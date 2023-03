Mummoja työllistävä designilmiö Myssyfarmi ajautui vaikeuksiin

Vauhdilla viime vuosina kasvanut tekstiiliyritys on kärsinyt kuluttajien kukkaronnyörien tiukentumisesta.

Pöytyällä sijaitseva Myssyfarmi kamppailee olemassaolostaan. Myssyfarmi tuottaa laadukkaita villamyssyjä, jotka syntyvät luomuvillasta lähialueen taitavien eläkeläisrouvien käsissä.

Myssyfarmin toimitusjohtaja Anna Rauhansuun mukaan yrityksen taloustilanne on hankala. Vauhdilla kasvaneen Myssyfarmin tulos on miinuksella.

Rauhansuun mukaan etenkin kotimainen kysyntä on viime aikoina notkahtanut.

– Maailmantilanteella on ollut suuri vaikutus kotimaiseen kysyntään. Tiedän, että monella tällä alalla on samankaltainen tilanne, vaikka on myös niitä, joilla menee edelleen hyvin, Rauhansuu sanoo.

Taannoin esimerkiksi pirkanmaalainen Papu Design ilmoitti luopuvansa oman aiemmin suositun lastenvaatemallistonsa kehittämisestä, sillä lastenvaatteiden kysyntä on heikentynyt. Papu keskittyy nyt naisten mallistoon.

Myssyfarmi lähti aikoinaan liikkeelle, kun purjelautailuammattilaisena aiemmin tunnettu Janne Rauhansuu eli Annan puoliso näki ystävällään Sveitsissä kudotun villamyssyn. Hän keksi alkaa kutomaan samantapaisia myssyjä muutettuaan takaisin Pöytyälle sukutilaa viljelemään.

Myöhemmin myssyjen kysyntä kasvoi ja mukaan tulivat kutojamummot. Myssyfarmi työllistää tällä hetkellä 95 eläkeläistä ja liikevaihto pyörii noin miljoonassa eurossa.

Myssymummoista on tullut vuosien varrella kuuluisia. He ovat päätyneet esittelemään kudontataitojaan jopa Scandinavian Voguen sivuille. Myös muut kansainväliset muotijulkaisut ovat esitelleet mummoja ja myssyjä.

Myssyfarmin tuotteita myydään nykyisin noin parissasadassa liikkeessä 16 eri maassa ja lisäksi verkkokaupassa. Villamyssyjen lisäksi tarjolla on muun muassa neulepaitoja ja sukkia.

Jotkut pitävät Myssyfarmin tuotteita hinnakkaina, mutta Rauhansuu vetoaa suureen kotimaisuusasteeseen. Tuotteet valmistetaan suomalaisella työllä ja villat ostetaan pariltakymmeneltä sopimustuottajatilalta eri puolilta Suomea.

– Hinnalle on vahvat perusteet, mutta tällaisessa taloustilanteessa hinnalla on kuluttajille toki suurempi merkitys kuin vielä vuosi sitten, Anna Rauhansuu sanoo.

Ulkomailla Myssyfarmin tuotteilla riittää edelleen kysyntää. Etenkin Aasiassa on yhä laajaa kiinnostusta.

– Taantuman vaikutus on ollut kotimaan markkinoilla selkeästi suurempi kuin vientimarkkinoilla. Sieltä jälleenmyyjiltä on tullut myönteisiä viestejä ja myös kansainvälinen verkkokauppa on kasvanut, Rauhansuu sanoo.

Kotimaisen kysynnän heikentymisen lisäksi jo pitkälle viedyt rahoitushankkeet eivät ole toteutuneet. Edellinen suurempi rahoitushanke oli vuonna 2019 järjestetty osakeanti.

– Rahoitushankkeet eivät toteutuneet meistä riippumattomista syistä ja jouduimme epäreiluun tilanteeseen.

Nyt Myssyfarmi aloittaa kampanjamyynnin ja tarjoaa myös lahjakortteja, joilla lunastetaan myöhemmin kampanjaa varten luotu tuotepaketti.

– Kampanja tähtää siihen, että saamme meidän varastoa myytyä, jolla pääsemme hetkellisen kuilun ylitse, Rauhansuu sanoo.