimatta, kertoo Helsingin Sanomat.

HSL:n verkkosivujen mukaan normaalisti liikennöidään seuraavat linjat:

Tammelundin Liikenne Oy: 21, 22, 54, 90, 96, 583, 584

Åbergin Linja Oy: 544, 583, 584

Taksikuljetus Oy: 10X, 16, 94B, 603, 625, 701, 702, 704, 723, 801, 802, 805, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 964, 965, 966, 967, 971

Nurmijärven Linja Oy: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 201, 453, 455, 456, 457, 953, 955, 961

V-S Bussipalvelut Oy: 15, 116, 117, 119, 137, 138, 148, 149, 166, 167, 168, 169, 207, 229, 232, 241, 242,

Harri Vuolle Oy: 918, 919

Bus Travel Oy Reissu Ruoti: 225, 713, 719, 839

Tilausliikenne Nikkanen: 313, 413, 444, 446, 447

Muilla linjoilla liikenne on keskeytynyt osittain tai kokonaan.

Esimerkiksi Helsingin Liikenne, jonka vastuulla on noin kolmannes bussilinjoista, pyrkii hoitamaan ainakin vastuullaan olevat runkolinjat sekä koululaiskyydit myös lakon aikana.

HSL:n alueella runkolinjoja ovat 20, 30, 40, 200, 300, 400, 500, 510, 550, 560, 570 ja 600.

Pääkaupunkiseudulla tilannetta helpottaa tällä viikolla se, että metro, raitiovainut ja lähiliikenteen junat kulkevat edelleen normaalisti.

Lähijunaliikenteessä lohtu voi olla väliaikainen, jos RAU:n ja Paltan riitaan ei saada sopua. Sovittelija on antanut tänään torstaina sovintoehdotuksen, johon on pyydetty vastauksia kello 17:een mennessä. RAU on ilmoittanut rautatieliikennettä koskevan lakon alkavan ensi viikon maanantaina 6. maaliskuuta, ellei sovintoratkaisua sitä ennen löydy.

Sen sijaan Paltan ja JHL:n tänään torstaina tekemä sovinto tarkoittaa sitä, että lakonuhka ei ensi viikolla koske metroja ja raitiovaunuliikennettä, vaan ne kulkevat normaaliin tapaan.

Bussilakko vaikuttaa myös bussilla kouluun kulkeviin oppilaisiin. Esimerkiksi Vantaa kertoo, ettei kouluihin ja oppilaitoksiin järjestetä korvaavia kuljetuksia, mutta koulutyö järjestetään silti normaalisti. Jos lapsi ei pääse kuljetuksen puuttumisen takia kouluun, on vanhemman tehtävä poissaoloilmoitus.

Turku ja ympäristökunnat

Turun seudun joukkoliikennejärjestelmään Föliin kuuluvat Turun lisäksi myös Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali ja Rusko. Lakon piiriin kuuluvat linja-autoyhtiöt Nobina Oy:n ja Länsilinjat Oy:n vastaavat noin neljäsosaa prosenttia alueen julkisesta bussiliikenteestä.

Fölin tiedotteen mukaan Linjojen 6, 6T, 7, 7A, 7T, 32, 32T, 42, 42T, 92, 93, 99, 99A, 99B, 99C, 201, 203, 206, N2, N4, N5, R1 ja R2 ja yölinjan 31 vuoroja ei pääosin ajeta.

Kaikkia vuoroja ei ole näiltäkään linjoilta ole peruttu. Fölin verkkosivuilla on aikataulu, jolla linjoja 6, 7, N2, R1 ja R2 pyritään liikennöimään lakosta huolimatta. Lakko uhkasi kuitenkin jättää esimerkiksi Naantalin, Raision, Kaarinan ja Liedon ilman joukkoliikenneyhteyksiä.

