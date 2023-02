Lakko alkoi näkyä kaupoissa – näistä tuotteista on jo ollut pulaa

S-ryhmästä kerrotaan, että banaanit ovat olleet paikoin lopussa. Keskon mukaan banaaneja on toistaiseksi riittänyt.

Auto- ja kuljetusalan AKT:n edelleen jatkuva lakko on näkynyt paikoin kaupoissa hedelmien tarjonnassa.

S-ryhmän mukaan ahtaajien lakko on vaikuttanut kuluneella viikolla banaanien tarjontaan eri puolilla Suomea. Joissakin kaupoissa banaanit ovat olleet lopussa.

– Tällä viikolla meillä on ollut häiriöitä banaanin toimituksissa, mutta tulevan viikon näkymä on jo parempi, sanoo tuoteryhmäjohtaja Veli-Matti Puhakka.

– Tällä viikolla ei ole useampana päivänä ollut toimittaa banaaneja myymälöihin.

Puhakka vakuuttaa, että ongelma on tilapäinen.

– Banaaneja on saatu erikoisjärjestelyillä eli ensi viikolla vaikutukset näyttäisivät olevan jopa tätä viikkoa pienempiä.

Keskon päivittäistavarakaupan logistiikkajohtaja Jyrki Tomminen kertoo, että banaanien saatavuus ryhmän kaupoissa ei ole häiriintynyt.

– Meillä tilanne on edelleen normaali, ja banaaneja on pystytty toimittamaan kauppoihin.

Hänen mukaansa näkyvissä ei ole tässä suhteessa muutosta heikompaan.

– Uskomme, että ensi viikon toimitukset sujuvat lähes normaalisti. Totta kai jos lakko pitkittyy selvästi, tilanne muuttuu koko ajan haastavammaksi, Tomminen sanoo.

Ahtaajien lakko on jatkunut viime viikon keskiviikosta lähtien. Lakkoa sovitellaan seuraavan kerran sunnuntaina. Mitään takarajaa sille ei ole asetettu.

Myös kauppojen vihannespuolella on ollut ajoittain hieman rajoitettu valikoima. Taustalla on Espanjan poikkeuksellisen kylmä sää, joka on vaikuttanut avomaan vihannesten kasvatukseen.

Espanja on suuri vihannesten tuottaja ja vie tuotteitaan eri puolille Eurooppaa. Esimerkiksi Britanniassa on ollut paikoin pulaa tomaatista ja salaatista. Tähän on vaikuttanut Espanjan sään lisäksi kallis energian hinta, joka on vähentänyt Britannian ja Hollannin kasvihuonekasvatusta.

Suomessa Espanjan vaikutukset ovat Puhakan mukaan olleet rajallisia, ja hän uskoo tilanteen normalisoituvan parin viikon jälkeen.

– Espanjassa on ollut vaikeat olosuhteet, ja tuotteiden saatavuus on ollut rajallista, mutta toistaiseksi olemme saaneet sen mitä on tarvittu, Puhakka sanoo.

Hänen mukaansa joitakin yksittäisiä tuotepuutteita voi esiintyä, ja hintataso voi olla tavanomaista korkeampi.

– Tomaatti on yksi, mutta myös erilaiset avomaalla kasvavat salaatit, kukkakaali ja parsakaali.

K-ryhmästä kerrotaan, että vihannesten, kuten esimerkiksi tomaatin, salaatin ja parsa- ja kukkakaalin saatavuushaasteet ovat olleet hieman tavanomaista suurempia Espanjan sään takia.

Mikään tuote ei ole ollut kuitenkaan kokonaan katkolla ja saatavuus paranee kevättä kohti mentäessä.

(Lisätty klo 15.20 Keskon kommentit)