Sähkötukea ja sähkövähennystä on haettu odotettua vähemmän

Kysyntää ovat vähentäneet leuto talvi ja sähkön hinnan maltillinen kehitys, toteavat Kela ja Verohallinto.

Sähkötukea ja sähkövähennystä on haettu tänä talvena ennakoitua vähemmän, ilmoittivat Kela ja Verohallinto perjantaina. Syitä tuen odotettua vähäisemmälle kysynnälle ovat leuto talvi sekä sähkön hinnan maltillinen kehitys.

Lokakuussa 2022 annetussa hallituksen esityksessä arvioitiin, että sähkötukea tulisi saamaan noin 100 000 kotitaloutta. Sähkövähennyksen saajia arvioitiin olevan noin 250 000.

Kela julkaisi sähkötuen hakulomakkeen tammikuun alkupuolella. Kuuden ensimmäisen viikon aikana sähkötukea oli hakenut vajaat 1500 kotitaloutta ja tukea oli myönnetty 324:lle. Varsinkin tammikuun puolella myönteisten päätösten määrä oli vähäinen.

– Tavallisin syy tähän on ollut se, että tukea on haettu vuoden 2022 puolella tapahtuneeseen sähkönkulutukseen. Sähkötuki on tarkoitettu sähkömenoihin, jotka ovat syntyneet tammi–huhtikuussa 2023, kertoo projektipäällikkö Kirsi Metsävainio Kelasta tiedotteessa.

Hänen mukaansa tukea ei makseta myöskään silloin, jos sähkömenot jäävät alle sähkötuen omavastuun, joka on 400 euroa kuukaudessa.

– On myös hyvä huomata, että tukea ei voi saada sähkönsiirron kustannuksiin, ainoastaan sähköenergian osuuteen laskusta, Metsävainio muistuttaa.

Tammikuussa keskimääräinen myönnetty sähkötuki oli noin kahdeksan euroa per päivä.

Pienituloisimmille toimeentulotukea

Pienituloisimmat kotitaloudet ovat saaneet apua lämmitysmenoihinsa toimeentulotuesta. Tammikuussa noin 3500 kotitaloutta haki lämmitysmenoihinsa perustoimeentulotukea.

Veroista tehtävää sähkövähennystä on hakenut 1500 henkilöä verokorttihakemuksella. Sähkövähennystä on voinut vuoden alusta alkaen hakea arvioimalla tammi–huhtikuussa toteutuvia sähköenergiakuluja oman kulutuksen ja sähkösopimuksen hinnan perusteella.

– Sähköenergiakuluja on arvioitu verokorttihakemuksiin selvästi vähemmän kuin ennakoimme, sillä pahimmat ennusteet sähkön hinnasta eivät toteutuneet, ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta sanoo tiedotteessa.

Sähkövähennystä saa verotuksessa, jos tammi–huhtikuun sähköenergiakulut ovat yhteensä yli 2000 euroa. Vähennys on 60 prosenttia 2000 euron ylittävästä osasta, kuitenkin korkeintaan 2400 euroa vakituista asuntoa kohti.

Sähkövähennystä voi hakea verokorttihakemuksella alkuvuonna arvion perusteella. Kun tammi–huhtikuun todelliset sähköenergian kulut ovat tiedossa, pitää tehdä uusi verokortti toteutuneilla kuluilla.

Jos sähkövähennystiedot haluaa ilmoittaa yhdellä kertaa, uuden verokortin voi hakea toteutuneiden kulujen perusteella myös huhtikuun jälkeen.

Tuen ja vähennysten saajien määrä auki

Sähkötuen ja sähkövähennysten saajien lopullisia määriä on Kelan ja Verohallinnon mukaan vaikea arvioida. Hakemusmäärien odotetaan vielä kasvavan maalis–huhtikuussa.

– Talven viileimpiä kuukausia koskevat laskut ovat monilta vielä tulematta. Lisäksi kaikki sähkötukeen oikeutetut eivät hae tukea välttämättä heti keväällä. Tammi–huhtikuun sähkölaskuihin voi hakea sähkötukea tämän vuoden loppuun saakka, Metsävainio sanoo.

Jos verotuksen sähkövähennystä haluaa hyödyntää, sitä täytyy hakea viimeistään vuoden 2024 keväällä. Tuolloin tämän vuoden esitäytetty veroilmoitus tulee täydennettäväksi.

– Tänä keväänä täydennettäväksi tulevaan esitäytettyyn veroilmoitukseen sähkövähennystä ei voi lisätä. Nyt täydennettäväksi tuleva veroilmoitus koskee vuotta 2022, jolloin sähkövähennys ei ollut voimassa, Manninen huomauttaa.