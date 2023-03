Suomessa on lähes 17 000 sairaan­hoitajan vaje – valtava pula myös sosiaali­työntekijöistä

Ennuste ei lupaa kuntien työvoimapula-aloille helpotusta lähivuosina. Keva vetosi asiassa puolueisiin.

Hoitajapula on kaksinkertaistunut Suomessa kahdessa vuodessa, ilmoittaa julkisen alan eläkevakuuttaja Keva. Sen tuoreen selvityksen mukaan koko maassa tarvittaisiin nyt yli 16 600 uutta sairaanhoitajaa, kun vielä vuonna 2021 sairaanhoitajien vajeeksi laskettiin 8 000.

Suhteessa vielä huonompi on lähihoitajien henkilöstötilanteen muutos. Lähihoitajia arvioidaan tällä hetkellä puuttuvan 8 800, kun toissa vuonna vaje oli noin 740.

Sen sijaan lääkärien kohdalla tilanne ei ole pahentunut. Kun vuonna 2021 yleislääkäreistä oli analyysin perusteella runsaan tuhannen ammattilaisen vaje kuntasektorilla, nyt Suomessa tarvittaisiin noin 900 yleislääkäriä lisää.

Keva selvitti ennusteessaan, miten kuntien työvoimatarpeisiin pystytään vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa.

Jokuseen ammattiin ylitarjontaa

Kevan selvitys niin ikään kertoo, että ammattiryhmistä suurin vajaus suhteessa nykyiseen henkilöstöön on kunnissa sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista.

Sosiaalityöntekijöiden lähes 4 300 työntekijän pula on suuri, kun ottaa huomioon, että Kevan eläkevakuutettujen määrä ammattiryhmässä on runsaat 7 200. Prosentuaalisesti vaje on 59 prosenttia.

Psykologeja Kevan eläkevakuutettuna on noin 3 700 ja tämän hetken työvoimavaje on 1 800 henkilöä.

Hoitajapuolen tapaan pula on kasvanut hyvin nopeasti myös sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista.

Lastentarhanopettajista on tällä hetkellä noin 6 000 osaajan pula maanlaajuisesti. Erityisopettajia taas kaivattaisiin noin 2 500 täyttämään avoinna olevia vakansseja.

Lastentarhanopettajien tarve on kasvanut parilla tuhannella, erityisopettajien vaje on pysynyt ennallaan viime vuosina.

Joihinkin kunnallisiin tehtäviin on kuitenkin samaan aikaan työntekijöiden ylitarjontaa. Tähän tulokseen Kevan analyysi päätyi koulunkäyntiavustajien, kokkien ja avustavien keittiötyöntekijöiden kohdalla.

Täsmätoimilla eroon osaajapulasta?

Keva selvitti koulutuspaikkamääriin, eläköitymiseen, avoimiin työpaikkoihin sekä työvoimatilastoihin pohjautuen myös sitä, miten kuntien työvoimatarpeisiin kyetään vastaamaan tulevaisuudessa.

Ennuste ei lupaa työvoimapula-aloille helpotusta lähivuosina.

– Vaikuttaa siltä, että meille on muodostunut tietyille ammattialoille pysyvä lovi tarvittaviin työntekijöihin. Jos saisimme kerralla poistettua tämänhetkisen työvoimavajeen, koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat pystyisivät vastedes lähes tuottamaan riittävän määrän osaajia ja paikkaamaan esimerkiksi eläköitymisestä aiheutuvan poistuman, sanoo Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen tiedotteessa.

Keva on lähettänyt hiljattain puolueille asiantuntijamuistion, jossa todetaan, että työvoiman riittävä saatavuus edellyttää määrätietoisia ja laaja-alaisia toimia.

– On selvää, että työllisyysasteen nostamiseksi on tehtävä useita yhtäaikaisia toimenpiteitä. Keva onkin esittänyt päättäjille kuutta täsmätointa, joilla osaajapulaa voidaan helpottaa. Yksi keskeinen tehtävä on parantaa nykyisen työvoiman työssä jaksamista, Kainulainen sanoo.

Kainulaisen mukaan hallituksen on syytä ottaa työkyvyn ylläpitäminen ja työvoimapulan helpottaminen keskeisiksi strategisiksi mittareiksi talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa.