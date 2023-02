Työmarkkinoilla odotellaan uutta sopimisen mallia. Mutta suuntautuvatko katseet aina länsinaapuriin? kirjoittaa toimittaja Sami Noponen.

Lakot ovat olleet aina osa työmarkkinoita, on EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies todennut.

Näin on myös tänä keväänä. Ahtaajien lakko on käytännössä pysäyttänyt Suomen viennin ja tuonnin eikä loppua ole näkyvissä.

Sopimuskierroksen päänavaajan rooliin oli kaavailtu Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton sopimusta. Se ei näytä riittävän ahtaajille, jotka vaativat parempia yleiskorotuksia.

Työnantajapuolella tunnutaan olevan pettyneitä.

– Yleinen linja on kelvannut naisvaltaiselle kaupan alalle ja Teollisuusliitolle. Miksi se ei kelpaa hyväpalkkaisille ahtaajille, kyseli taannoin EK:n lakiasianjohtaja Markus Äimälä tiedotteessa.

Mutta mikä sitten on yleinen linja? Se ei tunnu nyt olevan selvää ainakaan ahtaajille.

Muutama vuosi sitten työmarkkinakeskusjärjestöt puuhasivat ”Suomen mallia”, johon kuului vientiteollisuuden asettama palkkaraami. Esimerkkiä otettiin Ruotsista. Malli kaatui käytännössä siihen, että suuri vientiala Metsäteollisuus irtautui hankkeesta. Se halusi neuvotella Paperiliiton kanssa työehdoista kahdestaan.

Tämän jälkeen jäi kuitenkin henkiin työnantajien suosima vientivetoinen työmarkkinamalli. Siinä suuret vientialat määrittelevät palkankorotusten yhteisen tason siten, että se ei vaaranna kilpailukykyä.

Ongelma on se, että työntekijäpuoli ei ole malliin halunnut sitoutua.

Nyt lakkoilevan AKT:n johtaja Ismo Kokko on korostanut, että jokainen liitto on vapaa tavoittelemaan omalle alalleen sopivia korotuksia. Kokko on kokenut työmarkkinakonkari.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto totesi kuitenkin syksyllä ennen lakkoja, että työmarkkinoille voitaisiin ottaa mallia naapurista.

Ruotsissa ammattiliittojen keskusjärjestö LO määrittää työmarkkinoille palkankorotustavoitteet.

Tämän jälkeen teollisuuden työntekijäjärjestöt neuvottelevat tavoitteen pohjalta työehtosopimukset, joista muodostuu yleinen linja työmarkkinoille. Näin vienti määrittää linjan, mutta yhteisesti sovitun pohjalta.

Näin Ruotsin malli toimisi myös Suomessa.

SAK julkistikin joulukuussa poikkeuksellisesti palkkatavoitteensa, joka oli Saksan teollisuuteen vertautuvat korotukset. Eli käytännössä reilut kahdeksan prosenttia. Mitään ylärajaa korotuksille ei asetettu.

Teollisuusliiton helmikuun alussa teknologiaan sopimat yleiskorotukset jäivät Saksan tasosta, sillä ne olivat kahden vuoden aikana vain 5,5 prosenttia. Lisäksi tulivat kertaerät ja työnantajakohtainen erä eli yhteensä seitsemän prosenttia.

Tässä mielessä Teollisuusliitto epäonnistui. Siihen vaikutti käytännössä se, että suuren kunta- ja hyvinvointialan sopimat palkankorotukset oli sidottu Teollisuusliiton sopimukseen. Kunta-ala matkusti siis reppuselässä, mikä Teollisuusliittoa kismitti.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan kanta on selvä. Hänen mukaansa jokaisella ammattiliitolla on sopimusvapaus eikä kierroksen avaus aina toimi mallina perässä tuleville. Edes Ruotsissa.

Elorannan mukaan hyväpalkkaistenkaan ahtaajien vaatimukset eivät ole kohtuuttomia.

Seuraavan kerran työriitaa sovitellaan sunnuntaina iltapäivällä. Satamissa odotellaan. Kumpi puoli joustaa ensin?