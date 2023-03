Talokaupasta kehkeytyi outo soppa, jonka aikana kiistelty talokin purettiin

Talon ostajien viivyttely kanteen nostamisessa on tulossa kalliiksi.

Turha kiirehtiminen ei kannata, mutta ei ole hidastelukaan hyväksi. Ei ainakaan kiinteistökaupoissa, kun reklamoidaan ostetun kohteen kunnosta.

Mikäli Keski-Suomen käräjäoikeuden kiinteistöriidassa antama välituomio jää voimaan, talon ostajat joutuvat kärsimään vahingon omalla pankkitilillään. Ja talon myyjällekin koituu oikeudenkäyntikuluja.

Jyväskylässä oli kaupan noin 30 vuotta vanha omakotitalo syksyllä 2016. Taloa myytiin tyydyttävän kuntoisena, ja pariskunta osti kiinteistön 200 000 euron kauppahinnalla lokakuussa 2016. Ajatuksena oli remontoida talosta koti isolle perheelle.

Vaikka kaupan teon yhteydessä esitetyssä muutaman kuukauden ikäisessä kuntotarkastusraportissa ei ollut ongelmia havaittu, vikalistaa talosta lähti pikku hiljaa kertymään. Ostajien mukaan käytännössä koko rakennus oli ollut heidän mukaansa home- ja kosteusvaurioitunut. Talon ostaneelle pariskunnalle ja heidän lapsilleen oli ilmaantunut mikrobivaurioihin viittaavia oireita. Nämä olivat helpottaneet vasta, kun perhe oli muuttanut talosta pois.

Pitkä prosessi

Vuosien 2017–2018 aikana tehtyjen tutkimusten perusteella pariskunta reklamoi myyjää talon virheistä ensimmäisen kerran maakaaren edellyttämällä tavalla tammikuussa 2018, mutta vasta kesäkuussa 2019 pariskunta esitti ensimmäisen reklamaation, jossa vaadittiin 120 000 euron hinnanalennusta.

Tehtyä reklamaatiota täydennettiin vielä pariin otteeseen, mutta tämän jälkeen olikin hiljaista pitkään, sillä kiinteistön ostanut pariskunta nosti kanteen vasta huhtikuussa 2022. Asiassa oli yritetty myös sovinnon tekemistä, mutta myyjän tekemä 27 700 euron sovintoesitys 2,5 vuotta ennen kanteen nostoa ei sopua tuonut.

Täysin hiljaiseloa ei tässä välissäkään vietetty. Talon ostanut pariskunta oli purattanut ongelmaiseksi osoittautuneen omakotitalon vuonna 2020 ja alkanut rakentaa uutta kotia perheelle.

Kiista kiinteistöstä eteni lopulta Keski-Suomen käräjäoikeuteen, kun kanne oli saatu vihdoin nostettua. Käräjäoikeudessa ostajat vaativat 120 000 euron hinnanalennusta kiinteistön laatuvirheistä ja 78 370 euron vahingonkorvausta. Lisäksi ostajat esittivät mittavat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut korvattavaksi.

Rahasta puutetta

Talon ostaneesta pariskunnasta vaimo kertoi oikeudessa, että virheen selvittelyn viivästyminen oli aiheutunut siitä, ettei kalliiden selvitysten maksamiseen ollut rahaa. Henkilökohtaisia voimavaroja olivat syöneet myös perheenlisäys ja aviopuolison sairastelu sekä muutto uuteen taloon. Nainen kertoi myös tarkastaneensa perin pohjin kaikki dokumentit ennen niiden eteenpäin lähettämistä.

Keski-Suomen käräjäoikeus piti naisen kertomaa tarkkuutta hyvänä asia, mutta se ei ollut hyväksyttävä syy passiiviselle asioiden hoitamiselle. Käräjäoikeus arvioi tuomiossaan, että kantajat ovat viivytelleet kohteen korjaustarpeen ja -kustannusten selvittämisessä sekä vaatimusten määriä koskevan reklamaation tekemisessä. Näin ollen he olivat menettäneet oikeutensa vedota kanteessa yksilöityihin virheisiin maakaaren 2 luvun 25 §:n 1 momentin perusteella.

Käräjäoikeus otti kantaa myös ostajien passiivisuuteen kanteen nostamisessa. Käräjäoikeus huomautti välituomiossaan, että kanteessa esiin tuodut kiinteistön virheet olivat ostajien tiedossa jo kesäkuussa 2018. Tästä huolimatta kanteen nostamiseen kului lähes neljä vuotta. Ja kiistelty rakennuskin oli purettu jo kaksi vuotta ennen kanteen nostamista.

– Myyjän kannalta viivyttely on ollut sen keston perusteella kohtuutonta ja se on ollut omiaan aiheuttamaan myyjälle huomattavaa haittaa. Passiivisuuden haitallisuutta kuvaa se, että vastaajan asiamies on jo päättänyt jutun sillä perusteella, että kannetta ei nosteta, käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan.

Poikkeuksellinen ja tulkinnanvarainen

Keski-Suomen käräjäoikeus määräsi oikeudessa molemmat osapuolet maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa asiassa. Oikeudenkäyntikuluja koskevassa osiossa käräjäoikeus toteaa kyseisen tapauksen olevan poikkeuksellinen ja oikeudellisesti hyvin tulkinnanvarainen. Tämän takia myös hävinneellä osapuolella oli perusteltu syy oikeudenkäyntiin.

– Nyt kyseessä olevassa jutussa on poikkeuksellista, että reklamaatioita on useita, mutta ne eivät ole päätyneet vaatimukseen ennen kuin pitkän ajan kuluttua. Kaiken kaikkiaan juttu on oikeudellisesti hyvin tulkinnanvarainen ja kuten edellä on kuvattu, jutussa on tuotu esille myös useita kantajan tulkintaa tukevia seikkoja, käräjäoikeuden ratkaisussa todetaan.

Itse talon mahdollisiin vaurioihin Keski-Suomen käräjäoikeus ei ottanut lainkaan kantaa. Niiden käsittelyn aika tulee sen jälkeen, mikäli Vaasan hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden antaman välituomion. Mikäli välituomio jää voimaan, talon vaurioita ei käsitellä lainkaan.