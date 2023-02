Julkisia terveyspalveluita kuormittavien jonojen purkamiseen tulisi ottaa avuksi yksityiset terveysasemat, sanoo Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) professori Heikki Hiilamo.

Hän ehdottaa palvelusetelien käyttöönottoa perusterveydenhuoltoonkin.

Hiilamon mukaan iso osa resursseista on tällä hetkellä kiinni yksityisissä terveysasemissa ja on vaikea nähdä, miten resurssia voisi sieltä siirtää niin paljon julkisiin terveyskeskuksiin, että jonot saataisiin purettua.

– Ainakin nyt väliaikaisesti palvelusetelit ja yksityisen sektorin resurssien käyttäminen voisi tuoda nopeimmin helpotusta tilanteeseen.

Hoitajapulan ratkaisemiseksi pidemmällä aikavälillä tarvittaisiin Hiilamon mielestä kansallinen yli hallintorajojen ulottuva ohjelma, jossa olisi mukana työvoima-, maahanmuutto- ja opetushallintoa.

– Se on iso yhteiskunnallinen kysymys, ja siihen pitäisi tarttua voimakkaasti. Millään yksittäisillä pienillä toimenpiteillä se ei ratkea.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi halutuista osaajista kilpailee moni muukin maa, eikä ole itsestäänselvyys, että Suomessa ongelmaa saataisiin korjattua työperäisellä maahanmuutolla, vaikka sitä haluttaisiinkin toteuttaa.

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola on samaa mieltä siitä, että työperäinen maahanmuutto ei ratkaise ongelmaa kuin osittain. Lisäksi tarvitaan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen lisäämistä, hoitajamitoituksien uudelleen arviointia ja joustoa eri ammattiryhmien väliseen työnjakoon.

Vuokratyövoimasta joutuu maksamaan paljon

Erholan mukaan myös yksityisten palvelujen hinnat ovat merkittävästi kasvaneet ja kun työvoiman saatavuus on vaikeaa, joudutaan julkisella puolella maksamaan varsin paljon vuokratyövoimasta.

Tuottavuutta puolestaan saadaan hänen mukaansa muun muassa siitä, että katsotaan tarkemmin, missä palveluja on ja mihin aikaan ja ovatko esimerkiksi sairaansijat tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Toistaiseksi yksityiset toimijat ovat olleet paljon ketterämpiä digitalisaationkin hyväksikäytössä. Erholan mielestä julkisen puolen pitäisi pystyä hyödyntämään yksityisellä kehitettyjä järjestelmiä

– Muutenkin jatkossa alueiden on tarkoin arvioitava, mikä osa julkisesta palvelusta on sellaista, että sitä kannattaa myös tuottaa julkisella ja mikä on tarkoituksenmukaisempaa tuottaa yksityisellä.