Verkkokauppa kärsii ahtaajien lakosta – Alko hyötyy nyt kriiseistä saaduista opeista

Akuuttia alkoholipulaa ei ole. Ulkomaisista verkkokaupoista tehdyt tilaukset sen sijaan voivat viivästyä.

Ahtaajien lakko alkoi viime viikolla ja pysäytti tavaraliikenteen Suomen satamissa. Samalla pysähtyi viini- ja viinapullojen sekä oluiden matka ulkomailta satamien kautta Alkon varastoihin.

Alkon hyllyjä lakko ei ainakaan heti ole tyhjentämässä.

– Vielä olemme rauhallisin mielin. Meillä on kaikkiaan 11 000 tuotetta valikoimissa ja tuotteiden toimitusajat vaihtelevat pisimmillään 5–6 kuukauteen, Alkon toimitusketjujohtaja Tino Battilana kertoo Taloussanomille.

– Mitään akuuttia puutetilannetta ei siten ole nähtävissä.

Tavarantoimittajatkin ovat varautuneet Battilanan mukaan lakkoon niin, että varastoissa on tuotteita useiden viikkojen ja jopa kuukausien tarpeisiin.

Oppia on saatu viime vuosina, kun koronapandemia, Suezin kanavan tukkeutuminen ja nyt Venäjän hyökkäyssota ovat katkoneet toimitusketjuja ja pakottaneet hakemaan vaihtoehtoja totutuille reiteille.

– Saatavuus ei ole kokonaan poikki edes ulkomailta, sillä jonkun verran tavaraa on mahdollista saada eri reittejä, Battilana sanoo.

– Toki jos lakko jatkuu hyvin pitkään, on sillä ilman muuta vaikutusta, mutta on mahdotonta nimetä jotain yksittäistä tuoteryhmää, jossa näin ensimmäisenä kävisi.

Kansainvälisillä verkkokaupoilla tilanne on hankalampi. Postin poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja kertoo, että osa verkkokaupoista on myöhästyttänyt toimituksiaan ja osa verkkokauppatilauksista taas on tullut perille ihan normaalisti.

Tilattujen tavaroiden saamiseen vaikuttavat muun muassa verkkokauppiaan varastojen täyttöaste ja sijainti. Ja kun nykyään verkkokauppatilausten halutaan olevan nopeasti perillä, kulkee suuri osa tavarasta muutoin kuin laivarahtina.