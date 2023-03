Turun Energia ja Vattenfall lähettivät Pauliinalle helmikuussa takautuvasti laskun neljältä edelliseltä kuukaudelta. Sähkön kulutus ja loppusumma olivat nousseet moninkertaisiksi aiempaan verrattuna. Syynä on todennäköisesti viallinen sähkömittari.

Turkulainen Pauliina järkyttyi nähdessään helmikuun alussa tulleiden sähkölaskujen loppusummat.

– Sain takautuvasti, täysin yllättäen ja ilman selityksiä viisinkertaisen sähkölaskun neljältä viime kuukaudelta, Pauliina kertoo.

– Minun mielestäni koko menettely on ollut vaan niin epäreilua.

Ongelmat saivat alkunsa lokakuun lopulla, kun Pauliina hankki pörssisähkösopimuksen Vattenfallilta. Sähkön siirtoyhtiönä alueella on Turun Energia, jolta Pauliina sai erilliset laskut.

Sähkön pörssihintojen nousu sai pienessä omakotitalossa asuvan Pauliinan erittäin säästeliääksi.

– Olen aika vähävarainen, joten olin vähän paniikissa ja todella tarkka, Pauliina kertoo.

– Esimerkiksi patterit vaihdettiin, jotta ne eivät kuluttaisi niin paljon. Lämmityksen pidin 15 asteessa. Minulla on puuhella, ja olen ostanut tänä vuonna ihan sairaasti puita, ja lämmittänyt joka päivä sillä hellalla.

Varovaisuus ja uudet patterit näyttivät kannattavan, sillä pörssihintojen noususta huolimatta Pauliinan sähkölaskut näyttivät pysyvän suunnilleen samansuuruisina kuin ennenkin. Liian suuren kulutuksen sijaan Pauliinaa huolestuikin sähkömittarin yllättävän pienistä luvuista.

– Joulukuun alussa huomasin Vattenfallin verkkopalvelusta, että kulutus meni nollille, hän kertoo.

– Asiakaspalvelusta sanottiin, etteivät he tiedä mistä johtuu, mutta jos siellä näkyy nolla, niin he lähettävät minulle nollalaskun. Jos sähkönkulutus on ollut pientä aikaisemminkin, niin ei tarvitse huolehtia siitä, että laskut kuitenkaan olisivat isoja.

Tammikuun alussa mittarilukemat muuttuivat jälleen yllättäen – ja nyt täysin toiseen suuntaan. Vattenfallin palvelussa Pauliinan sähkönkulutuksen luvut olivat koko sopimuksen ajalta viisinkertaiset aiempiin verrattuna.

Silti Pauliina sai tämänkin jälkeen Vattenfallilta ja Turun Energialta laskut, joiden mukaan hänen sähkönkulutuksensa on edelleen yhtä pientä kuin aiemmin syksyllä.

– Laskujen johdosta ajattelin, että Vattenfallin lukemissa on jälleen joku virhe, joka jälleen korjataan, hän sanoo.

Tammikuussa hän jopa lisäsi sähkönkulutustaan ja nosti muun muassa lämmityksen 16 asteeseen, koska luuli laskujen pysyvän pienenä.

Helmikuun alussa Pauliina kuitenkin sai sekä Vattenfallilta että Turun Energialta korjauslaskut, joissa häneltä peritään takautuvasti neljältä kuukaudelta maksua uusien, viisinkertaisten sähkömittarin lukujen perusteella.

Pauliina on reklamoinut laskuista sähköyhtiöille, mutta kumpikaan ei ole suostunut minkäänlaiseen hyvitykseen tai kohtuullistamiseen.

– He vain sanovat, että ne lukemat ovat oikeat ja mitä minä pystyn siihen sanomaan, koska eihän minulla ole mitään keinoa todistaa muuta, Pauliina sanoo.

– En todellakaan olisi tammikuussa nostanut lämpötilaa tai tiskannut lämpimällä vedellä, jos olisin tiennyt että millaisia laskuja sieltä tulee, hän sanoo.

Turun Energialta hänelle lopulta kerrottiin, että aiemmat alhaiset mittarilukemat johtuivat mittareissa olevasta virheistä, jotka jatkuvat edelleen.

Turku Energian sähköverkkojen toimitusjohtajan Tomi Toivosen mukaan ongelmat saattavat liittyä kuuluvuusongelmiin, joita mittareiden etäluennassa ajoittain esiintyy. Kuuluvuusongelmia aiheuttavat tyypillisimmin laiterikot tai verkon häiriöt.

– Jos mittari ei pysty toimittamaan lukemaa järjestelmään, se silti mittaa aina todellisen kulutuksen oikein ja säilyttää tiedon mittarissa, Toivonen kertoo.

– Mikäli käyttöpaikan mittauksessa on ollut ongelma, asiakkaalle lähtee käyttöpaikan aikaisempaan kulutukseen perustuva arvioitu lasku. Mittauksen taas toimiessa, lähetetään asiakkaalle mittaukseen perustuva korjattu lasku. Tasauslasku voi olla asiakkaalle lisälasku tai hyvityslasku.

Myös Vattenfallin laskutus perustuu Turku Energian kautta saatuihin mittarilukuihin.

Vikaantuneiden keskittimien vaihtamisessa on Toivosen mukaan voinut olla kuukausienkin viiveitä yleisen komponenttipulan takia.

– Mittareiden lukemat käydään lukemassa kuuluvuusongelmakohteissa paikallisesti kuukauden–kahden välein, joten takautuva laskunkorjaus koskee pääsääntöisesti yhtä tai kahta kuukautta, Toivonen kertoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV) saadaan vuosittain muutamia valituksia vastaavista takautuvista sähkölaskuista.

– Yksi lähtökohta on se, että kuluttajan pitää maksaa käyttämästään sähköstä, joten jos sähköyhtiö laskuttaa virheellisesti liian vähän, sillä on oikeus korjata laskutus jälkikäteen, sanoo johtava asiantuntija Raija Marttala KKV:sta.

Takautuvan laskun takaraja on kolme vuotta, joten sitä vanhempia takautuvia laskuja kuluttajan ei enää tarvitse maksaa. Sen sijaan sähköyhtiöillä on oikeus periä sähkölaskuja vielä neljänkin kuukauden jälkeen.

Marttalan mukaan kuluttajalla voi kuitenkin olla perusteita pyytää laskulle lisää maksuaikaa. Laskun lähettäjään kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisin, eikä vasta sitten kun maksu on jo myöhässä.

– Kuluttajan kannattaa itse olla aktiivinen, jos saa yllättäen huomattavan ison laskun, hän neuvoo.

– Voi esimerkiksi ajatella, että koska mittarin toimivuus lähtökohtaisesti on sähköyhtiön vastuulla, on myöskin asianmukaista, että sähköyhtiö sitä maksuaikaa sitten kuluttajalle myöntää, varsinkin jos lisälasku on huomattavan suuri.

Jos sähkösopimuksessa on sovittu, että laskutus tapahtuu toteutuneen kulutuksen perusteella, on Marttalan mukaan asianmukaista, että yhtiöt kertoisivat asiakkailleen laskutusperusteisiin vaikuttavista ongelmista. Sähköyhtiöiden olisi esimerkiksi hyvä kertoa asiakkailleen, jos lasku jonkin häiriön takia perustuu mittarilukeman sijaan asiakkaan oletettuun sähkönkulutukseen, ja varoittaa mahdollisesti tulossa olevasta tasauslaskusta.