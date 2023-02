Miika, 26, myy rivarikolmiotaan 50 euron neliöhinnalla – "Tätä on epäilty näppäilyvirheeksi"

Tämä on nykypäivää, sanoo myyjä.

Asuntojen myyntitarjontaa seuraavat ovat saattaneet bongata erikoisen ilmoituksen välityssivustoilta.

Myynnissä on 71-neliöinen rivitalokolmio Ylitorniolla. Hintapyyntö on 3 950 euroa tai mahdollinen vaihto ehjään hyväkuntoiseen asuntovaunuun. Neliöhinta on 55,63 euroa – siis viisi kymppiä neliöltä eli neljä tonnia koko isohkosta huushollista.

Myyjänä on Miika Vuori, 26. Myyntitöitä tekevä Vuori asustelee Turun suunnalla ja myy asuntoa itse.

– Pari vuotta takaperin en olisi vielä uskonut, että tuohon hintaan voi asunnon ostaa vai myydä ellei se ole ihan täysi pommi. Tuo nyt on ihan asuttava kämppä kuitenkin, vaikka pieni remppa ei tekisi pahaa. Tämä on nykypäivää.

Vuori kertoo, että osti asunnon vuosi sitten, suhteellisen halvalla silloinkin. Hän ajatteli pitää sitä pohjoisen kakkosasuntona. Sille ei ole ollutkaan käyttöä.

– Kiinnostuneita soittelijoita on ollut. On mietitty että onpas halpa, voisi ostaa entisen mökin sijaan rivariasunnon, jota käyttää samaan tapaan kuin mökkiä.

Moni epäilee sitäkin, että asunnossa on koira haudattuna.

– Kysytään, että miten se voi olla noin halpa, tai onko siinä joku näppäilyvirhe.

Yhtiövastike on 390 euroa kuukaudessa. Mitään tietoa taloyhtiön remonttihistoriasta tai suunnitelmista ei ilmoituksessa ole. Ostajalle jää selvitettäväksi taloyhtiön tarkempi tila, mikä kannattaa aina tehdä huolella.

Vuori sanoo saman kuin epäilijöille. Mitään isompia remontteja ei hänen kertomansa mukaan ole tulossa.

– Laskeskelin mitä itsellä on mennyt, eipä siinä paljoa muuta arviointia ollut. Oli ajatus että nopeasti vaan eteenpäin. Onhan se alakanttiin, mutta itsellä ei ole mielenkiintoa roikottaa asuntoa kuukausitolkulla myynnissä.

– Aika halvalla vastaavanlaisia näyttää lähtevän.

Vuoren mukaan kuvia on vähän asunnosta, koska toistaiseksi hän ei ole viitsinyt ajaa satoja kilometrejä ottamaan niitä lisää.

Aiemmin hän on yrittänyt myydä asuntoa reilulla neljällä tuhannella toisella myyntisivustolla. Kiinteistönvälittäjääkin hän harkitsi, mutta se tuntui turhalta työltä näin pienessä kaupassa.

YlitornioLLa asuntokauppoja tehdään sen verran harvakseltaan, että toteutuneiden kauppojen neliöhinnoista on vaikea vetää yleistä hintatasoa. Tällä hetkellä myynnissä on toinen kohde, rivitaloasunto, jonka pyyntihinta on reilut 20 000 euroa.

Ylitornio edustaa tyypillistä asuntomarkkinan kahtia jakautumisen tarinaa, sitä toista laitaa ja niitä paikkakuntia, joissa väestö vähenee, asuntojen hinnat laskevat tai asunnoilla ei ole jopa edes mitään arvoa. Korona-aika tosin toi hiukan piristystä Lapin muuttolukuihin.

Kaupunki myy esimerkiksi rakentamatonta tonttimaata yhdellä euroa houkutellakseen omakotitalorakentajia asukkaiksi.

Vuori kehuu, että Ylitorniolla on kaunista luontoa. 1976 rakennettu taloyhtiö on lähellä kalavesiä ja ulkoilumahdollisuuksia Meltosjärvellä. Noin kymmenen kilometrin päässä on Aavasaksan vaara.

Asuntovaunuidea lähti siitä, kun yksi kysyjä tarjosi vaihdossa autoa. Vuori torjui tarjouksen mutta jäi miettimään, että ”miksipä ei”.

– Kun puhutaan vain muutamasta tuhannesta, niin miksei voisi vaihtaa johonkin hauskaan, vaikka matkailuvaunuun, kun tykkään liikkua kesällä. Kokeilin nyt kepillä jäätä.