Tampereen seutu

Lakot ovat pysäyttäneet yli puolet Tampereen ja lähistön joukkoliikenteen Nyssen bussilinjoista. Normaalisti liikennöivät TKL:n, Valkeakosken Liikenteen ja Vekka Groupin liikennöimät linjat 2, 7, 8, 17, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 58, 60, 63-67, 82, 86, 95X, 95KUTSU ja 103.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että meillä on alueita joissa on lähes kaikki palvelu loppumassa, kertoi joukkoliikenneinsinööri Maarit Kaartokallio Tampereen kaupungilta tiistaina.

– Ehkä heikoimmassa asemassa meillä ovat Lempäälä, Nokia, Kangasala ja Vesilahti.

Nyssen verkkosivulta löytyvät myös linjojen 6, 12, 39A ja 41 aikataulut, joilla liikennöidään osa vuoroista.

Tampereella tilannetta helpottavat raitio- ja junaliikenne. Paltan ja JHL:n tänään torstaina saavuttama sopu merkitsee sitä, että ainakin raitioliikenne jatkuu ensi viikollakin.

Nyssen sivuilla kerrotaan myös, että se ei voi taata lakisääteisten koulukuljetusten toteutumista lakon aikana. Kunnat vastaavat omien koulukuljetustensa järjestämisestä, ja asiassa voi olla yhteydessä oman kunnan koulutoimeen.

Kuopion seutu

Suurin osa Kuopion seudun joukkoliikenteen Vilkun vuoroista jää ajamatta. Kaupunkiliikenteestä lakon piirissä ovat linjat 2 ja 4–40. Lakon piiriin kuuluu myös ympäristön maaseutuliikenne, joten lakko keskeyttäisi julkisen liikenteen myös Kuopion lähialueilta.

Kuopion alueella koulukuljetuksen piiriin kuuluu reilut tuhat joukkoliikennettä käyttävää oppilasta. Jos koulumatka ei onnistu bussilla, vanhempien toivotaan vievän lapsensa kouluun.

Oulun seutu

Oulun seudulla lakko vaikuttaa linjoihin 1, 2, 2N, 3, 4, 4A, 4B, 4N, 5, 5N, 8, 9, 9B, 9BK, 11, 14, 15, 15N, 18, 20, 20B, 20BH, 20K, 20N, 21, 21A, 22, 23, 23B, 23K, 25, 26, 26B, 28, 29, 29M, 29T, 34, 35, 35B, 35BK, 35K, 35N, 48, 58, joita liikennöi lakon piiriin kuuluva Koskilinjat.

Koskiliikenne pyrkii hoitamaan keskustan runkolinjoja. Oulun joukkoliikenteen verkkosivuilta löytyy aikataulu linjoille 1, 2, 3, 4, 4A, 8, 20, 21, 22, 23, 26, ja 35.

Normaalisti liikennöivät Oubusin ja Revon Turistiliikenteen liikennöimät linjat A, B, C, D, 7, 10, 50, 51, 63, 64, 64B, 64V, 19, 36, 38, 38A, 38B, 38AB, 38AM, 38JL, 38BJL, 38Y, 40, 40A, 40K, 41, 41A, 41K, 52, 52K, 52A, 53, 53A, 53R, 54, 54B, 56, 56M, 56BK, 56K ja 57

Oulun seudun liikenne ilmoittaa, ettei se pysty hoitamaan koulukuljetuksia lakon aikana.

Joensuu

Joensuussa karsitaan linjoja. Länsilinjat -yhtiö ajaa linjoja 1,2 ja neljä ajetaan tunnin välein. Savonlinja taas liikennöi linjoja 101, 102, 103 ja 104 tunnin tai parin välein, mutta silloinkin vain suunnilleen normaalin työpäivän aikaan.

Linja 101 Niittylahden, Joensuun ja Ylämyllyn välillä liikennöi pisimpään, eli aamuseitsemästä iltakymmeneen.

Lakko ei koske Savo-Karjalan Linja -yhtiötä, joten sen liikennöimät linjat 201–215 Joensuun ja Kontiolahden välillä noudattavat normaalia aikataulua.

Hammaslahden ja Liperin koululinjoja ei ajeta lakon aikana lainkaan lainkaan.