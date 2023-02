Monilla sähkölasku nielee suuren osan käytettävissä olevista varoista, ilmenee Taloussanomien kyselystä. Kalliista sähkösopimuksista tuntuu olevan lisäksi hyvin vaikea päästä eroon.

Sähkön markkinahinta on alkuvuonna alkanut laskea siedettävimpiin lukemiin, mistä hyötyvät etenkin pörssisähköä ostavat asiakkaat.

Edelleen vaikeuksissa ovat kuitenkin etenkin ne, jotka solmivat viime syksynä kalliin määräaikaisen sopimuksen.

Taloussanomien kyselyyn vastanneista osalla on ollut voimassa pörssisähkösopimus, ja kulut ehtivät jo viime syksynä kertyä melkoisiksi. Pelko entisestään nousevista hinnoista sai monet lukitsemaan hinnan määräaikaisella sopimuksella.

Osa kertoo solmineensa uuden kalliin sopimuksen, vaikka vanhaa on ollut vielä kuukausia jäljellä, kun sähköyhtiöstä on otettu yhteyttä ja viitattu hintojen tulevaan nousuun.

Naantalilainen Juha Hyvönen, 72, kertoo olleensa pitkään sähköyhtiönsä asiakas. Aiemmin sähköenergia maksoi noin viisi senttiä kilowattitunnilta, mutta maaliskuun alussa voimaan astuvassa sopimuksessa hinta on jo 25 senttiä.

– Minulle markkinoitiin uusi sopimus noin puoli vuotta ennen vanhan sopimuksen loppumista. Sen piti olla halvempi kuin uusilla asiakkailla. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tunnen petetyksi tulemista noin 30 vuoden asiakkuuden aikana.

Hyvösen mukaan sähkölasku liikkuu korotukset huomioon ottaen noin 370 eurossa kuukaudessa. Kymmenen vuotta sitten liikuttiin noin 75 eurossa.

– Tein kahteen vapaa-ajan kiinteistöön sopimukset, ja joudun ehkä rajoittamaan ympäri vuoden asuttavan kiinteistön käyttöä.

Sähkösopimuksen vaihtaminen onnistuu kuluitta vasta vuoden päästä, Hyvönen kertoo.

Toinen mökeistä on tullut perintönä ja on lasten käytössä. Toinen saarimökki on sähkölämmitteinen ja talviasuttava, ja siinä Hyvönen on käytännössä asunut kelirikkoaikaa lukuun ottamatta.

Naantalissa olevan omistusasunnon hän on pannut suurten sähkölaskujen takia myyntiin.

– Surullisinta on, että sähköyhtiöt tekevät ennätysvoitot ja jakavat toimitusjohtajalle ennätyspalkkion sekä osakkeenomistajille jättiosingot. Asiakas on sivuseikka. Tätä kutsutaan markkinataloudeksi, oletan.

Eduskunnan talousvaliokunnan selvityksen mukaan noin 130 000 kotitaloutta teki sopimuksen aikana, jolloin sähkön hinnat olivat yli 30 senttiä kilowattitunnilta.

Talousvaliokunta on vedonnut sähköyhtiöihin, jotta kalliita sopimuksia solmineiden asemaa helpotettaisiin. Jotkut sähköyhtiöt ovatkin jo tarjonneet vanhoille asiakkailleen halvempia sopimuksia, mutta näitä yhtiöitä on toistaiseksi vähän.

Taloussanomien kyselyssä varsinkin sähkölämmittäjät tuntuvat olevan pettyneitä sähköyhtiöihin.

– On melko kallis määräaikainen sopimus, joka alkoi tammikuun alussa. Kun kysyin, paljonko sopimuksen purku maksaisi ja samalla tekisin saman yhtiön kanssa uuden vain yhden vuoden sopimuksen, sanktiomaksu olisi 590 euroa. Jäin miettimään asiaa, yksi lukija kertoo.

” Tällä hetkellä tilanne on se, että laskujen jälkeen on palkka käytetty.

Eräs vastaaja kertoo joutuneensa solmimaan uuden sopimuksen kalleimpaan aikaan viime syksynä.

