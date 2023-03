Helen rakentaa Lohjalle uuden aurinkopuiston

Kyseessä on jo yhtiön kolmas aurinkopuisto. Tavoitteena on rakentaa lähivuosina aurinkovoimaa useita satoja megawatteja lisää.

Energiayhtiö Helen ilmoittaa rakentavansa aurinkopuiston Lohjan Kirkniemeen. Valmistuessaan ensi vuonna puisto on lajissaan yksi Suomen suurimmista. Puisto tuottaa uusiutuvaa sähköä vuosittain kymmenen gigawattitunnin edestä.

Lohjan aurinkopuisto on Helenin kolmas aurinkopuisto. Nurmijärven puisto valmistuu tänä keväänä ja Kalannin puiston arvioidaan olevan tuotannossa ensi vuoden lopulla.

Lohjan investointi tukee Helenin tavoitetta saavuttaa hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030, jolloin uusiutuva aurinko- ja tuulisähkö kattaa 30 prosenttia yhtiön sähköntuotannosta.

– Muun muassa vetytalous vaatii valtavasti lisää tuuli- ja aurinkoenergiaa, jotka tasapainottavat toisiaan. Aurinkoenergia on puhdas sähkön tuotantotapa sekä erinomainen keino lisätä energiaomavaraisuutta ja vastata kasvavaan sähkön tarpeeseen, sanoo Helenin ratkaisuista ja tuoteportfolion kehityksestä vastaava johtaja Sari Mannonen tiedotteessa.

– Tavoitteemme on rakentaa kotimaista aurinkosähkökapasiteettia useita satoja megawatteja tulevien vuosien aikana.

Aurinkoenergian tuotanto ajoittuu Suomessa kesäkuukausille, ja se täydentää näin hyvin tuulivoimatuotantoa. Helenin mukaan auringon säteily on Etelä-Suomessa Keski-Euroopan tasolla ja ilmasto on suotuisa aurinkopaneelien tehokkaalle käytölle.

– Aurinkoliiketoimintamme on lähtenyt vauhdilla liikkeelle ja olemme Suomen tunnetuimpia aurinkosähköratkaisujen osaajia. Meillä on kansainväliset hankinta- ja urakointiverkostot sekä aurinkoenergian teknistä suunnitteluosaamista, joten laajentuminen aurinkopuistoihin on meille luonnollinen askel, sanoo Helenin auringon ja tuulen tuotehallinnan ja -kehityksen vetäjä Minna Junnikkala.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lohjan aurinkopuistolle 1,58 miljoonaa euroa RRF-tukea Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineestä. Hanke on esitelty Lohjan kaupunginvaltuustolle viime syksynä ja se on edennyt jo käsittelyvaiheeseen.