– Asun poikani kanssa maalla vanhassa talossa, ja käyn töissä läheisessä kaupungissa. Vastaan siis yksin asuinkuluista. Tällä hetkellä tilanne on se, että laskujen jälkeen on palkka käytetty. Olemme pyrkineet vähentämään sähkönkulutusta ja lisäämään puun polttoa entisestään. Arki-illat töiden jälkeen ovat vain lyhyitä lämmittämiseen, toinen sanoo.

Toinen vastaaja kertoo olevansa taloyhtiön hallituksessa, ja sähköyhtiön vaihto uhkaa näkyä yhtiövastikkeissa.

– Taloyhtiön määräaikainen sähkösopimus päättyi loppukesästä 2022, ja kilpailutuksen jälkeen teimme sopimuksen Karhu Voiman kanssa 11 senttiä kilowattitunnilta. Karhu Voima meni kuitenkin konkurssiin, ja jouduimme pikaisesti etsimään uuden sähköntoimittajan. Pörssisähkö vaikutti nousevan taivaisiin, ja peloteltiin 50 sentin kilowattituntihinnoilla.

Taloyhtiö teki kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen 35 senttiä kilowattitunnilta.

– Nyt päätös on osoittautunut vääräksi, ja yhtiövastikkeisiin on tulossa reilu korotus tämän takia, saa nähdä miten paljon saadaan kuraa niskaan kevään yhtiökokouksessa.

” Ei lattialämpöä päällä eikä saunaan seuraavaan kahteen vuoteen ole menemistä

Leuto talvi on pelastanut monen sähkölämmittäjän täydelliseltä konkurssilta.

Viime syksynä kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen solminut vastaaja kärsii nyt kalliista sähköstä.

– Asun yksin, ja maksan yksin vanhaa 100 vuotta sitten Terijoelta tuotua hirsitaloa suoralla sähköllä. Tarkoittanee nyt käytännössä sitä, että istun paksuin untuvatakki päällä ja kerrastoineen kaikkineen olohuoneessa kynttilänvalossa. Naapureilla sisä- ja ulkovalot päällä entiseen tapaan. Minulla ei! Rempattu kyllä yläkerta ja muut huoneet alakerrassa täysin kylminä. Välillä tulee mieleen, että mitähän tuhoja tämä lämmittämättömyys tekee talolle! Ei lattialämpöä päällä eikä saunaan seuraavaan kahteen vuoteen ole menemistä.

Hallitus on esitellyt kalliista sähköstä kärsiville tukitoimia, mutta nämä vaikuttavat vasta viiveellä. Osa vastanneista ei edes tunnu olevan perillä siitä, mihin sähkötukiin he olisivat oikeutettuja.

Lue lisää: Oletko pysynyt kartalla tarjolla olevista sähkötuista? Tarkista tästä, mitä voit nyt hakea

Joulukuun alussa voimaan tullut sähkön arvonlisäveron alennus koskee kaikkia. Se on voimassa huhtikuun loppuun asti.

Uusi määräaikainen sähkövähennys ja Kelalta vaihtoehtoisesti haettava väliaikainen sähkötuki vaativat omaa aktiivisuutta.

Vireillä oleva, marras–helmikuun sähkölaskuihin kohdistuva sähköhyvitys näkyy sen sijaan automaattisesti sähkölaskuissa. Energiateollisuus on kuitenkin arvioinut, että osalla kuluttajista tämä näkyy laskuissa vasta syksyllä.

Suuriin sähkölaskuihin on luvassa tukea, mutta se vaikuttaa viiveellä.

Tukiin jää myös väliinputoajia, kuten Pohjois-Helsingissä sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuva eläkeläispariskunta, jonka sähkölasku on kolminkertaistunut.

– Saimme elokuussa tarjouksen määräaikaisesta uudesta sopimuksesta, ja annettiin aikaa miettiä 2. syyskuuta asti. Pakkohan se oli hyväksyä, kun hinnat alkoivat nousta. Uusi sopimus astui voimaan 1. tammikuuta, ja nyt on kitkuteltu omakotiasujana kallista sähköä nauttien, kaksi eläkeläistä.

Hän kertoo kysyneensä, voisiko sopimuksen muuttaa vuoden mittaiseksi, mutta sähköyhtiölle tämä ei käy.

– Emme myöskään tule saamaan mitään tukia, kun sähkökulut eivät ole riittävän isoja.

– Minusta tähän pitäisi nyt saada muutos, että sopimus voidaan vaihtaa, meitä samassa asemassa on muitakin.